«Главная задача мультсериалов — чтобы родители могли отдохнуть»

Красочный и веселый, жизнерадостный и добрый, мультсериал «Джинглики» уверенно обретает популярность среди маленьких зрителей. В чем секрет их успеха, каковы особенности производства и когда выйдет полнометражный мультфильм — это и многое другое редакция Tlum.Ru обсудила с Антоном Верещагиным , режиссером-постановщиком, сценаристом и художником «Джингликов».

— Давайте начнем с будущего «Джингликов». Мы знаем, что вы планируете захватить детские сердца, и наступление будет по всем фронтам — и мультфильмы, и игрушки, и кое-что еще.

— О да! Вот, например, готовим второй сезон. Он выйдет в Ultra HD разрешении. Там будут намного качественнее сделаны персонажи, локации, истории. Помимо основных серий делаем и специальные эпизоды по 22 минуты, среди них есть мюзикл а-ля «Ла-ла-ленд», только джингловский и с хэппиэндом (хорошим финалом). Готовится подводная серия. Представьте «В поисках Немо» и «Русалочку», только с джингликами в главной роли и в Джингл Сити.

-Русалки будут?

— Русалок не будет, но, приоткрою занавес, будет морское чудовище, очень интересное. А еще развалины древней цивилизации Джинглитида и батискаф в нашем стимпанковском стиле. А еще Фрося выступит не в обычном плоском амплуа принцесски. Она, оказывается, дайвер-профессионал, спасет подводную экспедицию.

Будет серия про джинглозавра, как раз для японской аудитории, ведь Годзилла — часть их национальной культуры. Это будет такое огромное существо. Но очень милое. Будет космическая серия. В ней мы немного приоткроем секрет планеты джингликов. Потому что все спрашивают «кто такие джинглики, что это такое», кто-то думает, что это дети — нет, это просто маленькие человечки, живущие на маленькой планете. В общем, второй сезон будет очень обширным.

-Сейчас эпизоды между собой хронологически не связаны, это отдельные законченные истории. Планируется ли сквозная сюжетная линия?

— Знаете, микроскопическую сквозную сюжетную линию нам провести удалось. Она связана не с персонажами, а с окружением. Допустим, в первой серии мы разгромили фонтан.

Во второй серии мы видим, как этот фонтан чинят. В третьей его модернизируют. Вот какие-то такие вещи. Если дом был разрушен — например, в серии «Третий этаж», потом он был восстановлен, и выглядит уже по-другому, более футуристично и современно.

— Нужно очень внимательно смотреть, чтобы заметить!

— Да, это для наших фанатов. Сквозные моменты мы планируем проводить крайне ограниченно. Не через несколько сезонов, а, допустим, взять четыре эпизода, и чтобы там была какая-то линия, которая переходит из серии в серию. Поскольку у нас возрастная аудитория совсем юная, для таких зрителей горизонтальность может быть сложной. Обычно это тинейджерское. Вот сейчас вышел у Гильермо дель Торо сериал…

-«Охотники на троллей».

— Охотники на троллей, да. Нас по уровню качества с ним сравнивают. Но это тинейджерская история. Потрясающий проект! И там это осознанно. А мы для более маленькой аудитории.

— Кстати, какая она у вас?

— Мы хоть и кажемся мультсериалом для детей постарше, но я убежден, что наша основная аудитория — это 3−6 лет. Потому что дети сейчас другие. Они растут в другой информационной среде и развиваются гораздо быстрее. Интеллектуальный рост идет колоссальными темпами, и времена розовых зайчиков и розовых мишек — они прошли. Это 0+, когда маленький человечек совсем маленький. Там можно что-то совсем мягкое, воздушное, с очень несложной историей и очень несложными взаимоотношениями. А 3−6 — особенно пятилетние дети — они уже прокаченные, им нужен экшн, какие-то сложные вещи, которые потом можно обсуждать несколько дней подряд. Моей дочери пять лет скоро исполнится, поэтому я говорю о том, что вижу дома.

-Но в мультсериале есть пасхалки, и порой достаточно взрослые. Это уже явно не 3−6: отсылки к «Криминальному чтиву», «Во все тяжкие». Реверанс родителям?

— Это для родителей и сделано. Мы идем по классическому пути семейного контента, когда дети смотрят мультики вместе с родителями. Есть мультики, которые родители никогда смотреть не будут. Потому что им скучно на всяких розовых медвежат смотреть, а тут у нас экшн! Взрослых тоже нужно привлекать к экрану, чтобы им было интересно. Поэтому и есть такие гэги, абсолютно безобидные, но понятные взрослым, которые вызовут у них улыбку.

А для ребенка желтый костюм радиохимической и бактериологической защиты с маской — это просто интересный желтый костюм. Ну и поскольку мы одна из немногих российских независимых анимационных студий без государственного финансирования, мы можем немножечко позволить себе некоторую свободу. Я могу процитировать Владимира Владимировича во фразе «Молодцы. Хорошо работаете», могу показать танцующего Панкрата с характерными узнаваемыми жестами. И так далее.

-То есть их еще будет много?

— Будет много! То, что мы из эфира впитываем, максимально элегантно, утонченно… нужно тоже уметь это делать.

— Мы заметили, что некоторые отсылки довольно кровожадные. Череп Кроша или шкура Мишки…

— Это такой алаверды нашим коллегам по анимационному цеху. Я с радостью посмотрю на нечто подобное с их стороны. Череп Кроша, да, почему нет [смеется].

— Как насчет злодеев? Или Бедокур все время будет основным двигателем сюжета?

— Ну не всегда Бедокур, будут в целом какие-то катаклизмы. В полнометражном фильме злодей будет, конечно, без этого никак. В сериал я не планирую вводить злодея. Моя задача в «Джингликах» — создать сказочный мир и перенести туда детей из сложной социальной среды, из бабушкиных хрущевок, как я говорю. Злодеев и жестких сложностей хватает в реальной жизни. Поэтому пусть лучше мы отправимся туда, немножечко отдохнем, потом вернемся и продолжим нашу борьбу здесь.

-Скажите, какие-нибудь новые секреты будут раскрыты? Медальончики, которые на них на всех надеты, и прочие тайны этого народца. Или они такие простые, какими кажутся?

— Медальон — это символ увлечения каждого джинглика. Но когда мы стартовали, у нас была такая концепция, что однажды во время Апокалипсиса они объединяют эти медальоны в супер-девайс и противостоят злу.

-Как Вольтрон?

— Например. Но не знаю, честно говоря, в первом полнометражном мультфильме это просто не потребовалось. Но в принципе мы эту идею не оставим, возможно, когда-то и реализуем.

— Раз уж мы подошли к вашему большому мультику, расскажите вкратце, что это будет.

— В полнометражном мультфильме мы объединяем вселенную джингликов и так называемую вселенную Министерства Нового Года. Есть некое место, где живут все эти сказочные существа. Санта-Клаусы, олени, Деды Морозы, эльфы, йети, и так далее. Есть джинглики. У Санта-Клауса есть внучка, взбалмошная девчонка. И Бедокур поступает в Академию Министерства Нового года, чтобы стать крутым, но на самом деле его берут только на сортировщика конфетти. Дальше история развивается очень смешно, это настоящий боевик с мощным воздушным боем, батальными сценами, персонажи очень трогательно растут и изменяются… Все секреты раскрывать не буду, но это будет бомба.

-Мультфильм выйдет в кино или сразу в цифровых магазинах?

— В кино. Планируем выпустить в 2019 году. Наш сериал выходит в проекте «МУЛЬТ в кино», и конечно, полнометражный мультфильм готовится для кинотеатрального проката. В этом фильме помимо российских инвестиций есть зарубежные, и он в первую очередь будет ориентирован на англоязычные страны, а на русский язык будет уже дублироваться. Но под территорию России и СНГ мы сделаем адаптацию максимально с душой.

— Будет что-то еще из анимационного? Какие-нибудь дополнения?

— Да! Ведь вселенная джингликов очень широкая. Готовим так называемый спин-офф под названием «Суперживотинки». Вот у нас есть Бедокур, есть Пинки и другие мохнатые существа. Про них и будет этот мини-сериал. Эпизоды по 3−4 минуты, супергеройские, в стиле комиксов. В отличие от основного сериала, они будут в 2D.

-Получается, это животинки с суперспособностями?

— Да. Которые спасают мир. Причем очень быстро. Будет такой экшн! Дети ведь любят геройскую тему. И еще делаем «Джингл-блог». Наши джинглики будут выступать блоггерами, и каждый будет вести свой образовательный блог. Панкрат у нас ученый, будет рассказывать про науку.

-Понятно. Манюня про кулинарию, и так далее?

— Да. Со вставками из инфографики. На простом и понятном для детей языке мы расскажем, как собрать двигатель внутреннего сгорания. Если за 6 минут можно это сделать, конечно [смеется].

— А что с игрушками? Где, например, плюшевый Бедокур?

— Вот только сейчас начинает проводиться очень большая работа. Мы решили все делать сами. Пытались работать с различными агентствами, но не получилось. Мы поняли для себя — это же не их продукт, не их вселенная, они не будут так погружаться и так выкладываться.

— И чего нам ждать?

— Например, такого плана кукол. … [показывает на куклу Фроси]. Будут все куклы джингликов, Бедокур, животинки. Также готовится одежда. Изначально разрабатывая джингликов, мы закладывали очень большие возможности для одежды. Курточки, толстовочки, кедики. Опять же, для второго сезона мы очень сильно прокачаем персонажей, они станут гораздо более стильными.

Не буду скрывать, когда стартовали, очень торопились. Персонажей я делаю сам, и, конечно, какие-то вещи я не мог заложить в этом хаосе. А сейчас появилась возможность немножко переосмыслить, вернуться в прошлое, вывести героев на запредельный уровень. Отсюда будет одежда.

А самое ближайшее, что выйдет — это оказалось самое простое — комплект для празднования дня рождения. Картонные стаканчики, тарелочки, вилочки, колпачки и дудки. Получились очень здорово! Еще будет стеклянная посуда, различные коробки для игрушек и так далее.

-Давайте поговорим про технологию. Первоначально вы создавали собственные внутренние разработки для того, чтобы ускорить процесс и минимизировать затраты. Как сейчас обстоят дела?

— Мы идем дальше. Да, какое-то время мы гордились своими наработками. Но я стараюсь мыслить глобально, и сейчас мы пришли к новой концепции — мы участвуем в развитии всей мировой индустрии анимации.

— Звучит и правда глобально. Как это? Только коротко и так, чтобы мы и наши читатели поняли.

— Легко! Мы покупаем программное обеспечение, и у меня на производстве работают тестеры этих программ. Мы просим этих людей в своих отчетах писать не только о недочетах программы, но и указывать наши пожелания. Разработчики их учитывают, и в конечном итоге наши идеи воплощаются в следующей версии ПО, которую получают все. Таким образом мы вкладываем себя в развитие мировой индустрии.

Вот, например, волосы. Очень многие наши коллеги хвастаются своим прекрасным мехом и волосами. А мы не хвастаемся, мы используем канадскую Yeti, наш бета-тестер сидит и обслуживает этот программный продукт. И мы говорим: хотим такие-то локоны, такие-то завитки, такие-то кудряшки. Постепенно разработчики из Канады все это воплощают, и это также идет в новую версию, доступную всем. 26 новых клампов! Кламп — это некий локон, мы внедрили их 26 видов. И теперь новый художник, который покупает этот продукт, имеет все эти возможности. Из того, что мы хотим, осталось буквально три вещи. Очень сложные. Вот у Коти такой чуб на лбу.

Мы его полностью до конца не можем сделать так, как хотим. Он хорош, но хочется, чтобы это было на грани фантастики, и с динамикой, чтобы это все болталось, развивалось. Кстати, улучшение персонажей для второго сезона включает в себя динамику волос. Я просто хотел, чтобы Бедокур вышел в поле и его обдувало, он вдыхает ветер, и у него каждый волосок колышется. И это скоро будет. В сериале! Внедрение таких вещей в сериал заставляет расти наших коллег по полнометражным фильмам. Индустрия в целом растет. Мы так называемые «индастри формеры», мы формируем индустрию таким подходом.

-Как долго рисуется 1 серия?

— На одну серию уходит около шести месяцев. В производстве может находиться одновременно 4 серии.

— Сколько человек работают над сериалом?

— 38. У нас костяк составляют 10 профи, остальное — молодежь. Многие одно время хвастались — а у нас двести человек в студии. Господи, ну не нужно мне 200. Эти 200 сидят и чипсы едят. И зачем?

— Есть текучка кадров?

— Да. Очень много людей ушло. Кто-то не вырос, с теми людьми мы попрощались. Получилось не очень честно по отношению к нам — мы вкладываем-вкладываем в сотрудников время, деньги, ждем, пока они по две секунды анимации в месяц будут выдавать. Но как только человек чуть-чуть вырастает, предложений становится огромное количество. И почему-то всегда кажется, что в другом месте лучше, чем здесь.

Очень многие за рубеж уехали. По соотношению цены-качества все почему-то ломятся в Канаду. Там анимационная Мекка! Мы скоро в Канаде будем анимацию заказывать, она будет дешевле, чем здесь, в России.

-Расскажите немного про озвучание. У вас актеры всегда читают по бумажке, или у них есть некая возможность поимпровизировать, привнести что-то свое?

— Импровизация очень сильно приветствуется. Вообще я люблю наших звезд. Например, Сережа Друзьяк — он сделал Бедокура. Потому что он привнес столько слов-паразитов, в хорошем смысле, которые мы используем. Какие-то чавкания, причмокивания… получилось такое вот классное животное. Импровизации очень много, потом это все нарезается, монтируется и получается очень хороший результат. Нет там от бумажки, от корки до корки. Или иногда актеру сложно произнести фразу. В сценарии фраза выглядит очень хорошо, а выговорить сложно. И мы прямо на озвучивании что-то меняем.

-То есть это творческий процесс и с их стороны?

— Да. И все наши ребята очень много себя внесли. У нас кастинг был месяца четыре, это была очень большая работа. Прекрасно отработал и кастинг-директор, и продюсерский состав. Собрался именно ансамбль. Вообще очень сложно такой актерский состав подобрать. Получилось, наверное, только у китайцев для своей версии сериала. Они попробовали детские голоса, и у них получилось. А у испанцев, например, какой-то старый Бедокур, реально как дедушка там бегает. Будем исправлять, потому что мне не нравится. Нужно найти такого же актера, с такой же душой.

-Вы лично одобряете всех?

— Да, нам присылают куски дубляжа, или из кастинга, или из тестовой серии, и мы даем свой комментарий.

— По поводу образовательной составляющей. Чему хорошему учат «Джинглики»? Вопрос с точки зрения родителей, их ведь всегда интересует, что дети хорошего увидят, а что плохого. Вот, например, «Фиксиков» родители любят в первую очередь, потому что они познавательные.

— Это интересный философский вопрос, потому что образовательное зерно — очень расплывчатое понятие. Действительно, это можно делать в лоб, как у «Фиксиков», где идет конкретное обучение какому-то явлению. Есть вариант, когда это делается очень ненавязчиво и элегантно, может быть, даже незаметно. Для меня образовательный аспект это в первую очередь правильное поведение. Есть какие-то базовые вещи. Что нужно помогать друг другу. Девочек нужно оберегать. Какие-то дела легче сделать вместе, когда-то нужно отступить, а не упрямо давить свою линию. Таких моментов очень много.

Но вообще образовательная часть все равно лежит на взрослых, на родителях, не на анимации. Очень большие споры сейчас идут в индустрии анимационного кино. Потому что многие говорят: «Вот мы, инженеры душ человеческих, обучаем молодых людей. Когда-то в советское время это умели делать на добрых мультиках, а теперь не умеют». А я говорю — вот вспомните апокалипсис нравственности в 90х. А ведь все эти люди воспитывались на добрых советских мультиках. Инженеры душ человеческих — это родители. Родители детей воспитывают, а не мультики.

Какие-то ненавязчивые базовые вещи — да, мы закладываем в «Джингликов». Мы даем пищу для размышлений, поднимаем важные темы для обсуждений уже дома, с родителями.

— Кстати, про советские мультфильмы — в них ведь есть все то же самое, за что ругают современные. И алкоголь там можно найти, и курят персонажи, и преступления совершают. Просто принято считать, что это святое, и «в наше-то время, а вот сейчас все плохие…». Это, наверное, как «трава зеленее», неизбежный процесс.

— Знаете, сейчас более интересно в том плане, что в современном кино и анимации появилась многослойность персонажей. Злодей не всегда злодей, зло не всегда зло, и добро не всегда добро. И это гораздо интереснее для ребенка. Кстати, именно это и будет в полнометражном фильме — к финалу наш главный персонаж изменится. И это тоже будет образовательным зерном — юный зритель сможет сделать выводы.

-Нас ждет эмоциональный рост Бедокура?

— И Бедокура тоже, кстати. И главная героиня, и Бедокур, и персонажи, которые будут вокруг — они все изменятся и эволюционируют в хорошем смысле.

-То есть там будет главный герой? Потому что сейчас у вас персонажи плюс-минус равны.

— Да, будет главный герой не из джингликов.

-Еще вопрос про Бедокура и «Машу и медведя». Последних часто обвиняют в том, что «ребенок посмотрел на Машу, и началось». Бедокур тоже часто ведет себя… не очень. Не приходили еще претензии от родителей, что ребенок стал вести себя чересчур разрушительно?

— Нет, пока не приходили, но придут, наверное. Без этого никак. Невозможно понравиться всем. Но есть определенные моменты и вещи, которые действуют на нервы. Например, суперкороткий монтаж, который возбуждает ребенка. Мы стараемся его не использовать, чтобы не давить на психику зрителей.

Давайте по-честному, задача сериальной анимации — это чтобы родители могли немножко отдохнуть. Вот запустил четыре серии на YouTube, выдохнул, пожил своей взрослой жизнью эти сорок минут, и потом вернулся. И чтобы потом получить ребенка нормального, не вот такого «Ааа, я хочу разгромить все!», нужно соблюдать определенные кинематографические правила.

-Но ведь некоторые считают, что Маша полезна, в том плане, что дети посмотрят, как она нашкодила, а потом получила некое наказание… Бедокур тоже не всегда получает наказание.

— Ну почему персонаж должен получить наказание?!

— Бедокур подает плохой пример. Поступил, например, нагло или хаотично, и ему за это ничего не было. Родители на такое часто ругаются.

— У нас чаще всего в конце серии идет некий вывод. Нужно сперва изучить инструкцию, к примеру. Серия «В погоне за сенсацией» — бояться глупо, приведений не существуют, они только в нашем воображении. После всех приключений и шкодничества, если хотите, есть такой момент с выводами, и это работает. Не наказание, а вывод.

И еще наша концепция заключается в интересных, сложных диалогах. Они реально развивают речь. Еще недавно считалось, что «для детей нужно попроще». Минимум слов, больше экшена. Глупость! Это уже полностью опровергнуто всеми учеными и педагогами мира. Ребенок быстрее развивается при попадании в более сложную среду. В хорошем смысле. Не то, что мы взяли и детсадовского ребенка перенесли в институт, это перебор. После просмотра «Джингликов» ребенок начинает использовать более сложные фразы, речь речь эволюционирует. И фразы используются в контексте, что немаловажно.

-Последний вопрос про Бедокура. Почему именно он является одним из ведущих лиц бренда, в то время как джинглики — народец человечков? Зритель, не знакомый с ними, может подумать, что джинглики все и есть такие синие зверюшки.

— Дело в том, что в анимационной вселенной всегда более эффектно выглядит меховой персонаж. Человекоподобного персонажа меховым нельзя сделать, это будет обезьяна. Все стараются придумать своего зверька. Вот поэтому Бедокур помещен в некий центр вселенной. Будет еще огромное количество зверьков разных форм и цветов. Синий только Бедокур. Вторую мы уже видели, розовую девочку Пинки. И будет еще большое количество полосатых, пятнистых, разных зверьков, будет субтильный, хипповатый зверек, огромный качок и мелкий шкет.

-Вопрос про музыку. У вас в титрах значится композитор с иностранным именем. Он действительно иностранец? Мы не нашли про него никакой информации, кроме того, что он пишет музыку к «Джингликам».

— И не найдете. Это гениальный автор, музыкант, маэстро, мой друг и соратник, который предпочитает работать в анимации под псевдонимом.

Музыке я всегда уделял особое значение. Во время обучения режиссуре нам говорили, что в анимации музыка — это 60% успеха. Поэтому я тщательно подбираю композиторов. Кстати, композиторы, которые у нас работают, все с зарубежным музыкальным образованием. Музыку мы стараемся тоже делать сложной. Здесь в какой-то момент индустрия тоже раскололось на две части. Кто-то считает, что нужно «тына-тына-тына-тына», попроще что-нибудь наиграл на балалайке — и все нормально, для детей ведь. Почему-то для детей было принято попроще. Тут картинку давайте попроще, тут музыку попроще, диалоги попроще…

-И детей попроще.

— Ну и дети попроще потом вырастают, конечно. Но ведь дети воспринимают широкий музыкальный спектр, различают инструменты… я смотрел видео, где Бетховена поставили ребенку, он пришел в такой восторг, просто в эмоциональный экстаз! И это ведь не из простых музыка. Поэтому я пропагандирую такой подход, и наш композитор постоянно ищет новые формы музыки. У нас она меняется, и это очень здорово. И танцевальная, и рок, и свинга много, хорошего, качественного. Музыка не бездушно делается на компьютере, у нас есть живые инструменты, живой вокал, и начиная с 7-й серии в каждой серии песня. Мы стараемся делать очень хитовые песенки, их исполняют те актеры, чей герой главный в серии, ну и плюс привлекаем каких-то дополнительных вокалистов, чтобы было разнообразие.

-То есть в основном песенки поют те же актеры?

— Да. У нас очень хорошая фишка — большая часть актеров еще и играют в мюзиклах. Они все поют. А те, кто не умеют петь… у нас на эстраде тоже не все умеют петь, давайте по-честному. Есть особые технологии, подходы. Или просто используем речитатив. И я считаю, что у нас очень здорово получается.

-Расскажите немного о своих любимых мультфильмах. Что любят в вашей семье? Что последнее хорошее смотрели?

— «Тайна Коко», конечно, из последнего. Все рыдали. Это очень взрослый философский фильм, традиционный Pixar, это своя вселенная, безусловно. Вообще я люблю артхаусного содержания анимацию. «Тяжелый металл», но это взрослый мультфильм. Из сериальной продукции — «Гравити Фолз». Весь Disney /Pixar просто подряд смотрится, потому что это контент очень высокого качества.

Еще «Охотники на драконов», мне очень нравится французская анимация, в первую очередь авторская. «Отец и дочь», или мультфильмы Геррета ван Дейка. Очень элегантно. У него же оживленный академический рисунок!

В семье у меня очень любят смотреть «Крошки-ножки». Есть такой мультфильм молодого Спилберга…

— «Земля до начала времен». А Крошки-ножки (LittleFoot) там главный герой.

— Да! А есть мультсериал, он более дешевый. У меня дочь обожает динозавров. Вся эта динозаврская тема там очень грамотно сделана в драматургическом плане. Приятно смотреть. И еще там такой перевод! Например, «прячущийся бегун». Дочь бегала и все повторяла это имя — «прячущийся бегун». Мне стало интересно посмотреть, кто же это такой. Уселся, отсмотрел с ней эту серию и еще несколько.

Еще крутые наши французские братья — студия Illumination. Это вообще, конечно, что-то с чем-то. Хочется в России что-то такое организовать. Хиты на абсолютно ровном месте. «Гадкий я», «Тайная жизнь домашних животных»… И опять-таки, почва разительно отличается. Это нужно уметь делать. В какой-то момент многие побежали подражать Пиксару-Диснею, и ничего интересного не осталось. В дизайнах персонажей — одни штампы, и они в какую-то бесконечную очередь выстроились.

Я считаю так — если вы начинаете заимствовать, нужно это делать очень круто, чтобы стать лучше предшественника. Вот взяли диснеевскую принцессу и сделали что-то… из нее, правда, уже ничего не сделать, это правда. Либо уже идти по какому-то своему пути. Вот французам это удалось. У них база авторского кино очень качественная, они на этой базе и подняли свое коммерческое производство, и оно у них получилось.

— Как думаете, у российских студий может такое получиться?

— Конечно! Вот увидите наших полнометражных «Джингликов», и сами в этом убедитесь [улыбается].

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