Вторая холодная война уже идет, и нам некого в этом винить, кроме себя 

Существует легенда (и я считаю ее правдивой) о серфере с Западного побережья, который в 1980-х годах вместе со своей доской случайно оказался в Берлине. Разочарованный отсутствием хороших пляжей, он отправился с экскурсией к Стене. Добравшись до нее, он осмотрел хорошо вооруженного пограничника, стоявшего на одной из башен, опутанных колючей проволокой, и крикнул ему со смесью насмешки, протеста и сочувствия: «Ты — несчастный человек, потому что ты никогда не узнаешь, что такое настоящий серфинг».

В тот момент такое замечание казалось довольно обоснованным, но история доказала, что этот предсказатель ошибся. «Чарли, не занимайся серфингом!» — сказал полковник Килгор в «Апокалипсисе сегодня». Но Чарли и те бывшие восточногерманские солдаты, которые охраняли Стену, занялись серфингом. Апокалипсис был отсрочен. Но ненадолго.

Чушь, сказал Маркс. Он все неправильно понял. Или же, как Маркс аккуратно выразился, Гегель стоял на голове, а задача Маркса заключала в том, чтобы перевернуть его и снова поставить на ноги, сделав его в меньшей степени «идеалистом» и в большей степени «материалистом».

Из «Истории» Гегеля Маркс почерпнул состоящую из трех элементов конструкцию «тезис-антитезис-синтез». Это была очень стройная конструкция. Даже слишком стройная. Французских школьников до сих пор учат писать сочинения в соответствии с ней. Но применительно к истории гегелевская логика учила нас, что одна сила приведет к возникновению противоположной силы и что в результате их волшебного слияния возникнет сила более высокого порядка, сочетающая в себе лучшие характеристики двух предыдущих фаз. Маркс позаимствовал эту структуру, переложив ее на историю и заявив, что после феодализма должен был возникнуть капитализм, за которым обязательно последует коммунизм. Французская революция рано или поздно перерастет в глобальную революцию, в результате которой наступит диктатура пролетариата.

Но Маркс все перепутал, заявил Фукуяма, который тоже обратился к Гегелю, чтобы обосновать свою точку зрения. Фукуяма только что стал свидетелем падения Берлинской стены. В тот короткий период, когда мы могли свободно говорить о «гласности» и «перестройке», было вполне естественным то, что он мыслил в таких терминах. И в этом он был не одинок. Я помню, как в речи на своей собственной свадьбе я сравнил свою супругу с Горбачевым (Я очень сожалею об этом, но тогда это была метафора, выражавшая наступление счастливых времен).

На страницах «Конца времени» Гегель появился, чтобы продемонстрировать, что синтез — или финальная точка истории — представлял собой не чудовищный тоталитарный режим, а скорее добродушно веселую либеральную демократию, постепенно охватывающую всю планету. Мы наблюдали «не просто конец холодной войны или завершение конкретного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой — то есть конечную точку идеологической эволюции человечества и универсализацию западной либеральной демократии как финальной формы человеческого правления».

Но теракты 11 сентября опровергли эти исходные представления. Прежний конфликт Запада и Востока вернулся, только в новой форме. Подъем «Аль-Каиды*» и исламизма разрушил представления Фукуямы до самых их оснований. Он повел себя как герой, попытавшись спасти свою гипотезу из пламени и заявив, что произошедшее является лишь временным отступлением. В долгосрочной перспективе (хотя она может оказаться очень и очень отдаленной) его прогнозы обязательно сбудутся. Как Поппер писал о Гегеле, теория Фукуямы была в сущности «нефасильфицируемой» — ее нельзя было опровергнуть, потому что ей недоставало эмпирического содержания.

Бодрийяр с презрением отнесся к евангелиям от Фукуямы, от Гегеля, от Маркса и от всех тех, кто проповедовал линейную историю со счастливым концом. Он заявил о конце конца истории. «История, — написал он, — стала бесконечной».

Бодрийяр написал, что, когда Берлинская стена пала, все ее камни и кирпичи были использованы для возведения новых стен в других местах. По сути, Хантингтон говорил о том же.

Но Бодрийяр пошел еще дальше, выступив с вполне конкретным пророчеством. История, сказал он в преддверии конца предыдущего тысячелетия, вовсе не следует прямо по направлению к какому-то счастливому концу. Напротив, как утверждал Бодрийяр, история — это скорее палиндром, чем движущийся только вперед нарратив. Как только вы добираетесь до конца или до того, что вы считаете или отчаянно хотели бы считать концом, она начинает отматываться назад и снова повторяет себя в рамках «катастрофического процесса повторов и завихрений».

Недавно Фукуяма сказал, что «25 лет назад у меня не было ощущения и не было теории о том, как демократии могут двигаться в обратном направлении. Теперь я понимаю, что они, несомненно, могут».

Таким образом, новая холодная война — это именно то, что предсказывал Бодрийяр. Мы вернулись к шпионам и агентам, только теперь они в Москве и Солсбери. Не говоря уже о Пекине. Вероятно, новая мировая война уже на горизонте. «Ничто из того, что, как кто-то мог подумать, история вытеснила, никуда на самом деле не исчезло, — утверждает Бодрийяр. — Все архаичные и анахроничные формы сохранились, готовые вновь возродиться в любой момент, невредимые и вневременные, подобные вирусам в теле человека».

Но могло ли быть как-то иначе? Для большинства из тех, кто видел подобное раньше, очередное столкновение между западной демократией и подлостью России покажется не просто знакомым, но почти обнадеживающим. По крайней мере мы знаем, каковы наши отношения с русским медведем. В своей новой книге «Дорога, по которой мы не пошли» (The Road Not Taken) Макс Бут (Max Boot) пишет, что Вьетнам мог бы быть совершенно иным. В 1960-х годах в Азии Эдвард Лэнсдейл (Edward Lansdale) — прототип «Тихого американца» Грэма Грина — усердно пытался завоевать «умы и сердца» в то время, пока американская военно-промышленная машина наращивала обороты, чтобы задать жару Вьетнаму и Камбодже. Догадайтесь, кто выиграл. Но, по мнению Бута, все могло случиться иначе.