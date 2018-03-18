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Блогер Вера Афанасьева: Хочу уменьшить количество лжи
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Блогер Вера Афанасьева: Хочу уменьшить количество лжи 

Новости Саратова 18 марта 2018
Фото: Новости Саратова
Хочу сделать хоть что-то, чтобы уменьшить количество лжи — иду сегодня наблюдателем на избирательный участок.
Как я поняла, работа эта долгая и многотрудная. Но буду стараться. А голосовать не буду.
Электорат. Сижу на участке. Голосуют старики и инвалиды, сплошные палочки и костыли. Некоторые неспособны сами даже проголосовать. Правда, заходили и полицейские.
Вдруг всплыл Затон. Самые активные избиратели — из разваливающегося и сползающего в Волгу посёлка Затон. Снова идут даже инвалиды.
Если учесть, что и добраться из него — целое дело, то возникают вопросы: пообещали почистить снег? что-то благоустроить? заплатили? запугали?
Услышала разговор двух женщин из Затона:
— Что поздно? Сказали ж с утра? — Да пока доехали…
Вот так-то.
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