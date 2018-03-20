«Нам удалось несколько раз „порвать“ зал»: дуэт «Находка» о выступлении в «Comedy Баттл»

Редакции PRIMPRESS удалось пообщаться с одним из участников дуэта «Находка», который принимает участие в «Comedy Баттл». Алексей Жаров рассказал, что думает о современном юморе, кто его поддерживает и на какие жертвы приходится идти ради юмора.

— Как началась ваша юмористическая карьера?

— У меня, как и у Кости, как и у всех, карьера началась с КВНа. Мы много лет играли, набирали определенную базу и опыт. Мы выросли из КВНа, но нам хотелось большего — новых форматов. Как раз в это время и появились такие проекты, как «Comedy Баттл», Stand UP на канале ТНТ, и мы стали пробовать выступать в этих жанрах.

— Вы никогда не участвовали в таких крупных проектах, как решились на это?

— Мы вдвоем много лет занимаемся юмором, и морально были готовы к новым шагам. Юмором я занимаюсь с 2005 года, а можно сказать и с рождения, так как у меня вся семья с юмором, и мы постоянно шутим друг над другом.

— В эфире проекта вы рассказали, что ранее выступали в стиле Stand Up, почему для шоу решили переквалифицироваться?

— На это есть несколько причин. В настоящее время жанр миниатюр увядает, за него даже немного обидно, таких шуток становится мало. А сейчас большое количество стендап-комиков, все хотят попробовать себя в нем, и отличится, этот жанр сегодня находится «на волне». Поэтому мы решили, что с миниатюрами поедим выступать в «Comedy Баттл». А когда придет время «Открытого микрофона» выступим в жанре стендап, все должно быть на своих местах.

Ранее мы выступали в жанре стендап — участвовали в Дальневосточном фестивале Stand Up. В этом же жанре мы принимали участие и на «Открытых микрофонах» в Москве. С уверенностью могу сказать, что уровень дальневосточного стендапа хороший, выше среднего.

— Вы показали миниатюру про Навального. Как выбирали тему для номера?

— Это очень интересный вопрос (смеется). Мы показывали номер не про Навального, не про него, мы не хотели акцентировать на том или ином политике, это не какая-то агитация, это не призыв к чему-то и не про политику. Это просто юмор. У нас было несколько вариантов на эту тему, нам хотелось пошутить про «взрослое». Тема была плюсом нашего выступления и в то же время минусом, потому что особо «не покривляешься». Но как сказали жюри, мы справились, хоть тема и тяжелая.

Во время выступления нам удалось несколько раз порвать зал, поэтому мы можем идти дальше. В следующий раз постараемся шутить на другую тему.

— Кто вас поддерживает на малой родине?

— Мы оба родились в Находке, а живем во Владивостоке. Жители Находки, поддерживают нас очень хорошо, они говорят: «Ребята здорово! Спасибо», «Спасибо, что услышали Находку на ТНТ». Люди не остаются равнодушными, есть отдача и это радует.

— Вы не единственные комики в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ из Приморья. До выступления вы были знакомы с остальными ребятами?

— Да, конечно, мы много лет знакомы, играли в одних командах и друг против друга. Все, кто ездит выступать на телевизионные проекты — знакомы. В Приморском крае очень дружный коллектив юмористов, сплоченная команда. Ребята помогают друг другу писать шутки и придумывать темы.

— Расскажите о ваших увлечениях помимо юмора.

— Мое самое главное увлечение, мое хобби, моя страсть, моя любовь — это ипотека (смеется — Прим. ред.). Сам из Находки, живу во Владивостоке, а работаю в Артеме. Работаю в Центре творческого развития, учу маленьких детей играть в КВН, делать постановки. У нас есть школьная городская лига КВН, для которой я готовлю детей. Они успешно выступают, всегда выходят в финал, а иногда что-то выигрывают. Также у меня есть три четвероногих друга породы Хаски.

Также с Костей Кривовым (второй участник дуэта «Находка» — Прим. ред.) пишем стендап, иногда выступаем, работаем ведущими, а также занимаемся развитием нашего агентства по развлечениям. Костя тоже занимается с детьми. Кроме этого, он чтобы поехать выступать в «Comedy Баттл» уволился с работы — необходимо было освободить время для подготовки к выступлению и для нашего агентства.

— Можете назвать пару современных комиков, которые вам импонируют?

— Как считаете, каковы ваши шансы на победу?

— Конечно, мы нацелены на победу и хотим этого. Однако давайте будем реалистами, все видели наш номер, он не грандиозный и неплохой. А в этом сезоне много сильных ребят, и как правило, в финал Comedy Баттл новички попадают редко, хотя бывают исключения. Но мы хотим победить и нацелены на победу. Мы будем стараться и хотим пройти дальше. Посмотрим, как все сложится. Если мы дойдем до финала, сможем ответить на этот вопрос и подумаем о победе. Но мы с каждым этапом хотим пройти дальше и дальше, а потом рассчитывать свои силы.