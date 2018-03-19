Ещё
В Курашиме волонтёры за день убрали часть льда в пристрое к дому ветерана
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Курашиме волонтёры за день убрали часть льда в пристрое к дому ветерана 

АиФ Пермь 19 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
После публикаций в СМИ о беде Василия Черепанова ему на помощь пришли волонтёры. В конце февраля в селе Курашим Пермского района произошла коммунальная авария, после чего пристрой к дому ветерана затопила вода. За несколько дней она превратилась в лёд толщиной около полуметра, Василий Черепанов с женой вынуждены были ходить по льду даже в туалет. Узнав о том, что чиновники до наступления тепла уже больше ничем не могут помочь ветерану, пермяки решили сделать это сами.
«17 марта я прочитал в соцсетях о том, что произошло. В комментариях люди говорили, что надо бы съездить в Курашим и помочь деду. Я создал отдельный пост, предложил поехать. Отозвалось много людей, мы договорились выехать туда утром на следующий день. Кто-то очень хотел помочь, но не получалось поехать, и несколько таких людей перевели деньги на бензин. Мы взяли бензопилы и всё необходимое, и в воскресенье в полдень были на месте», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» инициатор поездки Сергей Белов.
По его словам, работы в пристрое к дому и в огороде очень много. Длины бензопилы не хватало, чтобы пропилить всю толщу льда. За несколько часов работы удалось убрать только его часть, а это менее половины. Волонтёры пилили лёд на куски в пристрое к дому и около него, чтобы было безопасно ходить, и сделали так, чтобы все двери свободно открывались.
«Но дедушка всё равно «поплывёт» весной. Поэтому хотим ехать туда ещё ближе к весне. В планах найти экскаватор и машину чтобы откачивать воду. Главное, что сейчас дед может нормально ходить не по льду», — говорит Сергей.
Волонтёр рассказал, что всего из Перми в Курашим выезжали 14 волонтёров. Все они прежде не были знакомы, да и за день, что работали вместе, не все имена друг друга запомнили. Вместе с волонтёрами работали внучки ветерана, а также, и об этом Сергей Белов попросил сказать обязательно, — около десятка пятиклассников местной школы. Они выносили сколотый лёд подальше от дома, чем очень хорошо помогли. Эти пятиклассники учатся в курашимской школе, которая носит имя их земляка, Героя Советского Союза Фёдора Старцева. Василий Черепанов — двоюродный брат героя, и живёт в Курашиме на улице, названной в его честь.
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье на одном из предприятий живёт лиса-сладкоежка Роман Алексея Иванова вновь оказался в списке Forbes 21 ноября в Перми будет ходить «Литературный трамвай»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек84
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение