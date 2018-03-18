Ю Несбё: Никто не может чувствовать себя уверенным в том, что большая борьба за власть не сможет свалить цивилизацию

Ю Несбё четыре года работает над своей версией одной из самых кровавых в истории драм о власти и зле. Мир кровав, и он опасен. Он был таким 400 лет тому назад, когда Шекспир писал «Макбета», таким он остался и сейчас. Несбё ничуть не сомневается в том, что история Шекспира актуальна.

«Никто не может чувствовать себя уверенным в том, что большая борьба за власть не сможет свалить цивилизацию, даже здесь, в безопасной Норвегии. Мы долго жили в уверенности, что все стабильно. Особенно мы — те, кто рос в 1960-е, 1970-е годы, кому не довелось пережить войну. Мы думаем, что живем в стране, дающей высокую степень надежности. Но Югославия тоже была политически стабильной страной. В течение нескольких месяцев там все было перевернуто с ног на голову».

Международная мегазвезда

Ю Несбё делает глоток кофе. Булочка с корицей наполовину съедена. Он там, где ему нравится.

Его излюбленные места — кафе-бары в Осло, особенно парочка из них. Он ходит туда с удовольствием и даже пишет там. Несбё смотрит в окно, мимо по слякоти тащится автобус.

Мы встречаемся в районе Санкт Хансхауген (St.Hanshaugen), потому что это недалеко от звукозаписывающей студии, где ему потом нужно работать. У самого знаменитого в мире норвежского детективщика — напряженные дни. Он представляет книгу, записывает новую пластинку c группой Di Derre, где он выступает в качестве вокалиста и автора песен, а вскоре он отправится в Великобританию и другие европейские страны, чтобы представить «Макбета».

Как всем нам уже известно, писатель Несбё — международная мегазвезда, его книги изданы более чем в 100 странах, продано более 36 миллионов экземпляров.

Следует рецепту Шекспира

На самом деле новая книга написана по заказу. В связи с юбилеем Шекспира в 2016 году издательство Hogarth поинтересовалось, не хочет ли норвежец написать детектив, основанный на каком-нибудь произведении Шекспира.

«Я поблагодарил и согласился, когда понял, что могу выбрать пьесу, которая буквально завораживала меня с тех пор, как я посмотрел фильм «Макбет» Романа Полански», — сдержанно улыбается Несбё.

В «Макбете» речь идет о зле, о борьбе за власть и мести, о гибели множества людей. Так и у Шекспира, и у Несбё.

«„Макбет" — это как музыкальная пьеса, которую нельзя изменить. Я думал, мне надо сделать что-то с самим действием, но все закончилось тем, что я строго придерживался каждого акта, каждого действия».

Когда писал, думал о Бергене

По версии Несбё, Макбет — крутой тощий полицейский, бывший наркоман, ребенком попавший в детский дом и выросший там. За ним стоит жена, именуемая просто Леди, и ее жажда власти.

Действие происходит в 1970-е годы в дождливом промышленном городе, где коррумпированы и полиция, и мэр, где всем заправляют торговцы наркотиками, и где места происшествий — казино и вокзал.

«Это не какие-нибудь оптимистичные светлые 70-е годы. Настоящие 70-е годы были во многом довольно мрачными: с холодной войной, загрязнением окружающей среды, безработицей и расцветом наркомании в больших городах. Деньги удается заработать в основном акулам наркобизнеса. Мрачный город, где всегда идет дождь — смесь Ньюкасла из фильма «Убрать Картера» (Get Carter) и Манхэттена из книги «Дневники баскетболиста» (Basketball Diaries), да и нашего родного Бергена», — признается мужчина, сидящий за столиком кафе.

«Как и в Бергене, климат может быть совсем иным, а окрестности идиллическими, если, например, выбраться из самого города в Сотру (Sotra)».

Факты: Ю Несбё (57 лет)

Родился в Осло 20 марта 1960 года. Рос в Молде и Осло.

По образованию экономист, закончил Норвежскую школу экономики и бизнес-администрирования.

Вокалист, гитарист и автор песен группы Di Derre.

Дебютировал с книгой о Харри Холе «Нетопырь» в 1997 году.

С тех пор более 36 миллионов экземпляров произведений Несбё были проданы более чем в 50 странах.

В 2008 году основал Фонд Харри Холе. Цель Фонда — научить детей в развивающихся странах чтению и письму. Ежегодно присуждает премию «Хороший парень».

Имидж, созданный СМИ Несбё одет в рваные джинсы и поношенную рубашку. Сидит, наклонившись над кофейным столиком, на все вопросы отвечает исчерпывающе и вежливо. Когда журналист признается, что, чтобы подготовиться к интервью, пришлось прочитать шесть сотен страниц, где одна сплошная кровь, просит прощения за то, что книга вышла такая длинная.

Человека, доход которого, если верить СМИ, в 2016 году равнялся 36 миллионам, часто изображают этаким богатым окруженным мифами мачо и джетсеттером. Последний раз это сделала газета «Дагенс Нэрингслив» (Dagens Næringsliv), сопровождавшая его в альпинистской поездке в Таиланд. Ему не хочется казаться таким, признается он.

«Это имидж, который создали СМИ. Я немного занимаюсь скалолазанием, но это — детский лепет по сравнению с тем, что делают покорители вершин. Да и сам альпинизм — не признак настоящего мачо, им занимаются и многие женщины».

По его словам, он старается следить за тем, чтобы СМИ не могли проникнуть повсюду.

«Я пытаюсь сохранить частную жизнь, внутренний круг из семьи и друзей, куда представители СМИ не допускаются. Для СМИ интересны чисто внешние моменты, будь то скалолазание, моя игра в группе или то, как я занимаюсь сбором материала. Пока ты о чем-то помалкиваешь, люди начинают вкладывать в это больше, чем есть на самом деле. То, что СМИ создают мифы, это вполне нормально», — говорит он.

«Папа — это совсем другое»

«Несмотря ни на что, мы работаем в индустрии развлечений. И между мной и СМИ существует определенная сыгранность. В этом, разумеется, есть доля истины, но я пытаюсь не относиться слишком всерьез к тому, как меня изображают».

«Когда моя дочка была еще очень маленькая, она сказала: «Папа, сегодня в газете написали про „Jonesbø“, то есть Jo Nesbø одним словом. Она поняла, что папа и Ю Несбё — два разных человека. И я, возможно, достиг цели: вот есть там такой тип, а папа — совершенно другое дело».

Мужчина за столиком в кафе улыбается. Он в хорошей форме. И возраст на нем никак не сказывается, он даже не лыс, а есть ли седина, разглядеть сложно. Через несколько дней ему исполнится 58.

Aftenposten: А вас в чем-то ограничивает то, что вам скоро исполнится 60?

Ю Несбё: Да, в том, что касается физической стороны — все травмы проходят гораздо медленнее. Если ты как-то травмировался, надо учитывать, что это может быть навсегда. И в физическом смысле становишься осторожнее, вот такие вещи я замечаю.

Возможные новые фильмы

Очень немногие книги Несбё экранизированы. Это связано с тем, что писатель неохотно давал разрешение на экранизации. «Охотники за головами» появились в 2011 году, режиссером стал Мортен Тилдум (Morten Tyldum). Когда в прошлом году вышел первый фильм о Харри Холе, «Снеговик», созданный при участии многих стран шведским режиссером Томасом Альфредсоном (Tomas Alfredson), норвежские критики разнесли его в пух и прах.

— Будете давать разрешения на экранизации после «Снеговика»?

— Если это будет режиссер, которого я уважаю, я не скажу «нет», и я уважаю Томаса Альфредсона, который снял «Снеговика». И я уважаю то, что он сделал свою личную версию истории, хотя это ему удалось и не вполне. Это то же самое, что я сделал с «Макбетом»: я попытался создать свою версию.

— Означает ли это, что на подходе могут быть новые фильмы о Харри Холе?

— Фильмы всегда на подходе, но шансы на то, что они станут реальностью, где-то один к двадцати. То есть, если подходить реалистично, то ответ «нет», но если вы спрашиваете, может ли что-то быть на подходе, то да.

Di Derre — совершенно не обязательный проект

Самый продаваемый норвежский писатель весьма успешен и как музыкант в группе De Derre, созданной в 1992 году. Когда радиоканал Р4 проводил исследование по случаю юбилея пять лет тому назад, выяснилось, что песня Di Derre и Несбё «Девушки» оказались самой исполняемой за 20 лет.

А сейчас автор песен, вокалист и гитарист направляется в студию для создания новой пластинки. В отличие от книг Несбё, группа не так сильно изменилась за 25 лет своего существования, констатирует он не без гордости.

«Мы точно такие же, как и были, играем те же песни, что и двадцать лет назад. Здорово, что можно заниматься чем-то другим. Потому что у всех в группе есть какие-то свои занятия, например Халвор работает психологом в Копенгагене, басист Магнус играет в Valkyrien Allstars, а у Унни Вильхельмсен тоже есть своя карьера».

«Так что это — совершенно не обязательный проект», — говорит Ю Несбё.