Бывшая помощница депутата о том, как делаются выборы в России

Как делаются выборы

Я училась на журфаке и интересовалась политикой. Пять лет назад, когда мне было 19, работала на выборах в подмосковном городе — мэру нужно было переизбраться, и я была в его штабе. Не ломало ли агитировать за кандидата, в программу которого не верю? Первое правило людей из политики — разделять личное и профессиональное. Все политики у нас марионетки, верить нельзя даже оппозиционерам. Ну и тогда какая разница, за кого топить? Тем более на выборах я заработала свою первую $1000. В штабе было четыре человека. Мы придумали предвыборную кампанию и спойлеров (фейковых кандидатов, копирующих стиль и программу реальных кандидатов и таким образом оттягивающих часть голосов. — Ред.).

Результаты выборов сейчас не фальсифицируются, как в 2000-е, потому что у всех смартфоны и можно заснять нарушения. Сейчас актуально разогревать интерес с помощью свежих лиц. Помните последние выборы мэра Москвы со знаменитым оппозиционным кандидатом? Он был нужен, чтобы повысить явку. Бывают ли честные оппозиционеры? Я считаю так: главное правило в политике — win-win. Тебя используют, ты от этого тоже можешь быть в выигрыше. Представьте, один крупный политик хочет слить другого. Он может отдать компрометирующие, например, о коррупции, документы оппозиционеру, который их опубликует и поднимет скандал. Оппозиционер при этом думает: «В войне с режимом все средства хороши».

Маленькая, но конкуренция

Между партиями есть маленькая, но конкуренция. Не между идеями, а за деньги: всех финансируют из бюджета, законодательство у нас такое. Чем больше получаешь голосов на выборах — тем больше дают. Не прошел в Думу — денег не увидишь. Чтобы понять, как работает Дума, посмотрите статистику голосований. Выходит законопроект о повышении налогов. У трибуны все кричат «Ужасно!» Результаты голосования: 100% «за».

Работа в Госдуме и возможность левых заработков

После третьего курса я решила связать жизнь с политикой. Мониторила сайт Госдумы, пришла туда однажды на круглый стол (любой может это сделать) и познакомилась с думским сотрудником, а он порекомендовал меня знакомому депутату. Так я стала помощником.

В Думе я поняла, что депутаты делятся на ресурсных и пустышек. У ресурсных нет политических амбиций, в Думе они продвигают интересы бизнесменов, которые за ними стоят: лоббируют, блокируют или инициируют законопроекты. Мой депутат был пустышкой. Пустышку находят в регионе. У него милое лицо, есть поддержка избирателей — так почему бы не отправить его в Думу? У вcех пустышек логика такая: выше Думы я не поднимусь, поэтому нужно хайпануть. У моего депутата каждый день рождались инициативы вроде запретить женщинам носить брюки или обязать всех называть дезодорант освежителем. И пустышки, и ресурсные — марионетки. Демиург внутренней политики — администрация президента . Главе любой фракции могут позвонить из АП и выдать указания, за что голосовать. Главы передадут депутатам.

Я ушла из Думы, потому что невозможно жить на 40 тысяч. Были ли варианты срубить денег левым способом? Естественно. Некоторые на корочке помощника зарабатывают на квартиры. Это все сила депутатского запроса. Если у тебя есть магазин и тебя через налоговую прессуют конкуренты, можешь попросить депутата написать запрос в налоговую — по нему проводится проверка, и прессинг, как правило, заканчивается. Запрос — инструмент манипуляции, его можно написать на кого и что угодно. Я не использовала эту схему, потому что не знала, как все работает.

Политологи

Все они на контрактах: у партий, мэрии, регионов. Всем приходит темник — список тем, которые надо осветить, и указания, как. Есть ли среди них независимые? Екатерина Шульман из «Ведомостей». Она не сидит на контракте, темников у нее нет. Когда денег в политике становится меньше — а их действительно становится меньше, мы в рецессии который год, — политическая игра обостряется: все хотят урвать кусок. И смотреть, кто кому перегрызет глотку, — самое интересное. Пять лет назад невозможно было представить, что главу «Роснефти» Сечина могут вызывать в суд четыре раза (по делу Улюкаева — Ред.). Но судья решила иначе. Так что, может, и есть у нас либералы.

Опубликовано в журнале Numéro — март-2018