Александр Сухарев: «В Америке я почувствовал, что схожу с ума»

Фото Майи СимакинойАлександр Сухарев : «В Америке я почувствовал, что схожу с ума»Уехать жить в Америку — в начале 90-х эта мечта буквально охватила россиян. Со временем число желающих эмигрировать стало заметно меньше, но с утверждением «в Америке жить хорошо», пожалуй, никто не спорил. Звучало как аксиома: Волга впадает в Каспийское море, в Америке — высокий уровень жизни.

Ландшафтный архитектор Александр Сухарев тоже был уверен, что в Америке — хорошо. Поэтому, случайно выиграв «грин кард» на проживание в США, он оставил в Нижнем Новгороде свой бизнес, взял жену и детей и уехал в Штаты навсегда. А через 2 месяца вернулся и готов рассказать свою версию «американской мечты».

— Документы для лотереи (она же проводится каждый год) мы подавали три раза, — рассказывает Александр. — Поначалу я очень хотел уехать в США, потом желание это становилось все слабее и слабее, но документы мы все-таки заполнили — тем более, что несколько наших друзей в США писали, что жизнь прекрасна. Но у меня уже здесь сформировался свой круг клиентов, недвижимость, уже не очень хотелось что-то менять… В общем. Решили: подаем в последний раз. И обнаружили, что выиграли.

— Обрадовались?

— Нет, возникло очень сложное чувство. Вроде бы — вот он, наш шанс. Но чем ближе был день вылета, тем сильнее я понимал: что-то не то… Я ходил по Нижнему и думал: а ведь город-то у нас неплохой!

— Вы прямо как не нижегородец! У нас же правило хорошего тона — обругать родной город.

— И я его ругал! Ругал ровно до тех пор, пока не осознал, что, возможно, больше никогда его не увижу. Проезжал поздним вечером по набережной — люди гуляют, тусовки, город живет… Я же, как ландшафтный архитектор, вижу, что набережная у нас отличная, все, что нужно — завершить ее благоустройство. — Но все-таки вы решили уехать в США.

— Да. Причем до этого ни я, ни жена, ни тем более дети в Америке не были. Самолет до Москвы, сутки в столице (тоже гуляли по ней и думали: какая же она красивая!), перелет до Нью-Йорка… Потом пересадка на самолет до города Шарлотт в штате Северная Каролина — и когда вышли из аэропорта, я посмотрел на наше новое место жительства и в голове буквально загорелось: «Какого черта?!»

— Почему?

— Это было совсем не то, что я видел в фильмах. Это было не круто! В Нижнем есть места намного лучше!

— А что именно не круто? Может, это просто вы после перелета устали, настроение плохое было…

— Но я же все-таки ландшафтник. Летом мы летали в Стамбул, я увидел этот город — и сразу понял, что он крут. И думал, что уж Америка-то вообще должна быть впереди планеты всей. Нет! Это не Европа.

— То есть Европа круче.

— Несравнимо! Начнем с того, что американцы не общительные.

— Да ладно!

— Правда. Понятно, что мы не повезли в США нашу машину, тем более, что все говорили: «В Америке машины очень дешевые». Так вот, они не дешевые. Точнее, за три копейки можно купить колымагу, которая непонятно, два дня прослужит или два месяца. Поэтому приходилось много передвигаться пешком или на общественном транспорте. Так вот, ходить пешком дико неудобно, потому что тротуары есть лишь фрагментарно. Вот он есть — а вот внезапно закончился. Общественный транспорт неразвитый и недешевый. 2 доллара 20 центов за проезд…

— Это больше 125 рублей за билет?

— Я же говорю — недешево. Поэтому мы в основном передвигались пешком и я понял, что мне практически негде общаться с людьми. Они утром проснулись — сели в машину, уехали в офис. Вечером вышли из офиса — сели в машину, уехали домой. Все. Нет поводов общаться.

— В магазине, например…

— Нет. Там все плохо. — В каком смысле?

— Уже в смысле еды. США — это страна нездорового питания. Когда мне говорят: «В России нет качественной еды», я громко смеюсь. Качественной еды нет в Америке. В супермаркетах целые аллеи отданы чипсам, полуфабрикатам, кукурузным хлопьям… И есть небольшой отдельчик еды, как они называют, «органик» — стоимость такой еды в 3-4 раза дороже. Причем мы жили в штате, где цены далеко не самые высокие. В общем, скоро я перестал удивляться обилию полных людей… Причем в США люди не просто «с чуть-чуть лишним весом», они действительно очень полные.

— И, наверное, любимая тема для разговора — как похудеть?

— Нет. Там вообще не парятся по поводу веса. Размер одежды XXXXL? Ну и ладно! Знаете, я долго не мог понять, как они проводят свободное время. Наконец, решил: наверное, в выходные все едут в город (мы-то жили в пригороде) гулять. Поехали и мы — город пустой. Может быть, в парке? Тоже пусто… Сам парк, кстати, большой, красивый, ухоженный. Никого — только три бомжа на лавочке.

— Так где все люди?

— Вот я тоже задался этим вопросом. Но ответ нашел не сразу — только после того, как разговорился с восемнадцатилетним парнем (ему было три года, когда семья эмигрировала из Украины в США). «Скажи мне, пожалуйста, а что делают американцы, когда у них есть свободное время?» — спросил я его. «Я не понимаю твоего вопроса», — ответил парень. «Ну, мы, например, когда не работаем, можем поехать кататься на велосипеде, зимой — на сноуборде или на лыжах… А вы?» — «На велосипеде? — снова не понял меня парень. — Зачем? Мы в свободное время кушаем».

— Слушайте, Александр, мне сложно в это поверить.

— Там все большое: большие автомобили, большие посудомоечные машины (мы свою почти не включали, потому что расход воды — огромный, а вода стоит дорого), продукты продаются большими упаковками… Сок — галлонами, молоко — галлонами… Все заточено на то, чтобы человек покупал как можно больше, расходовал как можно активнее.

— Может, просто вашей зарплаты не хватало на привычную американцам жизнь? Кстати, а кем вы работали в Америке?

— Работал не по специальности, конечно — реставратором деревянных конструкций, в основном — полов. И я понимал, что стать ландшафтным архитектором в США мне вряд ли получится. Но, отвечая на ваш вопрос — нет. Американцы тоже не тратят деньги направо и налево. Потому что у них слишком много необходимых расходов. Например, вы помните, сколько платите за мобильный телефон и интернет? И как часто пользуетесь бесплатным вай-фаем?

— Да регулярно пользуюсь. Тариф свой точно не скажу — там какие-то копейки.

— В России нет проблем с интернетом — это я теперь могу утверждать однозначно. Первый раз у нас появилась проблема с интернетом, когда мы прилетели в Нью-Йорк. Мы кое-как нашли точку доступа, бесплатный вай-фай нам предоставили на 30 минут, а дальше — платите. Минимум — 15 долларов.

— Я была уверена, что США — страна бесплатного интернета и сотовой связи.

— Минимальный тариф — 30 долларов в месяц. Это 2 гигабайта интернета и далеко не самое большое количество минут. Домашний интернет — порядка 40 долларов в месяц, причем никакого оптоволокна в помине нет: они постарались выжить максимум из медного кабеля. Америка — страна, которая породила интернет, не может обеспечить себя оптоволоконной связью!— Александр, ну не может быть, чтобы все плохо. Не верю.

— Хорошее тоже было — это школы. Мы пришли в ближайшую к тому дому, где снимали жилье — детей записали и сказали: «Завтра приводите на занятия. Они не говорят по-английски? Ничего страшного!» Потом, конечно, мы бегали делать прививки, и сталкивались с медицинской и школьной бюрократией, но это были проблемы взрослых. Дети спокойно учились. А вообще, школа там — это культурный центр. Если она хорошая — вокруг нее квартал дорогих домов. Школа чуть похуже — и дома вокруг нее чуть ниже статусом… В общем, престижность квартала проще всего понять, оценив расположенную в нем школу.

— А как американцы относятся к россиянам? У наших стан же отношения далеко не безоблачные. Русофобию на себе почувствовали?

— Конечно, почувствовал. Только не со стороны американцев, а со стороны русских эмигрантов. Они живут в США годами и десятилетиями — и говорят о России с отвращением. Причем доходит до смешного: «У нас сегодня 20 градусов тепла… Сколько там в Рашке? Минус один? Фу-у-у, холод собачий! Как там они вообще выживают?» Я говорю: «Ребята, минус один! Куртку надень — и все нормально». А американцы… вот насколько их не парит собственный вес, настолько же их не парит, из какой ты страны. Работаешь хорошо? Ну и прекрасно, больше от тебя ничего не надо.

— По вашим рассказам, у американцев есть только еда и работа.

— Именно! И жизнь их слишком структурирована. Например, мы можем вдруг зимой сорваться — и рвануть на недельку в теплую страну. Потому что захотелось и подвернулся горящий тур. Там такое невозможно. Любая поездка всегда тщательно планируется и просчитывается. Да и путешествуют они немного: в основном либо в Мексику (она рядом и недорогая), либо в Доминикану на 2-3 дня, но чаще — внутри страны. Вообще, у меня сложилось впечатление, что американцы не экономят на еде, но экономят на радостях жизни. — А может, Америка так сильно вам не понравилась потому, что вы изначально были настроены против этого переезда?

— Конечно, я думал об этом. Но я ведь и ехал туда, понимая, что, если не понравится, мы всегда можем вернуться (зимой в моей сфере все равно «не сезон», поэтому я мог себе позволить такое приключение). Но в США у меня возникло ощущение, что я схожу с ума. Говорят, что там дешевое жилье… Нет, там дешевая ипотека. А домик — 200 тысяч долларов. Обычный каркасник, ничего особенного. И ипотека на всю жизнь.

— То есть американской мечты вы там не обнаружили.

— А что, по-вашему, американская мечта?

— Ну-у-у, «даже если ты — никто, много работай, и пробьешься к вершинам».

— Ха! Я тоже так думал. Но, например, купить дом в дорогом квартале (даже если бы у меня были деньги) я бы не смог. Мне бы его просто не продали — потому что я человек не их уровня. Настоящая американская мечта: купить дом в ипотеку, чтобы работать с утра до ночи много лет подряд — и выплатить ипотеку к моменту выхода на пенсию. Да, и еще периодически стучать на соседей.

— Стучать-то почему?

— Так, для профилактики. Потому что кто первый позвонил, тот и прав.

— Вы вернулись в Россию 4 месяца назад. Скажите честно: вот сейчас жалеете о том, что не остались в Америке?

— Нет! Нижний — прекрасный город. Да, его можно улучшить, навести порядок, избавить город от синих заборов, от сгнивших деревянных домов в центре — отдать эти территории под застройку. И Нижний Новгород станет одним из самых красивых городов. У нас потрясающий рельеф, шикарные виды… Раньше москвичи приезжали и говорили: «Вау, как у вас зелено!» Сейчас, конечно, не говорят, но можно же восстановить обилие зелени. А вообще, после Америки я стал намного проще относиться к мелким проблемам и неудобствам. Стоим в пробке? Ну и ладно. Чего злиться? Главное — мы дома.