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Депутат Госдумы Наталья Санина проголосовала в Краснознаменске
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Депутат Госдумы Наталья Санина проголосовала в Краснознаменске 

360tv.ru 18 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Депутат Государственной Думы Наталья Санина пришла на сегодняшние выборы в Краснознаменске.
Я здесь с целью проголосовать. Я открепилась, потому что сейчас я живу в Москве, но я открепилась для того, чтобы проголосовать в родном городе. Этот город — Краснознаменск — я называю родным, потому что мы здесь прожили 12 лет, мой муж служил в космических войсках
— Наталья Санина.
Также Наталья Петровна рассказала, каким желает видеть Краснознаменск в ближайшем будущем.
Это город, который сейчас, на моих глазах, абсолютно четко преображается. Я очень заинтересована в том, чтобы медицина у вас крепла, шагала семимильными шагами вперед. Клиники и госпиталь должны быть хорошо оснащены, должны работать на здоровье населения, и контингент, который отслужил, и люди, которые являются пенсионерами, они должны получать хорошее медицинское обслуживание, они должны быть социально очень крепкими, они должны понимать, что придя в администрацию, они всегда получат должную помощь и будут рады, что живут здесь
— Наталья Санина.
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