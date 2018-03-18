Арсений Бородин проголосовал за президента в своем родном городе Барнауле

Арсений Бородин , выпускник «Фабрики звезд», проголосовал на президентских выборах в своем родном городе Барнауле. Музыкант прилетел в краевую столицу, чтобы вместе с другими звездами эстрады выступить на концерте «Родной голос», посвященном годовщине воссоединения России и Крыма.

Днем он посетил избирательный участок, расположенный в школе №103 и проголосовал за президента и за объекты, которые будут благоустроены по программе формирования комфортной городской среды. «Я родился в Барнауле в 1988 году. И с тех пор, как только мне исполнилось 18 лет, я хожу на выборы. И призываю к этому всех молодых ребят», — сказал Арсений Бородин.

Музыкант отметил, что Барнаул растет и развивается, а горожане активно участвуют в преображении города. Участвуя в голосовании за территории для благоустройства, Арсений Бородин выбрал Сквер Химиков, где когда-то работал его отец, за Нагорный парк, который, по его мнению, необходимо доделать, а также за аллею 25 лет Индустриальному району, Демидовскую площадь и проезд Полюсный. Последний объект он выбрал, так как считает, что вокруг торговых центров должна быть красивая зеленая территория.

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