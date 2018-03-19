Дайджест Mojo Media #43

Смерть Олега Табакова Стивена Хокинга , дебаты, результаты выборов. На прошлой неделе у Бога как будто было дурное настроение, и он решил над нами поиздеваться. Но были и светлые пятна, как например материалы Mojo Media. Его не было неделю, и мы немного изменили структуру. Как сказал великий поэт современности Дмитрий Нагиев : «Мы не тонем, Владимир Владимирович, мы весело очень живем».

Начнем с BroDude, который высказал свое презрение пошлым маркетинговым технологиям. 6 книг про психов, психоз и нас с тобой: В литературе психам и психозам отведено отдельное место. Есть произведения художественные, есть публицистика. Все неоднозначные (с такой темой иначе и быть не может), но интересные и очень захватывающие. Причем захватывают настолько, что сам сомневаешься в реальности происходящего. Вот почему нам захотелось поделиться психически подозрительным чтивом. Брали только те книги, которые впечатлили исключительно нас. Как с возрастом меняется отношение к фильмам: Вот тут мы не угадали с названием — каемся. Теперь кажется, что это очередное нытье на тему «раньше было лучше» и «яйца седые, зато мозги появились». Но все это не более чем твои догадки — мы просто вспоминаем, как воспринимались фильмы «Рембо», «Охотники за привидениями», «Один дома» в возрасте восьми лет и как они видятся нам — злым, циничным и старым — сейчас. Тьфу ты! Все равно без старческого брюзжания не обошлось. 16 причин, по которым гордость — определяющий фактор для мужчины: 10 — слишком мало, 20 — слишком много, 1 — идеальное число. Ну а сами причины ты узнаешь из статьи. Только не перепутай гордость, гордыню и проблемы с самолюбием — мы говорим совсем про другое.

Что делать, если ходишь, как терминатор: Вот такие вопросы присылают нам наши читатели. Так и напрашивается ответ в стиле: «Забери одежду у кожаного усача из „Village People“, мотоцикл и вступай в странные отношения с подростком». Но Родион Махов разобрался глубже в этом вопросе про изящество, качков и танцы.

В авангарде женских изданий виднеется скромный голубой стяг с буквой «Н». Это наш Heroine стремится научить как можно больше женщин разумному, доброму и светлому. Ни стыда, ни ревности: как смотреть порно вместе с партнером: Это действительно большая проблема. Потому что во время совместного просмотра фильмов порнографического содержания вы либо испытываете смущение, либо начинаете тереться деснами уже на начальных титрах, и становится уже не до кино. Хотя чаще всего просмотр порнухи сопровождается глупым хихиканием и бурным обсуждением несмывающейся помады актрисы, приятного дизайна апартаментов и акробатических умений действующих лиц. Но Юлия Зайкова знает нечто большее, чем и поделится.

6 мифов о бисексуалах: Говорят, что люди по природе своей бисексуальны, особенно женщины. А еще говорят, что бисексуальность — это проявление гиперсексуальности. А еще: они могут заниматься сексом целую неделю, отдышаться и пойти на второй круг. А еще говорят, что это прикрытие гомосексуалистов. В общем, говорят очень много и где правда, а где ложь — не поймешь. Отделять зерна истины от плевел мифов взялась Юлия Зайкова.

Что может произойти с твоей грудью после 20: Да, действительно, что может произойти с твоей грудью после 20? Этот вопрос волнует всех, даже (или можно сказать, особенно) мужчин. Асимметрия, волосы вокруг сосков и другие напасти опишет заслуженный маммолог Трансильвании Алина Колесникова. А что с подкастами? Да все с ними прекрасно, даже не сомневайся. Кто о чем, а наши слушатели о френдзоне. Хотя у каждого она своя, и некоторые даже не догадываются, что они в ней находятся. В этот раз ведущие шоу «Ребята, мы потрахались» говорили, как реагировать на односложные ответы в вк. Является ли это поводом для паники, или просто на том конце провода сидит неразговорчивое создание.

В диких, как утки, «Диких утках» звучали истории из категории «Питер» и «Это же Катя». Неудачный опыт с брекетами, маньяк в квартире, полет в караоке — вот как можно описать это вкратце. Для полного понимания слушай эфир.

А в «Работнике месяца» был настоящий охотник за головами. Нет, не суровый усач с мачете и тропической лихорадкой — не настолько все круто. Простой HR-специалист с простыми и очень полезными историями о том, что нельзя делать на собеседованиях и как понравиться работодателю.

Что можно обсуждать в шоу под названием «Мы в этом живем»? Конечно же выборы! А так как у нормальных людей разговоры на эту дрянную тему занимают не больше пяти минут, оставшееся время обсуждался угнанный катафалк, музыкальные презервативы и преподаватель магии в Канаде.

Кстати, наши подкасты пользуются бешеной популярностью, и теперь у них появился свой чат MojoPodcasts. Почти такой же, как наш всенародный чат в Telegram, только в нем людей больше. А в остальном все то же самое: флуд, картинки, голосовые сообщения. Рекомендуем подписаться сразу на оба чата, если хочешь высказать уважение творческому составу издательства или просто поговорить.