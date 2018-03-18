Блогер Вера Афанасьева: Хочу уменьшить количество лжи

Хочу сделать хоть что-то, чтобы уменьшить количество лжи — иду сегодня наблюдателем на избирательный участок.

Как я поняла, работа эта долгая и многотрудная. Но буду стараться. А голосовать не буду.

Электорат. Сижу на участке. Голосуют старики и инвалиды, сплошные палочки и костыли. Некоторые неспособны сами даже проголосовать. Правда, заходили и полицейские.

Вдруг всплыл Затон. Самые активные избиратели — из разваливающегося и сползающего в Волгу посёлка Затон. Снова идут даже инвалиды.

Если учесть, что и добраться из него — целое дело, то возникают вопросы: пообещали почистить снег? что-то благоустроить? заплатили? запугали?

Услышала разговор двух женщин из Затона:

— Что поздно? Сказали ж с утра? — Да пока доехали…

Вот так-то.