МТС рассказал о необычных зависимостях в серии ярких роликов

В новой серии рекламных роликов оператор сотовой связи МТС отказался от своего привычного рынку сотрудничества. Новую кампанию из 10 коротких видео для МТС придумало агентство Mosaic и реализовала команда Zebra Hero.

Ролики рассказывают о самых разных зависимостях, которые не так опасны, зато очень понятны многим из нас: музыкозависимость, кроссовкозависимость, чатозависимость и другие. МТС в своем слогане поясняет — «какая бы ни была зависимость, твой тариф зависит только от тебя».

«Очень важно было сделать все 10 персонажей максимально непохожими друг на друга, поэтому мы применяли пластический грим и широкий актерский диапазон Сергея Мезенцева . Думаю, что вряд ли кто-то кроме него смог бы пережить эти 10 состояний за 2 дня», — отмечает продакшн-директор Zebra Hero Андрей Пауков

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

MOSAIC (креатив)

Zebra Hero (продакшн)