Кондитер Ренат Агзамов: «Моя жена готовит лучше меня» 

Звезды российского шоубиза готовы тратить немыслимые деньги, лишь бы торт к их празднику сделал сам Ренат Агзамов. Другой бы упивался моментом, а ему не до того: во втором сезоне шоу «Кондитер» он ищет рецепт самого вкусного торта России. Звонок «Телепрограммы» настиг маэстро в Арабских Эмиратах: в последнее время его команда то и дело мотается в заграничные командировки. — Ренат, в первом сезоне проекта вы были немножко злодеем. Совпадает сценарная необходимость с вашей органикой? — 90% эмоций, которые я выдавал в программе, это не наигранные эмоции. Я и в жизни эмоциональный. Из-за каких-то совсем плохих вещей приходилось нервничать. Я думаю, что любой человек, который смотрел программу, нервничал вместе со мной, сидя на диване. — Когда в последний раз вы сами ели кондитерское изделие? — Десять минут назад. Я в Дубае сейчас нахожусь. Ел чизкейк. Очень вкусно! 8 июля 2017 года. Хоккеист Александр Овечкин и Анастасия Шубская с изумлением рассматривают торт от Агзамова на собственной свадьбе. Фото: instagram.com — Вы едите пирожные, как обычный человек, или оцениваете продукт с профессиональной точки зрения? — Нет-нет, никогда. Просто ем, и всё. — В Дубай по работе поехали? — Конечно. Ездим регулярно. Заказывают и выходцы из СНГ, и местные. Дни рождения, свадьбы. Мы работаем по всему миру, для нас это стало нормой. В Венеции работали, в Ницце делали проекты, в арабских странах, в Израиле, в Греции. — У вас еще что-то может не получиться? Помните свою последнюю неудачу? — Исключено. Я и дома постоянно готовлю. Каждый вечер прихожу в восемь-девять часов и готовлю до часу, до двух ночи. Для меня это форма отдыха. К вопросу, что не получилось: я последние две недели ежедневно делал мороженое — пломбир. Пытаюсь воссоздать советскую рецептуру. Считаю, что я близок к цели, но еще недоволен результатом. Хочу добиться абсолютной эластичности. У меня пока не такая идеальная структура получается. Вот дома что-то может чуть-чуть не получаться. А на работе нет. Потому что там я делаю высокотехнологичные, сложные вещи, которые созданы и апробированы. — Наверное, вашей супруге на кухне нелегко. Приходится с вами соревноваться. — Честно говоря, она готовит вкуснее меня. — Это вы как любящий муж говорите? — Это факт. Она готовит борщ. Я такого борща ни в одном ресторане не ел никогда. Она немного блюд умеет готовить, но бьет прямо в десятку. Она очень крутая. Тортик юрского периода на день рождения сына Тимура (с женой Лерой). Фото: Личный архив — Но десерт-то она не рискнет вам сделать? — Ни она, ни ребенок сладкое не едят. Поэтому она никогда десерт готовить не будет. Но может съесть шоколадку. У меня дома есть специальный холодильник для шоколада, там всегда +15 градусов. И она периодически оттуда хватает и ест, пока меня нет. Там было 20 видов шоколада. Я недавно заглянул — уже 18. Две коробочки с этим шоколадом она втихаря съела. — Какой самый дорогой торт вам приходилось делать? — Я суммы не называю по одной простой причине. У нас в договоре прописан такой пункт — конфиденциальность. Если разглашу, у меня никто заказывать не будет. — Про один ваш торт писали, что он стоит 8 млн рублей. Это стоимость двухкомнатной квартиры в спальном районе Москвы. — Разные бывают торты. Недавно в Арабских Эмиратах за $250 тысяч сделали, свадебный. Не мы, какая-то местная кондитерская компания. Украсили его бриллиантами. $240 тысяч ушло на бриллианты, остальное — на тортик. У нас есть торты, над которыми мы работаем по 1,5 — 2 года. Начинается с продумывания эскиза, потом инженерные какие-то вещи. Подставки, тележки. Учитываем дверные проемы: заедет — не заедет. Это уже не торт, это проект, над которым работает группа специалистов. И инженеры у нас работают, и электрики, и менеджеры, и кондитеры, шпажники. — Вы приехали в Москву из Сочи. Легко покорилась столица? — Говорить, что все давалось с первого прыжка, неправильно. Путь был достаточно тернистым, сложным. Несколько раз оставался ночевать на улице. Слава богу, было лето. — Были моменты, когда вам хотелось все бросить, купить билет в Сочи и уехать домой, где мама, бабушка? — В самом начале, когда мы с братом только приехали. Через месяц-два. — Что помогло удержаться? — Желание быть первым. — Но теперь-то вы на вершине. Когда, кстати, вы это осознали? — Я еще не достиг того, чего хочу. — А чего хотите? — Самые громкие свадьбы мира должны быть с нашим участием. Это моя цель. Уровень свадьбы принца Уильяма, например. Или вот свадьба Месси недавно была. Меня очень расстроило, что они у нас торт не заказали. «Оскары», «Грэмми» и так далее — там тоже хочу работать. — А если для этого понадобится жить в Европе или Америке? — Нет, это исключено. — Какой торт для вас самый-самый вкусный? — Наполеон с домашним кремом заварным. Таких тортов нет в магазинах, потому что у них маленький срок годности. Обычный домашний тортик для меня самое большое лакомство. — Какими качествами должен обладать кондитер, чтобы победить в вашем шоу? — Мы не ищем гениального кондитера. Мы ищем лучший торт России — самый народный, самый вкусный. Это может быть обычная домохозяйка, которая просто дома фантастически печет. У нас есть такие участницы. У них много детей, и они много готовят, ручки пухленькие. И делают такие феноменальные вещи, которые, мне кажется, даже я не смогу. — Можно ли любить торты и быть здоровым человеком? — Ну, торты тортам рознь. Есть торты с низким содержанием сахара, с большим количеством фруктов. Понимаете, все нужно есть в меру. Мясо вот ешь в меру, и отлично. Много съешь — ничего хорошего не будет. А солнце полезно для кожи? Конечно. А когда его слишком много, у людей рак кожи бывает. И каждый организм индивидуален. Есть люди, которые могут торты есть круглые сутки и не поправляться. А есть такие, кто один десертик съест — у них килограмм лишний прибавился. Все по ощущениям!
«Кондитер-2» Четверг/19.00, Пятница!