Крепостное право 2018

И вот прошли «Они» — Выборы президента РФ. И после переизбрания «ВВП» все изменилось, государство стало более социально ориентированно, наши дети и старики стали лучше жить, чиновничий и бюрократический аппарат стал думать о простом, обычном человеке, о его заботах и мытарствах, о том, что его дети ходят в рванье, и жена не может позволить себе достойно выглядеть.

«Ну и что?» — спросят многие. «Ведь большинство так живет».

Так вот — основная наша проблема — это проблема менталитета: всем нам нужен барин и не важно плохой или хороший, «бьет значит любит», старый барин лучше нового и т.д.

Мы с вами боимся изменить нашу жизнь, по тому как она может пойти не только в гору, но и по наклонной. Мы уже не помним ужасов Великой Отечественной Войны, но мы прекрасно помним лихие 90-е. И каждый уверен, что «лучше худой мир, чем хорошая война», но лишь не многие понимают, что в настоящий момент мы находимся в войне за свою бытность, право на достойную жизнь, существование, которые осложнены деятельностью пропагандистских машин и их соратниками. Но даже на «Выборы-2018» многие не соизволили пойти, решив, что все за них решено. Решено было когда «Вы» не пришли, и за вас были сделаны вбросы, убита здоровая конкуренция.

Мы все погружаемся в «Средневековье» и близость того, что «Крепостное право» будет вскоре узаконено не вызывает сомнений:

Правительство РФ разработало «налог на тунеядство» и несмотря на все общественное негодование не собирается снимать его с повестки дня.

А что у нас бывает, когда не платишь налоги — независимо от того, есть у тебя деньги или нет? А если накапливается долг?

В зависшем пока в воздухе законопроекте при невозможности расплатиться по долгам для самых бедных предполагаются трудовые работы. Годик на «плантации» у «хозяина» — а там, глядишь, и вовсе попривыкнешь. Можно и вовсе остаться в качестве «орудия труда» — вовремя накормят, напоят, думать особо ни о чем не надо…

Именно так на феодальной Руси примерно до конца 16 века внедрялось долговое рабство. И нынешние авторы «закона о тунеядцах» решили, похоже, не мудрствуя лукаво, что ничего лучшего возврата к феодальной «Русской правде» и Судебнику Ивана III для нас не может быть.

Это все лишь говорит об одном: «Россия Проснись»!