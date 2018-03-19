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Casio повторно выпустит музыкальный калькулятор MG-880
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Casio повторно выпустит музыкальный калькулятор MG-880 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
Компания Casio, о которой уже много лет особо ничего не слышно, чаще всего мелькает на сайтах по продаже наручных часов. Сегодня она решила напомнить о себе очень необычным способом, что может являться намеком на что-то масштабное, ожидаемое в самом скором будущем.
В далеком 1980 году, почти 40 лет назад, компания Casio представила калькулятор MG-880, но не обычный, а музыкальный. В него было встроено несколько простеньких мелодий, а также была в наличии увлекательная мини-игра, которая позволяла убить время в ожидании очередной пары или урока. Речь, конечно же, о Space Ivaders, известной всем владельцам телефонов Nokia начала 2000-х годов.
Современная интерпретация MG-880 поступит в продажу уже 23 марта этого года и тоже получит встроенную игру и ряд встроенных мелодий, но цена такого калькулятора пока неизвестна — по слухам, за него попросят 20 долларов США. Многие аналитики считают, что перевыпуск MG-880, когда все давно считают на смартфонах, вполне может являться намеком на желание Casio выпустить этот самый смартфон, притом в самом скором будущем. Ведь, по сути, современные мобильники — это все те же калькуляторы с мелодиями и играми. Анонс смартфона от Casio вполне может состояться весной или летом текущего года.
 Ещё 2 источника 
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