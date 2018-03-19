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16-летняя внучка Владислава Третьяка примерила на себя образ хоккеистки
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16-летняя внучка Владислава Третьяка примерила на себя образ хоккеистки 

Letidor.ru 19 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Юная внучка 65-летнего хоккеиста, тренера, государственного и политического деятеля, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка снялась в необычной фотосессии. 16-летняя Анна Емшанова вышла на лед, примерив на себя образ хоккеистки, и дала интервью порталу WMJ.ru.
Среди прочего юная особа призналась, что выбрала довольно необычную для девушки профессию: Анна мечтает стать пилотом гражданской авиации. В семье не все одобряют такой выбор:
Моя мама вообще против того, чтобы я училась на пилота. Она боится летать, поэтому хочет, чтобы у меня была более спокойная профессия, например, экономист. А вот дедушка полностью согласен со мной. Он говорит, что поддержит любой мой выбор.
В данный момент внучка Владислава Третьяка активно занимается конным спортом. Анна признается: о том, чтобы превратить свое увлечение в профессию, она тоже задумывалась. «Такой вариант есть. Но там тоже все непросто: есть свои нюансы, какие-то подводные камни. Плюс нужно учитывать, что надо зарабатывать деньги, поэтому важно все тщательно просчитать и продумать… Конный спорт требует больших затрат, поэтому надо искать профессию, с которой я смогу обеспечивать мою лошадь», — поясняет девушка.
Фото: Виталий Власов / WMJ.ru  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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