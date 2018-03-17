В Беларуси выбрали женщин года

Призы получили 40 финалисток со всей страны. Кого и за что награждали — узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

К примеру, Елена Авдей — единственная женщина-хирург, которая выполняет трансплантацию печени в Беларуси.

«Я могу нервничать вечером, ночью, думать о пациентах, но как только переступаю порог больницы, наступает какое-то успокоение. Ты понимаешь, что все сейчас будет идти по плану, и все дальше будет хорошо. То есть, работа, конечно, очень тяжелая. Но это моя работа, она мне нравится», — рассказала трансплантолог Елена Авдей.

Работать женщине порой приходится круглосуточно

«Это спаситель года. Понимаете, благодаря ей, я стою перед вами живой», — благодарит врача пациент Сергей Борисов

Елена Леонидовна — профессионал экстра-класса. И охотно делится опытом с коллегами.

«К ней тянутся, потому что она бесхитростная, она честная. Она говорит то, что необходимо сказать при твоих ошибках, или хвалит, если врач делает все правильно», — поделился коллега женщины, трансплантолог Алексей Щерба.

Чтобы подняться на сцену, финалисткам нужно преодолеть всего пару ступенек. Но за этим — годы сложнейшей работы: в больницах, школах, банках, лабораториях, на земле и производстве. И от этого — огромная польза жителям страны.

«Мы очень хотим, чтобы женщину видели. Чтобы видели ее многогранность, чтобы видели огромнейший потенциал, который сегодня еще до конца не использован», — сказала председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

Самая трогательная номинация конкурса — материнская слава. Кто-то воспитывает 11 детей, другие вырастили космонавта или ученого. Мама Олимпийской чемпионки Анны Гуськовой призналась: чтобы воспитать выдающуюся спортсменку, нужно запастись терпением и поддержкой.

«Я смотрю, когда она прыгает. Я не могу сказать, что я ухожу куда-то, нет. Мне кажется, когда я просто смотрю на неё я, как бы ей помогаю. Переживаю и помогаю ей прыгать. Мне так кажется», — рассказала Елена Гуьскова, мама олимпийской чемпионки по фристайлу Анны Гуськовой.

Победительницы конкурса рассказали: получить дипломы и призы, конечно, приятно. Но еще приятнее, что работа приносит пользу, меняет жизнь людей в лучшую сторону.

Конкурс организовал Белорусский союз женщин. В нем состоят 183 тысячи человек. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM