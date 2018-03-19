Завораживающий инстаграм о том, что делают наши руки в метро

Многие из нас так или иначе ездят в метро. Чем вы обычно заняты? Может, слушаете музыку, читаете книгу или наслаждаетесь возможностью подумать? А наблюдаете ли вы за другими людьми? А за их руками?

27-летняя Ханна Райан (Hannah Ryan), фотограф из Нью-Йорка, нашла в этом свое призвание. Девушка ведет инстаграм «Руки метро» (Subway Hands), в котором публикует странные, даже интимные фотографии рук пассажиров метро.

Публикация от subway hands (@subwayhands)

14 Мар 2018 в 8:22 PDT С первого взгляда может показаться, что у аккаунта очень странная цель: фотографировать руки. Но чем больше на это смотришь, тем больше это завораживает. И не нас одних. У инстаграма уже более 16 тысяч подписчиков.

Публикация от subway hands (@subwayhands)

19 Янв 2018 в 6:30 PST Просто смотря на фотографии рук людей в метро, можно сделать выводы об их настроении в этот день.

Публикация от subway hands (@subwayhands)

22 Янв 2018 в 9:57 PST Примечательно, что лиц мы не видим вообще, все внимание фокусируется на руках. И буквально по одной фотографии можно сказать, что человек, например, в это время был злой, так как его рука сжата в кулак.

Публикация от subway hands (@subwayhands)

20 Дек 2017 в 10:30 PST Некоторые руки в странных позах на фотографиях выглядят неприятно. Тогда лучше почитать комментарии под публикациями, часто они очень смешные.

Публикация от subway hands (@subwayhands)

11 Дек 2017 в 3:41 PST Мнения об инстаграм-аккаунте в социальных сетях разделились: кому-то такие фотографии кажутся жуткими, а кому-то — очень забавными и притягательными.

Публикация от subway hands (@subwayhands)

25 Авг 2017 в 7:21 PDT Сама Ханна высказывается о своем проекте так: «Я всегда замечала язык тела и поведение людей в метро».

Публикация от subway hands (@subwayhands)

6 Авг 2017 в 10:51 PDT «Я увидела, как язык тела людей сконцентрирован в их руках. Иногда их жесты отображают их настроение или внутренний опыт».

Публикация от subway hands (@subwayhands)

26 Июн 2017 в 1:08 PDT Ханна признается, что становится очень хитрой, когда дело касается фотографирования в метро. Она всегда изворачивается, чтобы получить идеальный снимок рук людей.