От упорного труда до волшебных талисманов: Как добиться реального успеха?

Жители Италии «презирают» быстрый успех, отдавая предпочтение упорному труду и хорошей репутации.

В эфире сетевого вещания «ВМ» гости студии попытались найти ответ на вопрос, чем является успех — результатом упорного труда, заслугой таланта или простым везением?

Художник Александр Каргальцев отметил, что в настоящее время «американская мечта» требует работы. По его словам, она сбывается, однако очень медленно, и поэтому главное не отчаиваться.

— Случайность бывает раз-два в жизни, но дальше нужно трудиться, чтобы поддерживать свои достижения. Все понимают, что удача не каждого может коснуться. Добиться успеха хотят все и американцы понимают, что для этого нужно работать, — рассказал художник.

По его словам, в штатах существует два признака успеха — деньги и слава. При этом в Америке более популярным будет тот, кто добился успеха в считанные минуты, однако больше уважения вызовет тот, кто много работал.

Между тем, главный редактор портала SmartTrip.ru Анна Чистова рассказала, что в Таиланде живет очень много «сказочников». Это происходит с учетом того, что здесь существует понятие «you not lucky» («тебе не повезло, — прим. «ВМ»).

— Тайцы ставят свечки и молятся, призывая удачу. Вокруг множество амулетов. Я верю — что без труда, не достанешь из пруда вообще ничего. Среди жителей Таиланда мое мнение разделяет очень мало людей. Они верят в лотерею и везение. При этом тайцы китайского происхождения более трудолюбивы, — отметила Анна.

Она рассказала историю о молодом миллиардере, который заработал свое состояние на производстве снеков с водорослями. По ее мнению, его воспринимают больше как «выскочку», а не как пример для подражания. При этом тайцы любят повторять друг за другом в бизнесе, открывая одинаковые парикмахерские или магазины, не придумывая чего-то своего.

В свою очередь президент Русского Клуба в Токио Михаил Мозжечков подчеркнул, что в Японии «терпение и труд — все перетрут».

— Тут только работать, работать и работать. У нас в принципе то же самое, что и в Америке. Здесь также есть громкие истории успеха. Смотря на эти истории, японская молодежь последних десятилетий считает, что нужно пойти в школу, хорошо отучиться, окончить престижный вуз, устроиться на низкую зарплату в популярную компанию и отработать там 20-30 лет. Когда седых волос станет меньше — денег станет больше, — поделился он.

По его словам, книги об историях успеха японцы читают, однако не тешат себя иллюзиями о том, что в один момент они «попадут в дамки». Но, несмотря на это, в Японии популярен сетевой маркетинг, а также различные обереги, притягивающие удачу.

Журналист Елена Никитина отметила, что в Аргентине царит культ посредственности.

— Здесь все скрывают свои успехи. Аргентинцы ленивые люди, но любят жить за идею. Если ты как-то заработаешь деньги, то всеми силами будешь скрывать. Многие аргентинцы не тратят много денег на одежду и не покупают дорогостоящие автомобили — все для того, чтобы не выделяться, — рассказала журналист.

По ее словам, денег в Аргентине особо не заработаешь, карьеру в корпорации не сделаешь, потому что их просто нет.

Она добавила, что с одной стороны размеренная жизнь аргентинцев выглядит привлекательно — делай что хочешь, ищи себя. Однако они очень плохо работают и не могут сконцентрироваться на одном деле, потому что занимаются то медициной, то легкой атлетикой.

В свою очередь журналист и историк Джованни Савино подчеркнул, что быстрый успех итальянцы «презирают» и уважают тех, кто долго шел признанию и славе.

Она рассказал об одном итальянском писателе, к которому успех пришел в раннем возрасте. Его книга стала популярной, однако другие произведения не снискали славы. По мнению Джованни Савино, это связано с тем, что он достиг известности слишком быстро, а не последовательно ее добивался.