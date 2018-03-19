Нижегородка поразила третьего мужа ботфортами, а он отправил ее на «Модный приговор»

На своей странице в соцсети Ольга сообщает, чем занимается сегодня: психолог, стилист. Консультирование. Развитие интуиции и сенсорных способностей.

Ольга и ее муж Давид живут по разным городам. Давид — москвич сценарист, актер, Ольга — нижегородка, у нее свой бизнес, она психолог. Она не может переехать в Москву, поскольку ухаживает за мамой и двоюродной сестрой. Они обе инвалиды. У них фактически гостевой брак.

Их познакомила приятельница и на ту встречу Ольга намеренно пришла в короткой юбочке и высоких ботфортах. Давид был впечатлен. Но потом однообразие и невыразительность нарядов супруги стала его смущать.

На вопрос Эвелины Хромченко о том, почему она, сама дизайнер по образованию, носит кофточки, купленные в интернете, женщина рассказала, что после того, как несколько лет просто «воевала с жизнью» и боролась за выживание с двумя детьми в одиночку, у нее просто «сбились ориентиры».

В результате мужа отправили за обновками для супруги, а наряды Ольге, по традиции, подбирали стилисты.

Результат оказался неожиданным. В первом наряде муж прогадал с размерами, а Александр Васильев прокомментировал брюки и рубаху с вышивкой песней «Каким ты был, таким ты и остался».

Второе платье с синим жакетом раскритиковала Хромченко и попеняла Давиду, что он мало времени уделил поиску нарядов для любимой.

Третье платье у самой Ольги вызвало желание сделать на нем разрезы и глубокое декольте.

— У меня появилось желание здесь что-нибудь поотрезать, — сказала она после третьего дефиле. — Горловину отрезать, разрез сделать.

Стилисты выбрали для женщины наряды в стиле милитари, чтобы подчеркнуть ее внутреннюю силу, при этом сделавшую ее женственной. Второй наряд — сиреневый комбинезон с кислотно-лимонной курткой вызвал у нее море положительных эмоций. А вот брючный костюм с блузой в пайетках она по-началу восприняла слишком вызывающим.

Однако подруга семьи, известная актриса Ольга Хохлова вышла поздравить свою приятельницу и сказала, что сама бывает счастлива, когда чувствует себя красивой.

— Ты ослепительна, ты великолепна, Оля, — сказала Хохлова. — Я тоже хочу чувствовать себя так же. Дашь поносить?

— Матушка, сегодня ты для себя открыла супервизию своей жизни, и это здорово, — прокомментировал преображение Ольги ее сын Станислав, а младшая дочка заявила, что теперь ей будет приятно, когда ей будут говорить, что она похожа на маму.

Преображение нижегородки было действительно эффектным.

Ранее мы рассказывали, как показали себя нижегородцы на шоу толстяков и на программе «Я худею».