Мартина Фримана достали фанаты «Шерлока»

Неожиданный «крик души» Мартин Фриман позволил себе в новом интервью для издания The Telegraph — актер признался, что съемки «Шерлока» из-за давления фанатов перестали доставлять ему удовольствие. На вопрос журналистов, когда же следует ожидать новый сезон «Шерлока», Фриман отметил, что пока разговоров насчет пятого сезона не велось — и добавил, что бурная реакция фанатов «Шерлока» стала одной из причин, почему лично он не хочет торопиться с возвращением.

«Если честно, это было почти невозможно», объясняет Фриман. ««Шерлок» стал тем «монстром», каким является сейчас, практически сразу. В то время как даже в случае с «Офисом» все происходило медленно. Но, конечно, «Шерлок» с самого начала отличался высочайшим качеством. И, когда начинаешь с такой высокой планки, удерживать ее очень сложно».

«Сниматься в этом сериале — все равно что быть частью Beatles. Люди очень многого от тебя ждут, и, по большому счету, съемки уже не доставляют удовольствия. Если раньше можно было наслаждаться процессом, то теперь реакция фанатов — это нечто вроде «лучше бы вам это сделать, иначе вы м**ки». Ничего приятного в этом больше нет».