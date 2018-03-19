16-летняя внучка Владислава Третьяка примерила на себя образ хоккеистки

Среди прочего юная особа призналась, что выбрала довольно необычную для девушки профессию: Анна мечтает стать пилотом гражданской авиации. В семье не все одобряют такой выбор:

Моя мама вообще против того, чтобы я училась на пилота. Она боится летать, поэтому хочет, чтобы у меня была более спокойная профессия, например, экономист. А вот дедушка полностью согласен со мной. Он говорит, что поддержит любой мой выбор.

В данный момент внучка Владислава Третьяка активно занимается конным спортом. Анна признается: о том, чтобы превратить свое увлечение в профессию, она тоже задумывалась. «Такой вариант есть. Но там тоже все непросто: есть свои нюансы, какие-то подводные камни. Плюс нужно учитывать, что надо зарабатывать деньги, поэтому важно все тщательно просчитать и продумать… Конный спорт требует больших затрат, поэтому надо искать профессию, с которой я смогу обеспечивать мою лошадь», — поясняет девушка.

Фото: Виталий Власов / WMJ.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!