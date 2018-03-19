В Курашиме волонтёры за день убрали часть льда в пристрое к дому ветерана

После публикаций в СМИ о беде Василия Черепанова ему на помощь пришли волонтёры. В конце февраля в селе Курашим Пермского района произошла коммунальная авария, после чего пристрой к дому ветерана затопила вода. За несколько дней она превратилась в лёд толщиной около полуметра, Василий Черепанов с женой вынуждены были ходить по льду даже в туалет. Узнав о том, что чиновники до наступления тепла уже больше ничем не могут помочь ветерану, пермяки решили сделать это сами.

«17 марта я прочитал в соцсетях о том, что произошло. В комментариях люди говорили, что надо бы съездить в Курашим и помочь деду. Я создал отдельный пост, предложил поехать. Отозвалось много людей, мы договорились выехать туда утром на следующий день. Кто-то очень хотел помочь, но не получалось поехать, и несколько таких людей перевели деньги на бензин. Мы взяли бензопилы и всё необходимое, и в воскресенье в полдень были на месте», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» инициатор поездки Сергей Белов.

По его словам, работы в пристрое к дому и в огороде очень много. Длины бензопилы не хватало, чтобы пропилить всю толщу льда. За несколько часов работы удалось убрать только его часть, а это менее половины. Волонтёры пилили лёд на куски в пристрое к дому и около него, чтобы было безопасно ходить, и сделали так, чтобы все двери свободно открывались.

«Но дедушка всё равно «поплывёт» весной. Поэтому хотим ехать туда ещё ближе к весне. В планах найти экскаватор и машину чтобы откачивать воду. Главное, что сейчас дед может нормально ходить не по льду», — говорит Сергей.

Волонтёр рассказал, что всего из Перми в Курашим выезжали 14 волонтёров. Все они прежде не были знакомы, да и за день, что работали вместе, не все имена друг друга запомнили. Вместе с волонтёрами работали внучки ветерана, а также, и об этом Сергей Белов попросил сказать обязательно, — около десятка пятиклассников местной школы. Они выносили сколотый лёд подальше от дома, чем очень хорошо помогли. Эти пятиклассники учатся в курашимской школе, которая носит имя их земляка, Героя Советского Союза Фёдора Старцева. Василий Черепанов — двоюродный брат героя, и живёт в Курашиме на улице, названной в его честь.