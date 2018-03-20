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Московские власти тестируют дронов-курьеров
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Московские власти тестируют дронов-курьеров 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В технополисе «Москва» создали программное обеспечение, позволяющее использовать летающие дроны в качестве курьеров. В настоящее время ведется тестирование программы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции", — сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, на данный момент программное обеспечение установлено на 20 коптерах. Их перемещение можно контролировать с помощью планшета, компьютера или смартфона.
Фурсин также отметил, что уже в июне автономные беспилотники начнут использовать для патрулирования территории в районе Борисовских прудов. Дрон поможет спасателям замечать попавших в беду купальщиков, а также тех, кто разжигает костры на берегу.
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