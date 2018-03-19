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Воронежцы смогут увидеть сближение Луны, Венеры и Меркурия
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Воронежцы смогут увидеть сближение Луны, Венеры и Меркурия 

Вести Воронеж 8 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Явление можно наблюдать при условиях ясного неба. Воронежцы смогут увидеть редкое астрономическое явление — сближение Луны, Венеры и Меркурия вечером понедельника, 19 марта. Смотреть на небо можно начинать около 19:20 — примерно через 40 минут после заката солнца, сообщил астроном Станислав Короткий. Однако явление можно увидеть в условиях ясной погоды, добавил Короткий. По прогнозам синоптиков, вечером 19 марта ожидается облачно с прояснениями, поэтому шанс посмотреть на соединение молодой Луны, Венеры и Меркурия есть. — Смотреть нужно будет примерно в то место, куда «закатилось» солнце. Небесные тела будут «висеть» низко над западным горизонтом, — рассказал Станислав Короткий. Сближение Луны, Венеры и Меркурия — явление редкое: Меркурий видно всего четыре раза в году по две недели, а Венеру не было видно уже около полугода. Астроном уверяет, что жители региона Венеру сразу распознают — это яркая планета. Несложно будет найти и узкий серп Луны, а вот Меркурий не все заметят. (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () {if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-727032_148861", -727032, 148861, 'vTQ9KN0XIpoZznbmN8d7_W7_Og')) setTimeout (arguments.callee, 50);} ()); Екатерина Трещикова
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