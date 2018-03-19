Мелкий, но неприятный развод с IMEI при продаже iPhone

Мелкий, но неприятный развод с IMEI при продаже iPhoneНаши читатели часто рассказывают, как стали жертвами подобного развода. Это одна из самых безобидных схем, но попадаются на неё довольно регулярно.

Одни отделываются легким испугом, другие — несколькими тысячами рублей. В любом случае стоит знать, как не попасться на подобную аферу.

Вот так все происходит

Владелец iPhone решил продать свой любимый смартфон, чтобы выручить немного денег или обновить девайс. Устройство было почищено, сброшено, комплект собран и сфотографирован.

Объявление размещено на разных интернет-площадках, а продавец начал ждать очередь из желающих купить устройство.

На связь с продавцом под видом покупателя выходит злоумышленник, выспрашивает всевозможные подробности об айфоне, проявляет реальную заинтересованность.

Когда о сделке практически договорились, мошенник просит сказать IMEI или серийный номер продаваемого iPhone. Он утверждает, что уже несколько раз собирался купить смартфон, но на встрече оказывалось, что девайс неоригинальный, заблокированный или восстановленный.

Чтобы избежать очередной потери времени, просит предоставить доказательство.

Практически любой продавец, которому нечего скрывать, не увидит никакого подвоха и, чтобы закрыть сделку, предоставит запрашиваемые данные.

Через несколько минут злоумышленник срывает маску и присылает примерно следующее сообщение:

Ваш iPhone добавлен в базу украденных смартфонов. Продать его не получится, пока мы не удалим номер устройства из реестра.

В качестве доказательства сбрасывают ссылку на сайт, где пострадавший может собственноручно обнаружить номер своего айфона в перечне украденных.

Сумма выкупа зависит от наглости мошенников и от того, как поведет себя жертва. Если на первоначальную сумму не согласятся, стоимость выкупа будет планомерно снижаться.

Одни просят за такое 500-1000 руб, а другие не стесняются требовать до 20-30% от стоимости смартфона.

Если жертва оплачивает так называемый выкуп, номер устройства удаляют из базы и все возвращается к исходному состоянию (за исключением финансового состояния состояния потерпевшего).

Как такое возможно

Приведенный в примере ресурс SNDeepinfo является исключительно информационным. Достоверность размещенных на нем данных касательно украденных или потерянных устройств довольно сомнительная.

Любой пользователь может добавить серийный номер iPhone в базу потерянных или украденных за минуту, после чего только он будет иметь возможность быстро удалить данный номер из реестра.

Сервис при добавлении номера требует лишь электронную почту для подтверждения регистрации, на этот же e-mail придет ссылка для удаления смартфона из базы.

Получается, что в базу можно добавлять даже айфоны, владельцы которых беспечно размещают в объявлении скриншот из раздела настроек Об этом устройстве.

Зачем существует подобный сервис — нам не совсем понятно. Логичнее было бы добавлять iPhone в базу украденных после предоставления фото коробки с IMEI или чека.

Пока сервис работает таким образом, будет существовать данная схема мошенничества.

Как не попасться

Чтобы не стать жертвой такого развода, никогда не сообщайте серийные номера, IMEI и прочую служебную информацию со своего смартфона неизвестным лицам.

Не выставляйте в объявлении скриншоты с данной информацией, следите, чтобы коды не было видно на фотографиях коробки или документов.

Даже если подобную информацию просят потенциальные покупатели, интересуйтесь, что именно они хотят проверить и сами предоставляйте нужные данные. Чаще всего интересуются гарантийным сроком или действительной датой покупки iPhone.

В любом случае можно сделать все проверки самостоятельно и отправить их по запросу, но с частично скрытой информацией о смартфоне.

Если уже попались

Ни в коем случае не платите злоумышленникам.

С указанного сайта удалить данные о похищенном устройстве можно, если предоставить фото его коробки или чека, подтверждающего покупку устройства.

Помните, что далеко не все потенциальные покупатели проверяют информацию о смартфонах на этом ресурсе, а в том, что она может быть недостоверна, мы уже с вами убедились.

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Желаем не попадаться на подобные разводы.