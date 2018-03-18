УрФО: Вегетарианская неожиданность, чудо-бурки и восстание банкоматов

Как, проживая яркую жизнь, насыщенную интересными событиями, не делиться ей с окружающими? Ответа на этот вопрос не знают (да и не хотят знать) уральские блогеры. Действительно, читая их Живые Журналы, удивляешься. Как они все успевают? Знаем одно: куда бы не завела судьба наших авторов, хотелось бы всегда узнавать что-то новое в их блогах.

Подходит к концу день выборов Президента РФ. Избирательные участки Уральского Федерального округа вот-вот должны закрыть свои двери для избирателей, чтобы начать подсчеты голосов. Екатеринбуржец voxpop_66 рассказал, с чего у него начался этот день, а также поделился любопытными научными данными: «Вот и наступил этот день, когда еще на несколько лет решится судьба страны, ее руководства, ее политики и отношения к людям. Встал в семь утра, выпил традиционную чашку кофе и поехал готовиться к голосованию. Обязательно приду сегодня на избирательный участок, проголосую а потом поеду на работу, доделывать то, что накопилось и снова выпью кофе. Кстати, насчет кофе… Четыре чашки кофе в день повышают риск ранней смерти, но только если вам меньше 55 лет, обнаружили американские исследователи — сообщает NY Daily News. Они обнаружили, что употребление 28 чашек кофе в неделю увеличивает на 50% риск смерти среди молодых людей. Эти результаты являются частью крупного исследования американского образа жизни, с участием 43 727 добровольцев в возрасте от 20 до 87 лет. Американские ученые считают, что слишком много кофе может иметь негативное влияние на обмен веществ. Те, у кого „генетическая склонность“ в большей степени подвержены неблагоприятному эффекту. Риск смерти увеличивался на 56% среди мужчин и женщин в возрасте до 55 лет, которые пили более 28 чашек кофе в неделю, обнаружили исследователи. Они не объясняют, почему кофе не влияет на пожилых людей таким же образом. Напиток содержит тысячи различных химических веществ, которые влияют как положительно, так и отрицательно на здоровье. В то же время это же исследование показало, что кофе является прекрасным источником антиоксидантов и может уменьшить воспаление и улучшить функцию мозга, помочь борьбе со стрессом. Но одновременно с этим кофе стимулирует выделение инсулина и активность адреналина, повышает давление крови и уровни гомоцистеина. Выбирать как всегда нам. Не знаю, кто и как, но утренняя чашка с сигаретой, несмотря на 100500 вреда, давно уже стало моей дурной привычкой!»

Тему политических взаимоотношений стран затронул челябинец vlad1_74. Он рассказал о решениях, приятых на днях в Великобритании: «О заинтересованности Великобритании в выявлении происхождения капиталов „богатых друзей Путина“ и о возможности привлечения их к суду рассказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью британской телекомпании BBC, сообщает 15 марта немецкая газета Handelsblatt . В этом же интервью он подчеркнул, что речь идет не о новой холодной войне. Это попытка внушить Путину, что его действия не останутся безнаказанными. В то же время Handelsblatt сообщает, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявляет об усилении пограничного контроля с РФ, а также предупреждает о возможном замораживании активов, принадлежащих российским собственникам и находящимся в банках Великобритании. Напомним, что никаких доказательств причастности России к отравлению проживающего на территории Великобритании с 2010 года бывшего офицера ГРУ С. Скрипаля до сих пор не предъявлено». Сам vlad1_74 так комментирует новость: «Понятно, что Скрипаль — это только повод, не этот так нашёлся бы повод другой. Высылка дипломатов — серьёзная заявка. Запад хочет поссориться конкретно, была бы воля, а методы найдутся. Если человек хочет рассориться с другим, то никто не может этому помешать, так и здесь. Или мы должны будем каждый раз проглатывать оскорбления. Фигура Путина в этой ситуации, только является катализатором эскалации напряжённости».

Житель Первоуральска с ником gusev_a_v (Анатолий Гусев) поддержал эту тему, но посмотрел на ситуацию под другим ракурсом: «На самом деле я надежды на светлое будущее связываю не с Путиным. А с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Сейчас только она одна может изменить вектор развития нашей страны из направления „в задницу“ в направление „к светлому будущему“. Для этого ей всего то и надо арестовать счета российских олигархов и запретить въезд в страну российским чиновникам. Пока что, англичанка, на которую мы возлагаем такие надежды, по своей древней привычке только гадит. Но очень хочется верить, что она возьмется за ум и внесет в санкционные списки всех российских олигархов и закроет для них оффшоры! Так, согласно данным Transparency International UK, стоимость лондонской недвижимости приобретенной лицами несущими высокие риски отмывания денег составляет 4,2 млрд фунтов (4,4 млрд — вся Великобритания), из них 940 млн фунтов связана с россиянами. Как минимум 729 млн фунтов было инвестировано россиянами в Великобританию через систему „золотых виз“. В 2015 году россияне стали вторыми по количеству новых резидентов страны, получивших такой статус через инвестиционную программу Tier 1 Golden Visa Programme (23,2% от общего количества выданных)».

Скандально известный юлогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга на днях также выразил свое недовольство высшими кругами. Мужчина прокомменировал слова дочери банкира Олега Тинькова : «Не надо так переживать. Какие вы русские, епт? Вы просто пристяжь и обслуга, не более. Горжусь тем, что я русский. Горжусь тем, что мои камрады гордятся тем, что они русские».

voxpop_66 недавно поделился разочарованием по поводу обещанной, но так и не созданной организации: «”Круглосуточная служба помощи при острых болях появится в течение года в России”, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в 2015 году. «Специально сформирована круглосуточная „горячая“ линия и сайт, которые начнут работать, как мы надеемся, в этом году. Это позволит 24 часа в сутки семь дней в неделю обращаться в том случае, если есть какой-то сбой или потребность в препарате», — передавало тогда ТАСС слова госпожи Скворцовой. Она подчеркнула тогда, что «оперативно специальные дежурные службы будут решать вопрос обезболивания для любого человека. Мы сейчас вносим изменения в нормативную базу, когда больной, который повторно обращается за обезболиванием, при наличии боли острой или хронической должен получить помощь в течение не более часа с момента обращения», — сказала тогда госпожа Скворцова. Полистал сейчас страницы в интернете с поиском этой самой службы, но кроме сообщений о ее создании в 2015 году так ничего и не нашел. Кому тогда надо было мозги пудрить я тоже не понял. Может быть, Президент или Премьер распорядился где-нибудь между делом, может, решили инициативно отрапортоваться за что-то, а может быть и денег на это было спланировано и выделено — я не знаю. Но службы такой ни в 2015, ни через три года лично я не нашел… Что делать, когда бывает больно за страну, за область и город в котором ты живешь, за нищенские зарплаты и пособия ни тогда, ни сейчас тоже никто не сообщил».

Екатеринбуржец zheka_ural рассказал про «восстание машин», произошедшее в его городе: «Знакомая пошла денежек закинуть в банкомате Сбербанка . У нас по городу все остановочные автобусные комплексы такие, небольшое помещение и 2-3 банкомата Сбербанка. Зашла с ребенком, пополняет, раз купюра, два… Потом перестал работать экран. Резко включилась дикая сигнализация, при этом повалил густой дым и за секунду заполонил помещение! Она ребенка в охапку, конечно, и на улицу. Стала сразу звонить тут же, не отходя далеко от остановки на горячую линию. Пока там с одного оператора переключали на другой… Приехала охрана минут через 5. Сказали, что по идее еще сразу двери блокируются. Но они по видеосвязи увидели, что ребенок и не стали блокировать, чтоб мама с ребенком выбежала».

Все когда-нибудь уходят, как это ни печально. Уходят и известные, важные люди, внесшие особый вклад и любимые многими. На этой неделе не стало Стивена Хокинга . Rahil_rahlenko из Салехарда поделилась своими переживаниями на этот счет: «Вчера меня весь день не было в интернете — полный информационный вакуум. Где-то на станциях периодически меня догоняли смс-ки — и это были все возможности связи моего раритетного кнопочного телефона. Но… блин, даже в глубокой тундре, в маленьком одноэтажном здании поглощая горячий борщ из оленины, я узнала из теленовостей, что умер Стивен Хокинг. Стивен Хокинг умер! Поразили в самое сердце такие новости. Ну, думаю, приеду, ночью открою ноутбук и увижу ленту в ЖЖ, всю посвящённую Хокингу. Но ничего я не увидела. Пустота. В легковесном мире ЖЖ Хокинг значил слишком мало… Покойся с миром, друг. Живи в следующей Вселенной…»

Mira_the_red из Ханты-Мансийска в эти дни рассказала, как побывала в Екатеринбурге на выставке поп-арта: «На сегодня у меня был запланирован визит в музей. Сквозь пургу и метель я пробилась к выставке поп-арта. Я люблю поп-арт. Я люблю насмешку и злую сатиру. „Плюну на холст, а потом пусть эти толстопузые искусствоведы гадают, какая тут заложена мощная концепция“. В этом смысл художественного дуракаваляния. Не картина является произведением искусства, а сам факт и процесс ее создания. С датировкой, правда, беда бедовая. Я с удивлением узнала, что „Красный Ленин“ был написан Уорхолом в 1990, спустя 3 года после смерти! Впрочем, ради портрета Ильича и воскреснуть ненадолго можно. В итоге я нашла то, ради чего я пришла. Лихтенштейн, мой страстно любимый Рой Лихтенштейн! Но почему всего 2 картины?! После этой выставки я отправилась на палеонтологическую экспозицию, ну а последним пунктом экскурсии стала выставка камня. Но потом случилось страшное… Еще по пути в музей я вознамерилась пообедать в одной из местных харчевен. Харчевня располагалась на 2 этаже одного из зданий на Вайнера, и после музеона я направилась прямиком туда — поднялась на 2 этаж, увидела заведение общепита, взяла поднос и, заказывая порцию сырного супа, даже не заподозрила неладное. Взяла свекольный салат, гарнир и начала выискивать что-то мясное. И только тогда, когда принятая за куриное соте соя развеяла все надежды, а посетители заведения при более тщательном рассмотрении оказались со сделами нирваны и аркаима на лице, я осознала, что попала в вегетарианкую столовку. Но поскольку какую-то еду я уже взяла, отступать было уже некуда. Вот что бывает, когда не читаешь вывески на двери! Но надо сказать, я не могу считать этот обед фиаско. Во-первых, сырный суп. Сырный суп — это всегда вкусно! Во-вторых, жареный адыгейский сыр. По вкусу и консистенции похож на курицу, только с характерной солинкой. Ну и в-третьих, шоколадный торт без сахара».

Rahil_rahlenko рассказала о своей поездке на мясоперерабатывающий комбинат: «Несмотря на строгий запрет подвергать мою жизнь какой-либо опасности в командировках, где я могу сгореть в лесном пожаре, утонуть на катере вместе с контейнерами с миллионом мальков пеляди или замёрзнуть в тундре на зимнике, иногда у меня получается вырваться в пугающее приключение. На этот раз удача была в том, что моё путешествие начиналось в 6 утра, как говорится, пока все спят и запретить мне ничего не могут. И хотя было страшновато (однажды на зимнике погибла моя подруга — машина перевернулась, а её завалило перевозимым грузом), но страсть к приключениям победила. А я всегда хотела попасть на Север зимой (говорит человек, живущий на Полярном круге). Ведь Север зимой — это ледяной и безжизненный космос, куда отчего-то рвётся душа. Да и родилась я именно на Севере, на полуострове, хотя живу уже много лет в Салехарде. Ехали по зимнику, он где-то гладкий, а где-то раскуроченный, но вас в любом случае трясёт, как в барабане стиральной машины. Мы выехали из Салехарда в небольшую позёмку. Но после нашего отъезда началась, как говорят, метель. Но мы уже были далеко от неё. Гнали мы со скоростью 30-40 км в час. Иногда я засыпала, но эта неосмотрительность мне стоила нескольких синяков на ногах. Один из них просто огромен, это настоящая фиолетовая гематома — я сильно ударилась бедром, когда трэкол подскочил на очередной кочке. В 1 час дня мы приехали на мясоперерабатывающий комплекс, который и был нашей целью. Нас сразу же повели кормить в крохотную столовую. Первое, второе из оленины и горячий чай сразу же подняли боевой дух! Мы отогрелись и отправились в сердце предприятия, которое Европа признала достойным для поставок продукции своим гражданам. Исторически нас любят немцы: наш газ и нашу оленину. Но недавно подключились и финны. Оленье мясо — абсолютно чистое. Можно есть сырым, заморозив и нарезав ломтиками. Свежая оленья печень вообще считается лакомством. И всё это уйдёт немецким домохозяйкам. Работа у тех, кто разделывает мясо, очень трудная. Но здесь, на Ямале, платят хорошо. Как сказал директор предприятия, побывав на Зелёной Неделе в Берлине, он понял, какой у европейцев голод на экологические, безупречно-чистые продукты. Рвут с руками. Своего „добра“ им не надо — хотят чистое мясо северного оленя. А у нас на Ямале этого мяса — завались. Главный секрет работы с европейцами: быть щепетильным и аккуратным во всём. Немцы слёзно просили отправлять им всё такое из оленины, что мы тут едим сами. „Делайте, как для себя“ — говорили они. А вот финнам подавай шкуры. Своё оленеводство у них декоративное, нет промышленных масштабов. У нас, опять же, завались всего. Взяла я одну оленью шкуру. В -30 мы уже больше не могли ничего соображать и погнали пить чай в столовку. Отправляемся в путь обратно. Словно отъезжаем от марсианской станции. Впереди бесконечность. Слегка метёт, но не метель. Позёмка. Не ожидали мы, конечно, мороза. Думали, будет около -20. Но похолодало до -30, а на утро уже было -40. Не дай Бог здесь остаться без бензина или на заглохшем движке. Смерть. По пути нас поджидает семья оленеводов. Вот уж кому никогда не страшен мороз. Оленьи шкуры (из них шьют одежду) согреют, как печка. Ненцам передали продукты и отправились дальше. Привезли обрезки оленьего мяса и собакам на станции. У нас на Ямале оленину едят даже собаки. Олень — наш кормилец. Как нефть и газ. Где-то через 4 часа пути увидели Сияние. Вышли посмотреть. Я забыла варежки и, фотографируя, обморозила руки об обжигающе-ледяной фотоаппарат. Но я не могла просто уйти в трэкол, греть руки. Когда ты видишь Северное Сияние, полыхающее на всё небо, то отключается всё земное и ты попадаешь в сказку, которую тебе поёт Космос. Это настолько невероятно… Я не знаю слов, чтобы описать чувства. Просто какой-то полёт души. В темноте, в чёрной тундре, вдали от людей и городов небо поёт такие вот песни. Кому? Никому. Просто».

Этот же блогер рассказала, без какой вещи не обойтись ямальской женщине: «На днях моталась на зимник, но перед этим искала долго по дому мамины бурки. Не нашла. Куда же я их дела? Ведь это вещь бесценная, практически вечная! Пришлось ехать в замшевых сапогах (тоже добротная обувь для зимника). Но в голове засечка осталась: „А бурок-то у тебя нет. Кто ты без бурок на Севере? Так, времянка… Купи бурки, я тебе говорю“. Решила посмотреть на ярмарке. Благо, приехало много мастериц из тундры. Шкуры выделывают с 4-5 лет. Люблю этих людей. Слава Богу, они сохранились, они живут. С одной женщиной мы поговорили о жизни, о детях. Ей 54 года… Вся жизнь в тундре. В продаже были и меховые рукавицы. В меховой одёже, в бурках да в рукавицах, да в шапке меховой, ты — северная королева! Сердце сжимается: ни маркетинга, ни рекламы — люди просто шьют своими руками эксклюзив и не особо продают такие вещи. Меж тем, я видела, как приезжали иностранцы и в каком-то возбуждении покупали все эти меховые бурки-шапки-варежки-сумки. Ну так вот, цена белых бурок меня огорчила — от 20 тысяч рублей. Тёмные бурки стоят дешевле — 15 тысяч. Ну и продукты продают, конечно: оленину, рыбу, дикие ягоды, а местные мясные производители предлагают и фарш олений, и колбасу, и сосиски, и копчёности. Но бурки я так и не купила. Куплю, но не сегодня. Как без бурок жить? Вроде и не северянка, если оленьих бурок нету».

Приятного вам чтения — и карьерного роста!