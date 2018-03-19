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Певец Pitbull озвучит мультфильм «Ugly Dolls»
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Певец Pitbull озвучит мультфильм «Ugly Dolls» 

Киноафиша 19 марта 2018
Фото: Киноафиша
Обладатель Грэмми, рэпер и продюсер Pitbull подарит свой голос анимационному персонажу новой кинофраншизы «Ugly Dolls». Кроме того, певец запишет саундтрек к мультфильму.
Ugly Dolls — популярный бренд детских мягких игрушек с нестандартной внешностью. Героями полнометражного мультфильма станут Окс, Мокси, Биг Ту и Транко, они не боятся выделяться из толпы и любят захватывающие приключения. Но даже им предстоит столкнуться с непониманием и в конечном итоге осознать, что не нужно быть идеальным, чтобы тебя любили.
«Прекрасное музыкальное творчество Pitbull и его харизма покорили миллионы поклонников по всему миру. Мы очень рады сотрудничеству и с нетерпением ждем демонстрации его уникального таланта», — сказал продюсер Адам Фогельсон.
Мировая премьера «Ugly Dolls» состоится 10 мая 2019 года.
Ugly Dolls
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