Ненависть по понедельникам: недовольные, злые и обидчивые

Кто такой человек-говно? Попробуй ответить на вопрос, не вспоминая одноименную песню Зиновия Биртмана . Впрочем, чего гадать: из заголовка понятно, что речь пойдет о людях, которые отравляют жизнь гораздо эффективнее «Циклона Б». Такой, знаешь ли, типичный гражданин без возраста с вечным климаксом в душе. Чаще — достаточно зрелого возраста, и вся эта пакость — естественная реакция на несостоявшуюся жизнь. Он бы хотел заработать больше денег, найти нормальную жену, стать счастливее, но понимает, что уже не может. Но не обязательно. И среди молодой поросли встречается подобная гниль. Сама она ошибочно считает себя снобами и циниками, но на деле — обыкновенные куски гуано, путающие снобизм с элементарным отсутствием воспитания. Но давай взглянем на них более детально, пускай и придется сдерживать рвоту и желание набить морду. Если человек воспитанный способен сдержать свое недовольство и не высказывать его публично, то наш подопытный стремится выразить свое многозначительное «фи» как можно громче, чтобы оскорбленному стало гораздо больнее. Выражение лица у подсудимого такое, будто ему под нос пихают лопату с перекисшим дерьмом. Причем это не анатомические особенности и не проблемы с обонянием. Просто от переизбытка дерьма в организме, врожденной невоспитанности и личных неудач лицо скривилось в подобной гримасе.

Для таких людей характерна напускная псевдоинтеллектуальность. Ну еще бы, куда ж нам, холопам! Все они знают, все им предсказуемо и скучно. Книги не те, балет убог. Хотя все, что они знают — так это то, что шестая позиция не самая удобная. Все это, естественно, защита, драпировка, чтобы скрыть невежество. Интеллект интеллектом, но нож держат в правой руке, а не в левой, а Ирвин Шоу не писал «Пигмалион». Самое смешное, что чем хуже у человека с головой, тем шире у него таланты и познания. Разумеется мнимые. Странное желание довести человека, уколоть, сделать ему больнее. Обыкновенный энергетический вампиризм, который лечится ударом в зубы или язвительным публичным опущением. Правда, после этого у пациента окончательно падает самооценка, и шансы спасти пропадают.

Как ни пытайся, а угодить ему не получится. Ты можешь арендовать для него шотландский замок XVII века, поить шампанским и возить на личной машине Гитлера по лучшим борделям Европы, а он все равно будет бурчать, что все не так: машина не та, замок — лажа полная, не лучше обычной хрущевки, шлюхи слишком толстые, а Монако такой же колхоз, как и город Батайск (при всем уважении к этому славному городу). Постоянная обида на людей. Все время кто-то виноват и не прав: то сионисты, то начальство, то датские викинги. Любовь к самоутверждению. Она может быть за счет колких и язвительных высказываний, а может — и за счет откровенных оскорблений. Но есть куда более изощренные способы, когда человек делает широкие жесты, всем своим видом показывая, что, мол, «меня от вас тошнит, но я человек приличный». Вспоминается пример из личного опыта, когда в гости без спроса завалился один старый приятель, поставил на стол бутылку водки, бросил тысячную купюру и сказал следующее: «У меня нет сил с тобой и с кем-либо праздновать. Поэтому выпей за мое здоровье и погуляй. Я дни рождения ненавижу, как и людей, собственно». Таким образом парень показал, кто здесь педерасты, а кто Д'Артаньян, поставил в неудобное положение людей и продемонстрировал, как ему тяжело. На жалость напрашивался, падлюка. Кстати, это еще одна отличительная черта, и одна из главных. Им хочется, чтобы их пожалели, приняли их позицию. Можно взять его на ручки и начать целовать в лобик, поддакивая, но это бесполезно: через некоторое время он начнет орать, что жалеть его не нужно.

И после всего этого возникает один простой вопрос: родное сердце, что с тобой не так? Какими бы ни были причины твоего недовольства, не надо забывать о том, что ты по-прежнему живешь в обществе и окружен людьми. Большинство из них жизнь так же, как и тебя, бьет ключом прямо в голову. А с кем-то обращается до неприличия бестактно, затаптывая, словно разъяренный слон. И ничего, как-то люди справляются. То ли им хватает мудрости понять, что за черной полосой всегда следует белая и все зависит от нас самих, то ли воспитание и житейский опыт научили, что всем остальным плевать на твои печали и кислая харя с непрекращающимся бурчанием только раздражает, а не вызывает сочувствие. Но у большинства не хватает ума понять эту простую, почти что прописную, истину. А потом удивляются, почему их никто вокруг не любит и жизнь лучше не становится. Да потому что таких мразей никто в здравом уме не подпустит к себе на пушечный выстрел. Только совсем отбитые и отчаявшиеся люди потерпят такое говно в своем обществе. Кто-то тут же скрючит оскал в томном отвращении и скажет, что все это — естественная реакция на тяготы жизни. И если ты в здравом уме, то не быть тебе довольным и счастливым. Тогда нам всем дружно нужно взять пример с куда более отсталых и несчастных жителей Юго-Восточной Азии. Один французский психолог выявил, что психологический возраст 30-летнего выходца из этого региона в среднем держится на уровне 14 лет. И как оказалось, это не так уж и плохо, особенно в аспекте того, что в последние годы эти регионы, которые трахали и мучили весь прошлый век, начали, как это принято говорить, подниматься с колен. У кого-то холодильника нет, у кого-то — нормальной крыши, а они все равно живут счастливо. Люди вокруг улыбаются, не стесняются говорить в лицо комплименты и шутить. Причем это будет не вымученная улыбка, а самая что ни на есть искренняя, потому что по-другому не могут. У людей совсем иная философия, подход к жизни, даже климат совсем иной — это понятно. Но проблем в тех землях гораздо больше: все та же пропасть между богатыми и бедными, все то же неравенство, несправедливость, и идиотов хватает. Это что ж получается: чтобы быть счастливым, нужно быть совсем бедным и несчастным? Конечно же нет. Просто не надо быть мудаком, который почему-то считает, будто весь мир ему чем-то обязан.