Progression и BrandNew запустили флешмоб #мойпервыйклиент

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Первый клиент — это как первая любовь, первая учительница и первый ребенок в одном лице. И какими бы напряженными ни были ваши отношения, всегда есть повод сказать первому клиенту «спасибо».

Хоть праздник и неофициальный, давайте все вместе вспомним истории про первых клиентов и разместим их в соцсетях с хештегом #мойпервыйклиент, как это сделали сотрудники агентств Progression и BrandNew.

«Я караулила ее на ресепшн»

Моя первая клиентка была … очень расслабленным человеком, но, несмотря на это, она многому меня научила. Она почти не отвечала на письма, звонки. Чтобы получить от нее хоть какой-то ответ, я приезжала к ней в офис ближе к концу дня и ждала ее на ресепшн с цветопробами, образцами униформы, подписанными документами… Она выходила, а тут я из-за угла: «Света, привет!».

Сегодня я благодарна ей за то, что она научила меня распределять задачи, следить за сроками и при этом понимать, что как менеджер ты должен делать не только свою работу, но и еще немного за клиента. И, что самое удивительное, в итоге Света сказала мне «спасибо» за такую настойчивость, и у нас получился классный проект!

«Узнала, что такое лид»

Оксана Глаголева, генеральный директор Progression

Мой первый клиент был родом из Индии. Начнем с того, что он испортил мне английское произношение, а на конференц-коллах я вообще не понимала половину из того, что он говорил. Во-вторых, 12 лет назад этот человек впервые мне сказал слово «лид». Я тогда понятия не имела, что это такое, да и мои коллеги тоже, поэтому полезла искать в словаре… Надо сказать, иностранцы тогда были куда более подкованными и образованными, чем мы!

Кроме того, он был cost-effective и постоянно учил этому меня: «Зачем нам 100% брендинг „ГАЗели“, ты лучше название компании крупно напиши! Мне нужна эффективность, нужны лиды, а не вся эта красота!». Помню, я предлагала ему тщательно подобранную локацию для нашей акции, а он в ответ — к черту все, едем на «Каширский двор», будем работать с людьми! И да, на «Каширском дворе» мы тогда действительно нашли много клиентов.

«Я была готова к звонку даже ночью»

Светлана Шульга, аккаунт-директор Brandnew:

Моим первым клиентом была крупная маркетинговая компания, во главе которой стояла очень образованная и хваткая женщина (а по совместительству еще и родственник одного из учредителей). Она запомнилась мне тем, что ей хотелось знать ВСЁ, при этом она была очень требовательной. Я была готова к ее звонку в любой момент: «Три часа ночи? Нет, не сплю, конечно! Сейчас все вам расскажу». Естественно, все термины я выучила наизусть, чтобы при необходимости правильно ответить. При этом компания использовала Pantone 2747 (буду помнить его, наверное, всегда!) и однажды в типографии я лично размешивала краску в банках большой палкой, чтобы убедиться, что цвет будет точно таким, как надо.

«Привяжите бантики и продавайте!»

Даша Головина, генеральный директор Brandnew:

Я пришла в агентство, когда еще не было продакшн и логистов, и все приходилось делать самой. Моим первым клиентом была крупная компания, для которой мы проводили промоакцию к 8 Марта. По задумке, к каждой покупке предлагались подарки — плюшевые мишки. И вот, приближается дата промо, приходит фура с мишками… и весь офис буквально лежит. Нам привезли таких маленьких кривых уродцев, что на них реально невозможно было взглянуть без слез! Сразу же решили, что клиенту такое показывать нельзя и надо покупать новых. А это двадцать тысяч плюшевых мишек, и отправка в регионы через несколько дней!..

В итоге мне выдали машину с водителем и поручили найти мишек в Москве. Я объехала все игрушечные ярмарки в городе, все китайские и вьетнамские рынки. Речь об одинаковых игрушках уже, естественно, не шла, нужны были просто симпатичные мишки. И я их собрала! Но на этом история не закончилась. Мы отправили партию в регионы, и в первую неделю промо так бомбануло, что партнеры начали звонить со словами, мол, заканчиваются подарки, присылайте еще. Мы к клиенту, а он — ну раз так хорошо акция идет, нет смысла ее заканчивать, давайте докупать медведей. И тут мы понимаем, что в Москве-то мишек уже точно не найти, мы сами всех скупили. Тогда мы взяли тех китайских медведей, которые у нас были, выбрали из них посимпатичней, завязали им бантики, маникюрными ножницами подравняли шерстку и показали клиенту со словами: «Есть только такие». Клиент поохал, что, конечно, мишки не очень симпатичные, но если других вариантов нет, давайте этих. …И вот через пару дней звонят нам из Челябинска со словами: «Вы что, издеваетесь? Вы видели, что вы нам прислали? С этим невозможно работать!» А мы: «Да ничего, ребята, привяжите бантики и продавайте!»

«Делали проект в -40»

Катя Ломскова, старший менеджер по развитию Progression:

С моим первым клиентом мы снимали видеоролик на заправке. Дело было зимой в Питере, температура -40, и мы восемь часов на улице. Клиент тоже участвовал в съемках, но когда он показал сделанную работу своему руководству, нам сказали, что это никуда не годится, все надо переснимать. Так что я могу сказать «спасибо» первому клиенту за то, что он закалил мой характер, и теперь мне не страшна работа в самых экстремальных условиях!

«Первый урок: выяснить потребности руководства»

Юрий Кан, Digital Group Head Progression:

У меня было сразу три первых клиента, и в каждой из этих компаний было несколько уровней сотрудников, с которыми я общался. И в тот момент мое самое большое откровение заключалось в том, что большинство из них старались делать так, чтобы их начальство было довольно (такая своеобразная бизнес-задача!). Поэтому-то они и научили меня выяснять потребности руководства в первую очередь. Ну и, конечно, обращать внимание на детали. Однажды мы снимали ролик, в котором стены дома выкладывались печеньем. Накануне съемок выяснилось, что на печенье есть рисунок, и, дабы он не попал в кадр, мы всю ночь аккуратно счищали его ножами!

«Придумывал историю на ходу»

Артем Минасян, директор по развитию Brandnew:

Моим первым клиентом было… агентство Progression. В тот момент я работал на стороне компании-подрядчика. Помню, как однажды у нас не вышел на работу промоперсонал, задача которого была готовить пиццу в печах. Что делать? Звонят из Progression, а я придумываю на ходу: «Шел консьюмер и нечаянно толкнул печку, а девочка-промоутер, спасая оборудование клиента, схватила ее и обожгла руки. Так что нам ничего не оставалось, как отпустить ее домой!». На что менеджер мне отвечает: «Боже мой, это так ужасно, давайте сейчас ее навестим!». В общем, в тот момент я, кажется, научился выходить из положения в любой ситуации. А если говорить честно, то мой первый клиент спустил с меня в буквальном смысле семь шкур. И, как итог, сейчас я сам работаю в дружественном агентстве!

Вспомнили своего первого клиента? Расскажите об этом в социальных сетях с хэштегом #мойпервыйклиент. Ему точно будет приятно!