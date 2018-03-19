«Открывать банковские счета в Америке проще и надежнее, чем в Европе»

«Сегодня много говорят об экономической войне в Великобритании и о закрытии счетов российских граждан, британские власти говорят о заморозке и конфискации активов. Но я не верю, что британские власти на это пойдут и закроют возможность открывать счета российским гражданам. Все-таки это большой кусок экономики Британии, когда российские граждане открывают счета и хранят деньги в английских банках, также как в швейцарских, кипрских и т.д.

Если говорить об Америке, то в здесь очень просто открыть счет, по сравнению со Швейцарией, где нужен определенный лимит, и не каждый банк будет с тобой разговаривать. В Америке в принципе физическое лицо может приехать в Америку по туристической визе, и в большинстве банков может открыть счет. И пользоваться этим счетом по всему миру с карточкой Visa или Master в любом банкомате абсолютно спокойно. Мы открываем большому количеству людей счета каждый месяц, и никаких проблем у российских граждан не возникает. Даже если в силу тех или иных геополитических обстоятельств сложится ситуация, когда физическим лицам — гражданам России запретят открывать счета в США, по примеру того, как сейчас складывается ситуация в Великобритании, тогда можно открыть американскую компанию, где будет российский учредитель. И тогда уже счет открывает американская компания, где владелец российский гражданин. Банк не может отказать, поскольку компания американская и резидентом является юридическое лицо. Более того, это можно все оформить дистанционно, не приезжая в США, и открыть счет на юридическое лицо. Все, что нужно — это иметь секретаря или представителя компании, который пойдет в банк и заполнит необходимые документы. И человек получит банковскую карточку на свое имя не приезжая в Америку. Меня часто спрашивают о том, как же быть с ситуацией, когда в США заморозили на счетах Ротенберга и Ковальчука 637 млн долл. Отвечу на это, что избранные счета могут замораживать. Но такие решения принимаются в индивидуальном порядке, если банк заподозрил, что клиент осуществляет незаконные операции, например с оффшорами. Конечно, в Америке вам никто не будет объяснять, по какой причине банк отказал вам в обслуживании. Но даже если заморозили счет — тебе отдают деньги. К примеру, открыл россиянин счет в Америке и какие-то операции проводит. В банке есть служба безопасности и они не говорят, почему банк тебе счет заморозил. Даже банкир, который тебя ведет, этого не знает. Тебе просто отдают чек и говорят, что больше не хотят с тобой работать.

Открыть счет в банке физическому лицу внутри страны, можно только приехав лично. А юридическому лицу можно это сделать и удаленно. Если физлицо приезжает открывать счет, то при себе необходимо иметь паспорт и карточку какого-нибудь русского банка. Для этого достаточно иметь только туристическую визу и назвать адрес, по которому надо будет выслать банковскую карточку. Процедура открытия счета занимает полчаса времени. Уже многие российские предприниматели и просто люди давно открывают счета в американских банках и хранят в них свои деньги. Это так же надежно, как и швейцарский банк. Из десяти крупнейших банков мира — 4 американских. И если не заниматься обманом или оффшорами — это очень надежно и налоги платить не надо. Деньги хранятся и начисляются проценты, за перевод денег из России также не платится налог, потому что это твои деньги, которые ты не заработал в Америке. Поэтому не нужно упираться в Великобританию или Швейцарию. Там сложнее, в Европе все гораздо сложнее. И дороже намного и лимит нужен. В Швейцарии нужно иметь 100 000 швейцарских франков, чтобы открыть счет. А в Америке достаточно 100 долл для открытия счета».