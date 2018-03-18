Ещё
Арсений Бородин проголосовал за президента в своем родном городе Барнауле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арсений Бородин проголосовал за президента в своем родном городе Барнауле 

АиФ — Алтай 18 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Арсений Бородин, выпускник «Фабрики звезд», проголосовал на президентских выборах в своем родном городе Барнауле. Музыкант прилетел в краевую столицу, чтобы вместе с другими звездами эстрады выступить на концерте «Родной голос», посвященном годовщине воссоединения России и Крыма.
Днем он посетил избирательный участок, расположенный в школе №103 и проголосовал за президента и за объекты, которые будут благоустроены по программе формирования комфортной городской среды. «Я родился в Барнауле в 1988 году. И с тех пор, как только мне исполнилось 18 лет, я хожу на выборы. И призываю к этому всех молодых ребят», — сказал Арсений Бородин.
Музыкант отметил, что Барнаул растет и развивается, а горожане активно участвуют в преображении города. Участвуя в голосовании за территории для благоустройства, Арсений Бородин выбрал Сквер Химиков, где когда-то работал его отец, за Нагорный парк, который, по его мнению, необходимо доделать, а также за аллею 25 лет Индустриальному району, Демидовскую площадь и проезд Полюсный. Последний объект он выбрал, так как считает, что вокруг торговых центров должна быть красивая зеленая территория.
Справка
Концерт «Родной голос» пройдет 18 марта на барнаульской площади Сахарова, начало в 19:00 часов. Помимо Арсения Бородина на сцену выйдут Алиса Гребенщикова, Александр Ф. Скляр, Сергей Старостин, Юлия Волкова, Любовь Толкалина, группа «Ва-Банк», праздничный хор Даниловского монастыря, ансамбль «Казачий круг». Концерт завершится салютом.
АиФ — Алтай: последние новости
А судьи кто? На Олимпиаде в Пхенчхане работали пять представителей Алтая 60 лет вместе. Любовь и общее дело объединили супругов Малютиных Памятник «шашлычнику» установили в Барнауле
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек84
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение