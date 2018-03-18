Regnum: Небитое поколение доведёт мир до войны

В тогдашнем его возрасте (12-16 лет) я частенько выглядел «разноцветным», когда свежие синяки ложились на уже отцветающие. А у моего старшего за весь период «тинейджерства» — пара мелких царапин. Мой младший, который сейчас в том самом возрасте, — вообще целенький ходит…

Хорошо это или плохо — скажу ниже. Первый вопрос — почему так?

Что касается своих пацанов, я учу их «давать сдачи» всегда, даже когда противник неоспоримо сильнее. Пусть тебя побьют, но ты не прогнёшься перед сильным и наглым. Это — главное. Нет возможности разойтись миром, прижали к стенке — бей первым. Так меня учил мой отец, а мой дед так учил моего отца, а прадед — деда…

Я вовсе не был ни хулиганом, ни «косой саженью в плечах». По нынешним определениям, я был — «ботан». Ученик физматшколы, на пианино играл, в радиокружок ходил, в трёх библиотеках был активным абонентом. Не гроза района ни разу. Но драться приходилось нередко. А как без этого?

И тогдашние взрослые на наши разбитые носы смотрели как на что-то совершенно естественное. Ну что это за пацан, если не дерётся? Может, он болен? Главное, чтобы всё было по-честному.

Драчунов, которые на перемене решили выяснить отношения, учитель физкультуры (обычно он выполнял функции школьного «секьюрити») втаскивал за шивороты в учительскую комнату и проводил предварительное следствие. Кто первый начал? За что ты его ударил? А ты — что?.. Разбирался по справедливости.

Если вопрос отношений был сложен, на суд приглашался завуч школы, а то и директор. В самых проблемных и запущенных случаях в школу вызывались родители драчунов — — отцы. Отцы были окончательной инстанцией. Вышли батьки, покурили, перетёрли между собой — вынесли вердикт, кто прав, кто виноват.

*** Сейчас всё не так. Никто уже не разбирается, за ЧТО кто кого ударил. Ударил — уже перешел грань между Добром и Злом. Защита собственного достоинства не является неоспоримым правом на физическое воздействие в морду. Никто не выясняет сути конфликта. Ударил — однозначно виновен.

Вернее даже так: ударил — а-а-а! — этот ребёнок психически нездоров. Им должен заняться школьный психолог, а его семьёй — ювенальный куратор. И если куратор обнаружит, что в семье ребёнка учат стоять за себя, его надо немедленно отнять и отдать на перевоспитание в семью дружелюбных геев. Я немного утрирую, но почти так есть. А во многих европейских странах именно так и есть уже давно.

*** Второе, почему не дерутся, — интернет. Интернет — такая подлая штука, где за «базар» никто никому не отвечает. Можно обложить оппонента в три этажа, абсолютно не рискуя получить в нос. Максимум — тебя вычеркнут из «френдов». Вот и весь ответ на недостойное поведение.

А в моей юности я привык за свои слова ответ держать строгий, вплоть до «выйдем-поговорим», потому учился «фильтровать базар», искал нужные слова убеждения без перехода на личности. Ушла сия эпоха…

*** С одной стороны, вроде бы — хорошо. Агрессии нет, у пацанов носы целы, отцов в школу не вызывают. Тишь да гладь. А с другой стороны…

Наших детей не учат отвечать за свои слова и поступки. Впрочем, они давно уже не дети. На дворе 2018 год. Поколению «пи» уже изрядно за 30. Они уже вошли в общество как играющие фигуры. Новое «небитое» поколение. И это — на территории бывшего СССР. А на территории Европы уже третье поколение подросло тех, кого в детстве не били.

Не верите? Гляньте, как ведут себя немецкие мужчины, к женам которых горячие азиатские «беженцы» лезут под юбки. Они плачут и бегут изливать свои проблемы школьному психологу.

*** При чём тут, спросите, «война»? Травоядные гейропейцы к войне ж не способны… А вот как раз и нет. Большие войны возникают именно тогда, когда народы, развязывающие их, уверены, что не получат по мозгам. Что они смогут пройтись по чужой территории в соответствии с «планом Барбаросса» и не получить по дороге в нос.

А человек, ни разу в жизни не получивший кулаком в нос, понятия не имеет, что это — очень больно. Он уверен, что, подсчитавши свой ВВП на душу населения, он легко победит страну, у которой этот ВВП — ниже. Тем более, если считать ВВП по своей методике.

Хлопцы Адольфа Алоизовича Гитлера тоже пошли воевать Москву, не сомневаясь, что прогулка сия станет лёгкой и приятной. Как по Европе, которую они до этого взяли практически без единого выстрела. Если бы они хоть на минуту представили, что в СССР их ждет Сталинград, они бы притормозили на границе. Но кто ж мог знать? Они до этого ни разу не получали по морде.

*** Второе. Ни разу не получив по морде за «гнилой базар» в детстве, современные западные политики полностью уверены, что всегда и везде можно говорить всё, что хочешь. И ничего тебе за это не будет. Их не научили хорошо известной в моём детстве аксиоме, что неверное Слово частенько материализуется в виде крепкого кулака в ответ.

Потому и несут они со сцены всё, что им сквозняком надуло. Врут, клевещут, унижают, оскорбляют на голубом глазу. Ситуация, когда свои слова нужно подтверждать фактами, им — удивительна. Их этому не учили.

А меня учили. И потому даже сейчас, будучи уже четверть века циничным прожженным журналюгой, я всё равно падаю со стула, когда слышу заявления тех или иных западных гос-пресс-секретарей. Боже! Что он (она) несёт? Это же — полное и очевидное фуфло! За это ж потом придётся отвечать… Им мой ответственный уровень восприятия мира недоступен.

*** Третье. Компьютерное восприятие реальности. В операторы военных беспилотников Запад сейчас охотно берёт умельцев компьютерных игр. В сети множество вполне приближенных к реальности игровых платформ. Уже два десятка лет они развиваются и процветают.

Там летают на самолётах, воюют на танках, строят военные стратегии… Пацаны (их миллионы) изрядно натренировались двигать джойстиками и жать на кнопки. А управление реальным боевым беспилотником мало чем отличается от компьютерной игры. «Летаешь», сидя в удобном кресле дома, время от времени стреляя по смешно разбегающимся «человечекам» внизу.

Какая разница, реальные эти человечки или виртуальные? Тебя ж лично убить никто не может. В виртуале если «убили» — восстановил «профиль» из сохранённых и играешь дальше. В реале — сбили твой дрон — поднял в воздух новый и опять жмёшь на кнопку. Пиу-пиу…

Такая «война» приятна и увлекательна. И главное — абсолютно безопасна. Они так думают…

Вот почему современная миленькая розово-голубая Европа столь легкомысленно глядит на развитие дел в мировой политике, которое неумолимо идёт к большой войне. Легкомысленность «цивилизованного человечества» вообще зашкаливает.

Политики, которым ни разу в жизни не били морду, несут ахинею, как эстрадные звёзды. Единственная их цель — набрать «лайки» в Твиттере.

Военные генералы, которым тоже ни разу не били морду, увешанные медальками «20 лет победы над клопами в матрасе», размахивают саблями.

Публика, которая даже не слышала, что морды можно тоже бить, сыто порыгивая скушанным попкорном, зрит это шоу, наивно уверенная, что «меня-то лично это не коснётся».

А операторы «дронов», которые считают, что у них морды — виртуальные — бей, сколько угодно, — потирают потные ручки. Вот бы скорее война, вот поиграемся…

*** Хреново это, братцы…

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