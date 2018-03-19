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МТС рассказал о необычных зависимостях в серии ярких роликов
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МТС рассказал о необычных зависимостях в серии ярких роликов 

Sostav.ru 19 марта 2018
Фото: Sostav.ru
В новой серии рекламных роликов оператор сотовой связи МТС отказался от своего привычного рынку сотрудничества. Новую кампанию из 10 коротких видео для МТС придумало агентство Mosaic и реализовала команда Zebra Hero.
Ролики рассказывают о самых разных зависимостях, которые не так опасны, зато очень понятны многим из нас: музыкозависимость, кроссовкозависимость, чатозависимость и другие. МТС в своем слогане поясняет — «какая бы ни была зависимость, твой тариф зависит только от тебя».
«Очень важно было сделать все 10 персонажей максимально непохожими друг на друга, поэтому мы применяли пластический грим и широкий актерский диапазон Сергея Мезенцева. Думаю, что вряд ли кто-то кроме него смог бы пережить эти 10 состояний за 2 дня», — отмечает продакшн-директор Zebra Hero Андрей Пауков.
Состав творческой группы:
МТС (клиент)
MOSAIC (креатив)
Продюсер: Anastasia Balaykina Аккаунт-менеджеры: Мария Гаджиева, Ирина Красовская
Zebra Hero (продакшн)
Актёр: Сергей Мезенцев Режиссер-постановщик: Никита Тамаров Продакшн-директор: Андрей Пауков Аккаунт-директор: Лена Самойлова Продюсер: Алена Куликова Исполнительный продюсер: Евгения Афанасьева Арт-директор: Роман Ким Оператор-постановщик: Владимир Артемьев Фокус-пуллер: Ярослав Косовов Механики камеры: Алексей Петрунин, Владимир Разинкин Свет: Сергей Иргизцев Звукорежиссер: Юлия Широкова Грим: Полина Мечковская Стиль: Марианна Елисеева Реквизит: Тимур Ирназаров Ассистент продюсера: Рина Шторм Продюсер постпродакшна: Алиса Хандурина Монтаж: Евгений Чернышёв Графика: Petrick Музыка, саунддизайн: Евгений Тейлор
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