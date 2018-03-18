Депутат Госдумы Наталья Санина проголосовала в Краснознаменске

Я здесь с целью проголосовать. Я открепилась, потому что сейчас я живу в Москве, но я открепилась для того, чтобы проголосовать в родном городе. Этот город — Краснознаменск — я называю родным, потому что мы здесь прожили 12 лет, мой муж служил в космических войсках

— Наталья Санина.

Также Наталья Петровна рассказала, каким желает видеть Краснознаменск в ближайшем будущем.

Это город, который сейчас, на моих глазах, абсолютно четко преображается. Я очень заинтересована в том, чтобы медицина у вас крепла, шагала семимильными шагами вперед. Клиники и госпиталь должны быть хорошо оснащены, должны работать на здоровье населения, и контингент, который отслужил, и люди, которые являются пенсионерами, они должны получать хорошее медицинское обслуживание, они должны быть социально очень крепкими, они должны понимать, что придя в администрацию, они всегда получат должную помощь и будут рады, что живут здесь

— Наталья Санина.