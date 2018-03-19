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Мастер слова и покоритель океанов Александр Городницкий празднует юбилей
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Мастер слова и покоритель океанов Александр Городницкий празднует юбилей 

Вечерняя Москва 19 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Поэт, один из основоположников авторской песни в стране, геофизик Александр Городницкий 20 марта отмечает 85-летний юбилей.
Юбилей Александр Моисеевич встречает в приподнятом настроении. Несмотря на почтенный возраст, он полон энергии и сил.
— Первое чувство — удивление, что я дожил до этой даты, — признается маэстро. — Учитывая, что в детстве я жил в блокадном Ленинграде, она мне кажется нереальной. Да и по роду моей научной деятельности за полвека экспедиций со мной случались ситуации, сопряженные с риском. Я очень счастлив, что встречаю свой очередной юбилей.
Есть подарок, который винов ник торжества запомнил на всю жизнь. Один из коллег регулярно опаздывал на службу, которую проходил на корабле. В день рождения он пришел на работу вовремя.
«Это мой вам подарок», — заявил он.
Александр Городницкий вспоминает об этом со смехом.
— А однажды я праздновал день рождения в южной части Тихого океана, — вспоминает поэт. — Штормы в девять баллов для тех мест не редкость. На сильных волнах мы провели сутки. Посуда разбита, кок не мог ничего приготовить. Яркие впечатления.
В Александре Городницком сочетаются наука и творчество. И они не просто не мешают, они дополняют друг друга.
— Та интуиция, которую дает литературное творчество, почти никогда не обманывает в науке, — отметил юбиляр. — И если бы не выбрал геологию — не начал бы писать песни. Поэт-фронтовик Давид Самойлов после защиты «докторской» написал мне письмо со словами: ты будешь одним из немногих поэтов, которые хотя бы что-нибудь в чем-нибудь понимают.
"ВМ" ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЭТА С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ.
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