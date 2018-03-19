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IBM: 5 инноваций, которые изменят мир через 5 лет
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IBM: 5 инноваций, которые изменят мир через 5 лет 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
IBM представила ежегодный прогноз «IBM 5 in 5», выделив инновации в области науки и технологий, которые окажут наибольшее влияние на нашу жизнь в ближайшие пять лет. Среди них − ИИ, квантовые вычисления, блокчейн и кибербезопасность.
Наши океаны загрязнены, однако роботы-микроскопы на базе ИИ могут их спасти, считают в IBM. Малые автономные микроскопы с использованием технологий ИИ и облачных вычислений будут внедрены по всему миру. Такая сеть будет постоянно следить за состоянием воды, одного из самых важных и уязвимых ресурсов Земли.
Криптографические якоря и блокчейн будут использованы в борьбе против изготовителей подделок. Такой тандем технологий обеспечит гарантию подлинности объекта, начиная с момента его создания вплоть до передачи конечному потребителю.
Хакеры и дальше будут пытаться взламывать, но лишь до тех пор, пока они не столкнутся с криптографией на решётках. Киберпреступники будут остановлены благодаря подходу, построенному на совершенно новой базовой архитектуре: решение скрывает данные внутри сложных алгебраических структур − решёток.
Предвзятость искусственного интеллекта будет проблемой, но непредвзятый ИИ получит мощное развитие. Качество систем ИИ зависит напрямую от качества данных, на базе которых происходит их обучение. Тенденциозность в подборе данных может привести к необъективным результатам. IBM убеждена, что ИИ может самостоятельно выявить тенденциозность данных. Благодаря этому можно создавать лучшие системы и самим становиться лучше. Исследователи IBM уже испытывают подобную систему.
Квантовые вычисления − плодородное поле деятельности исследователей. Однако через пять лет они станут привычной реальностью и выйдут за рамки научных лабораторий. Они станут элементом повседневной жизни, так как появятся новые категории профессионалов, разработчиков и студентов. Диплом по вычислительной технике будет неполноценным без знаний в области квантовых вычислений. А сама предметная область станет общепринятой и доступной к изучению.
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