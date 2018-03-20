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Японцы показали возможности нового уникального робота-аватара
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Японцы показали возможности нового уникального робота-аватара 

Российская Газета 20 марта 2018
Фото: Российская Газета
Японские инженеры продемонстрировали возможности нового уникального робота-аватара MELTANT-α, назвав его «самой человекоподобной технологией в мире».
Так, робот, управляемый оператором с помощью двух перчаток и рукояток, благодаря точному копированию строения руки человека, может поднимать и удерживать хрупкие предметы (например, яйцо), складывать и переносить ноутбук, аккуратно встряхивать бутылку с водой емкостью 500 миллилитров. При этом робот может обеими руками держать груз массой более четырех килограммов, а всего двумя пальцами технично поднимать полную двухлитровую канистру. Как пояснили создатели MELTANT-α, сильные и одновременно деликатные движения робота никогда бы не были возможны с использованием традиционной робототехники.
Представленное устройство создано с учетом всех расположения мышц и сухожилий на человеческой руке. Сообщается, что время ответа MELTANT-α оператору составляет 0,02 секунды. Этого достаточно, чтобы обеспечить даже самые быстрые движения человеческой руки.
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