Мой аниме-путь

Намереваясь рассказать о любимых аниме, читатель DTF случайно обнажил душу и разбередил старые раны.

Сегодня у анимешников на DTF праздник — Семён Костин опубликовал новый эпохальный материал про то, как посмотреть тысячу тайтлов и остаться человеком. Количество плюсов и комментариев поражает — такой здоровой и живой дискуссии, об аниме, тут ещё, кажется, не было. В конце своего текста Семён призывает посетителей рассказать о собственном анимешном опыте, и я, подобно многим из вас тоже принялся печатать… Пока не осознал, что вместе с буквами про тайтлы я выплёскиваю частичку себя. Текст в итоге получился слишком длинным для комментария, и я решил вывести его в отдельный пост. Этот текст — не путеводитель и не руководство, это лишь набор букв депрессивного подростка, через которые он захотел рассказать миру о своих переживаниях. Так что если вы не заинтересованы — прошу не минусить и пройти мимо.

В первую очередь хочу сказать спасибо Семёну за отличный материал. Благодаря ему я узнал, наконец, что же такое — увлечение аниме здорового человека. И понял, как на самом деле недалеко в этом увлечении продвинулся сам.

Когда дети моего возраста смотрели Наруто по 2х2, я относился к аниме-контенту со скепсисом. У меня было другое увлечение — американские шоу вроде Симпсонов, Южного Парка и Футурамы. Вот их я считал настоящими крутыми мультфильмами. Перелом случился, когда друг детства предложил посмотреть Меланхолию Харухи Судзумии. Мне было 14 лет.

Стоит ли говорить, какое на меня впечатление произвёл этот сериал? Я был ошеломлён, не верил, что то, что я вижу — правда, что существует такой мир добра и волшебства, бесконечно далёкий от всего, что я видел в своей жизни. МХС сделала из меня анимешника за один вечер. А дальше понеслось…

Нужно сказать, что мой анимешный путь сложился очень удачно. Мало того, что я начал своё знакомство с культурой с одного из лучших её произведений. По счастливому стечению обстоятельств, именно оно, одно из немногих обладало отличным переводом на русский язык. И пусть я начинал смотреть аниме с видеороликами во Вконтакте, Меланхолию я таки оценил в правильном дубляже от Reanimedia. Спустя несколько тайтлов я уже твёрдо знал, что смотреть аниме надо исключительно с субтитрами (если уж официальная локализация отсутствует), миновав опасность вляпаться в зависимость от посредственного рудаба. Считаю это большим успехом.

Тогда я не знал, как искать хорошее аниме. Поэтому поначалу смотрел то о чём были статьи на лурке.

Основным способом потребления стала комбинация World Art + Рутрекер, на первом я изучал базу аниме, в поисках вещей, которые могли бы меня заинтересовать, а со второго невозбранно скачивал тайтлы, стараясь между тем найти субтитры получше.

Спустя три года я перешёл на английские субтитры, а летом 2017 впервые посмотрел аниме легально — заплатил чуть меньше 200 рублей за Kobayashi's Dragon Maid в Steam. Также баловался с пробной подпиской на Crunch. Думаю, что рано или поздно от пиратства я откажусь.

Но что о тайтлах? Разумеется, после великолепной Меланхолии Харухи Судзумии мне захотелось ещё и ещё, и я продолжил, обратившись к библиотеке студии Kyoto Animation. Одними из моих первых тайтлов были K-On! и Lucky Star. И если второй был просто Ок (из-за того, что я его, по большей мере, не понял), то K-On! начисто снёс мне крышу. Думаю, меня многие поймут, ведь этот тайтл действительно особенный. Это был крайне личный опыт, удивительное путешествие, пришедшееся как раз на самый восприимчивый возраст — мне 15 лет, новая школа, куча проблем с социализацией, да и вообще жизнь дрянь. А тут — такая светлая и удивительная реальность, и девочки… K-On! — для меня больше чем аниме, это первая анимешная любовь, абсолютный разрыв шаблона, и событие, определившее мою дальнейшую жизнь. После этого тайтла я окончательно погряз в аниме, ушёл в себя и стал эталонным хиккикомори. Во время первого просмотра я испытывал лучшие чувства в своей жизни, которые совершенно точно больше не смогу испытать никогда. В моей голове этот тайтл навсегда останется лучшим аниме всех времён, который даже нельзя сравнивать с остальными аниме ввиду его совершенной уникальности. K-On! для меня — нечто сакральное, нечто, что нельзя просто так взять и посмотреть снова, чтобы опять это всё ощутить. Я с большим трепетом отношусь к папке с сериалом, которую всегда храню на своём телефоне. Берегу её для действительно важных моментов, и в моей жизни должно произойти нечто действительно великое, прежде чем я ощущу себя готовым K-On! пересмотреть. Речь идёт о двух сезонах TV-сериала. Полнометражку я тоже храню, не смотрел её, и, вероятно, не посмотрю никогда. Потому что тогда K-On! закончится. А я не смогу этого пережить.

На вопрос, в какую вымышленную вселенную я бы хотел перенестись, я отвечу не задумываясь.

После K-On! совершенно логично, что мои любимым жанром стал слайс. Я ознакомлен с аниме почти всех жанров, но до сих пор считаю слайсы вершиной — потому что аниме этого жанра честны перед собой и перед зрителем. А также позволяют восполнить недостаток тепла и красоты в пугающей холодной реальности. Мои любимые аниме всего времени, помимо вышеупомянутых, включают в себя:

Rozen Maiden, Initial D, Welcome to the NHK, Magical Girl Lyrical Nanoha, OreImo, Evangelion, TTGL, Ghost in the Shell и Hyperdimension Neptunia.

Хоть я считаю себя (и, несомненно, являюсь, хоть и не внешне, но по мировоззрению — точно) хардкорным анимешником, я посмотрел полностью не так уж много тайтлов. Я не веду счёта, но вряд-ли их больше, чем 50-60. Гораздо больше я бросил спустя смешное количество серий, поскольку устойчивость к посредственности у меня нулевая. Я считаю большинство аниме ничтожным мусором, в особенности это касается популярных у моих сверстников исекаев, боевых сёненов и тайтлов про магические академии. Мой самый близкий друг смотрит весь One Piece в фанатском дубляже, а я просто не могу понять, как такое вообще возможно. У меня нет интереса к аниме в жанре фэнтези, космос, или детектив. Хоть я и не стремился в них разобраться, я считаю, что их сюжеты примитивны и вторичны по сравнению с сюжетами кино или книг, исследующих те же темы. К тому же особенности производства аниме сильно портят даже крутой сюжет, и там, где на Западе смогли бы снять серьёзный анимационный сериал, в аниме скорее всё всё будет испорчено петросянством, кривляниями и анимешными штампами. Да, почти всегда они для меня невыносимы.

Tehxnolyze — бессмысленное месиво из уныния и гурятины. Художественная ценность говорите? Наглый копипаст с пейзажей за моим окном.

Поэтому я предпочитаю исследовать те ответвления аниме, которые не стремятся соответствовать критериям чужих жанров, а уникальны для этой культуры и достаточны сами по себе. Сюда входят слайсы и комедии, такие как Blend! S и Natsuyasumi. Ещё я дико прусь с аниме-романтики, тайтлов наподобие Ef, True Tears и Myself;Yourself. Как отдельную страницу своего аниме-увлечения рассматриваю жанр махо-сёдзё, из которого особо люблю и чту Наноху, Сейлор Мун а также весьма неочевидно относящиеся к этому жанру (но если подумать то…) Rozen Maiden и Hyperdimension Neptunia. Как следущий шаг, который мне только предстоит совершить, вижу жанр айдолов. На заре своего увлечения я посмотрел Love Live и долго потом плевался. Сейчас я понимаю, что это неизбежность, которая логично следует за девочками-волшебницами.

Оцениваю просмотренные тайтлы я в соответствии с собственной системой. По факту это простая десятибалльная шкала, но каждое из её делений является важным рубежом, и я точно знаю, почему поставил тайтлу, скажем, 7 вместо 7,5 баллов. Оценку я ставлю основываясь исключительно на собственных эмоциях. Я считаю, что оценивая произведения культуры, в которой царит поклонение идеализму, нельзя прибегать к каким-то объективным критериям. Лишь три тайтла за всё время я оценил в 10/10. О об одном из них я уже рассказал. А другие два это Evangelion и Watamote.

Один из эталонов, с которыми я сравниваю все тайтлы — Macross Frontier. Твёрдая 6,5/10 За знакомство с Евангелионом мне немного стыдно. Посмотрев его в первый раз, я ничего не понял. Я подумал «Эх, щас Аску-бы поняшить…». Это был фейл. Но меня это не остановило. Я посмотрел Евангелион ещё. Посмотрел Евангелион ещё и ещё. Посмотрел Евангелион ещё, ещё, и ещё. Посмотрел ребилды, наконец. И понял, что Евангелион — лучшее аниме на свете. В сумме я пересматривал Евангелион семь раз. И Боже мой, как же это было прекрасно. С какой стороны к этому аниме не подкопайся — обязятельно обнаружишь двойное, тройное, четверное дно и смыслы там, где их быть просто не может. Оно бесформенное и потрясающе многостороннее, тёплое и и изящное и вместе с тем абсолютно, пугающе дикое. Как Рамиил в первом ребилде. А уже как оно поджаривает мозг — мама не горюй. В итоге я оставил попытки понять это аниме. Теперь при пересмотре я просто наслаждаюсь картинкой и звуком. С Евангелионом можно делать это вечно.

Ну а с аниме Watashi ga Motenai no wa Dō Kangaete mo Omaera ga Warui! всё просто. Дело в том, что это аниме про меня. Всю старшую школу (да и сейчас тоже) я вёл себя 1 в 1 как главная героиня. Вы не представляете, какие струны души задело у меня это аниме, учитывая что все фобии, загоны и проблемы, показанные в сериале для меня роднее, чем берёзки и балалайка. А ещё в этом аниме совершенно авангардная режиссура и дизайн всего и вся, но это, на самом, деле не так важно. Скриншота не будет, так как в статике картинка в этом аниме не работает.

Аниме по Neptunia — пример идеальной экранизации, которая ничего не ломает, а лишь приумножает все плюсы оригинала. А ещё тут звёздный каст, включающий Ханадзаву Кану, Танаку Риэ, Хориэ Юй и других именитых сейю. Единственная проблема — мало!

Такое аниме, как Hyperdimension Neptunia, объективно хорошим назвать нельзя. Хотя бы потому что оно совершенно несамостоятельное и является лишь дополнением к одноимённой серии игр. Но вселенная этих игр — абсолютно, восхитительно потрясающая. Безумно весёлая и позитивная, с довольно жёстким юмором и очаровательными персонажами, это предмет моей глубокой любви. 13-серийное аниме подарило мне одни из самых весёлых моментов моей жизни.

Вообще я заметил, что аниме по играм часто получаются очень даже неплохими. Например, адаптация Persona 4 тоже стала для меня одним из лучших опытов на моей памяти. Ну а из последних ярких впечатлений для меня стало аниме Initial D. Смотреть его практически нереально из-за рисовки и ужасной 3D-графики, но зато пафос и евробит… Ох уж этот евробит. Скажем лишь то, что я теперь обезумевший фанат евробита.

Множество потенциально отличных тайтлов я всё время откладываю на будущее. Я не смотрел ни одного фильма Миядзаки, а к фильмографии Синкая прикоснулся слишком поздно — слишком очерствевшим, чтобы суметь прочувствовать эти фильмы так, как полагается. Новые тайтлы студии Kyoto Animation, которые я раньше намеренно пропускал, меня разочаровывают. Я стараюсь чередовать современное аниме со старым, имея довольно обширный список тайтлов, для которых я жду подходящего настроения. Пожалуй, самый «вкусный» тайтл, томящийся в моём to watch листе — Shoujo Kakumei Utena. Судя по тому, что я знаю об этом тайтле, он может стать моей четвёртой «десяткой». Но только когда придёт время.

При этом есть целый набор жанров, которые я обхожу стороной и вряд-ли когда-либо к ним притронусь.

Во-первых, это все чистые сёнены. Длиннющие арки, филлеры, один и тот же каст 800 серий —нет, спасибо. К тому же меня абсолютно не интересуют сюжеты про боевые искусства, магию и сверхспособности. Такого мусора полно и в западных произведениях, которые лучше и короче. Но если произведение не простой сёнен, а лишь заимствует его элементы, создавая нечто большее, то оно имеет шанс стать одним из моих самых любимых. Как Nanoha или Gurren Lagann.

Во-вторых, это эччи-мусор. Тут даже пояснять ничего не нужно.

Хуже эччи только эччи, которое пиарят как философскую притчу. Как же всё таки восхитителен Семён Костин, что ни разу не упомянул это дерьмо в своём тексте.

В-третьих, не переношу аниме про магию и фэнтези. Особенно ненавистно мне городское фентэзи. Ничего более стрёмного, чем Токийский Гуль, Fate и им подобные не могу себе представит.

В-четвёртых, это аниме про геройские/магические академии. Такие как Toau Majutsu no Index. Как по мне —это эталон безвкусицы, заимствующий худшее из дебильных гаремников про школу и унылых превозмогательных сёненов.

Ну и в-пятых, это аниме про попаданцев. Я, конечно, инфантилен, но не до такой степени!

Хотя одно нормальное аниме про попаданцев всё же есть. Правда, среди аниме про попаданцев, оно считается ненормальным.

А в остальном я открыт для новых жанров и с радостью их исследую. Если, конечно, у меня есть силы и желание это делать. Дело в том, что я уже далеко не такой активный и жаждущий всего нового исследователь, каким был в начале. У меня уже сформировался вкус, предрассудки и стереотипы. Я скорее брошу непонятное мне аниме спустя 3 минуты, чем буду давать ему второй шанс. К тому же, огромную долю моего внимания отняли аниме-игры. Я убедился в том, что могут быть лучше и интереснее, чем само аниме и его просмотр. Так что за новыми аниме-впечатлениями я скорее пойду в Steam, чем на AniDB и World-Art.

Я не способен смотреть длинные сериалы, меня на них просто не хватает. Даже 12 серий мне удаётся осилить с трудом. Поэтому первый сезон Сейлор Мун я смотрел полгода, и, хотя и был от него в абсолютном восторге, не готов этот опыт продолжить. Последние же шесть месяцев я практически перестал смотреть аниме. Прошлым летом моей жизни эталонного хиккикомори пришёл конец — мне исполнилось 18 и пришла пора уезжать из любимого Мухосранска ради учёбы в вузе. Мой комфортный мирок полетел в тартарары и посвящать столько же времени и внимание своим хобби, у меня, как бы ни хотелось, не получается. Полгода без аниме и нормальных игр могут довести человека до нервного срыва. Видимо, я всё-таки не очень слабый, так как все лишения терплю стоически. Но увидев такую возможность, я не смог остановить себя от того, чтобы излить здесь свою душу.

Больше двух лет я не общаюсь с другом детства. В скором времени после того, как затянул меня в аниме, он начал курить и пить, ходить на вечеринки, и перестал смотреть аниме, толком даже не начав. То что было для него мимолётным увлечением, для меня стало болотом, из-которого я вряд-ли когда-либо выберусь. Уж точно не по своей воле. Пока я молодой и дурной, моё анимешное баловство простительно. Но я боюсь представить, до чего это доведёт меня через 10 лет.

Уверен, что на DTF не появлялось такого хардкорного хиккана, как я, поэтому хочу спросить вас, что вы вообще о таких, как я, думаете? В частности, интересно мнение Семёна Костина.