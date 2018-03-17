ПОНАЕХАЛИ. Где в столице найти дешевую прачечную

«Бытовая техника в наличии» — гласило объявление о сдаче квартиры, в которую я переехал два года назад. Это было почти правдой: было все, кроме стиральной машины. Ну, не возвращаться же назад в Ульяновск. Тем не менее, действовать нужно было быстро, ибо стопка чистых рубашек и футболок, привезенных из дома, становилась все ниже.

Как обычно, первым делом — на сайты объявлений. Предложения начались от полутора тысяч рублей. Выглядели эти агрегаты отнюдь не как традиционные машинки с прозрачным иллюминатором, через который белье загружается в барабан. Это были диковинные устройства: одни напоминали мусорную корзину, другие — какого-то андроида из «Звездных войн» маркированные надписью «Made in Finland». Была среди них и до боли знакомая «Фея», она же «Лыбидь», она же «Малютка», у которой в детстве я так любил выкручивать на максимум ручку таймера и слушать, как внутри что-то завораживающе тикает.

Конечно же, каждый аппарат «в рабочем состоянии», только отжимать в последнее время стал плохо, да и включается через раз, трубка подтекает, но совсем чуть-чуть. Более-менее лицеприятные машинки начинались от трех тысяч. Такие деньги мне, новому амбициозному, но пока что безработному москвичу, отдавать было жалко.

Вспомнились романтические американские фильмы, герои которых знакомятся в прачечной, пока громоздкие машины взбалтывают их белье. Искра, буря, безумие, хэппи энд. И я принялся искать, нет, не любовь всей своей жизни — прачечную.

Если задать в поиске небезызвестного мобильного приложения «прачечная», то оно укажет на карте массу учреждений, большая часть из которых — химчистки, в которых с тебя попросят от трехсот рублей за майку. Но всплывающая в строке поиска подсказка выполнила свое предназначение: «прачечная самообслуживание».

Ближайшая оказалась в паре кварталов от моего дома. Собрав в охапку футболки, на одной из которых — как назло белой — красовалось пятно от пролитой вчера сангрии. В прачечной администратор объяснила, как пользоваться машинками: покупаешь жетоны, кидаешь в аппарат, закладываешь вещи и ждешь. Стирка белья общим весом до 9 килограммов — два жетона, каждый по сто рублей.

— Так у меня всего три футболки и рубашка, — говорю я. — Тут максимум на два килограмма. Может, как-нибудь договоримся?

— Мы-то может и договоримся, — отвечает администратор. — А вот машинка работать не будет, пока в нее минимум два жетона не закинешь.

Против системы не попрешь. Выбрал самый быстрый режим стирки, засыпал порошок (купить его можно прямо в прачечной) и сел ждать. На табло сорок минут. Сижу и прикидываю, насколько быстро окупится «Фея» в сравнении с регулярными «большими стирками» в этой прачечной.

— Ваши вещи достирались, — прервала мои раздумья администратор. Сушка включена в стоимость, судя по состоянию моих футболок, это был обычный отжим.

Развешивая вещи дома на сушилку, заметил оставшееся на белой майке пятно от вчерашней сангрии, что навело меня на две мысли: сангрию можно повторить, стиральную машинку лучше все же купить.

* ПРОВИНЦИАЛЫ — новый потребительский раздел. Здесь мы публикуем материалы от наших корреспондентов и читателей, способные помочь адаптироваться в столице приезжим из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Использованные в названиях слова ПРОВИНЦИАЛЫ и ПОНАЕХАЛИ не несут негативного смысла.

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