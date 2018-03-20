«Когда дело касается дедлайнов, русские не всегда обязательны»: студент из Нидерландов — о работе в Москве

Почему решил приехать учиться в Россию

Если голландца спросить, что он знает о России, ответ будет такой: водка, матрёшки и медведи. Но если учесть, что Россия — самая большая страна в мире, то становится очевидно, что здесь многое можно узнать и попробовать.

С точки зрения бизнеса Россия также имеет огромный потенциал. Так что я хотел «открыть» Россию самостоятельно и посмотреть, каково это — жить и работать в городе, в котором число жителей совпадает с населением Нидерландов.

Как вы узнали о стажировке

Я увидел на портале Университета имени Эразма Роттердамского рекламу международного центра Nuffic Neso, который специализируется на стипендиальных программах и студенческих стажировках за рубежом. Там я узнал, что в нескольких голландских компаниях в России открыты позиции стажеров.

Как проходил отборочный конкурс

В самом начале необходимо было отправить резюме и написать мотивационное письмо. Затем пройти интервью со стажерским отделом Nuffic Neso — нидерландской организации по международному сотрудничеству и интернационализации в образовании. Последним этапом было интервью с моим наставником непосредственно от самой компании. Через несколько недель стало известно, что меня выбрали для стажировки в московском офисе. Я тщательно готовился к интервью — никогда не знаешь, о чем именно тебя спросят, так что я просто старался расслабиться и продемонстрировать свою мотивацию и заинтересованность в стажировке.

Чем вы занимаетесь в компании

В зону моей ответственности входила подготовка маркетингового плана инновационного продукта компании, предпогалаемый запуск которого ожидается в 2018 году. Задачи разнообразны: от оценки объемов рынка и анализа конкурентов до Skype-сессий с представителями компании со всего мира. Тяжелее всего мне дались юридические моменты: нужно было учитывать ограничения, связанные с регистрацией на рынке нового медицинского товара. В этом направлении опыта у меня почти что нет, так что ушло много сил и часов на встречи с юридическим отделом.

Как проходит рабочий день стажера

Изучение расписания. Я смотрел, есть ли встречи, к которым мне надо готовиться. Обычно у меня было не больше одной встречи в день.

Работа над маркетинговым планом. Это основная часть работы стажера. Я просматривал базы данных, назначал звонки и встречи с представителями разных департаментов. Все это — чтобы получить необходимую информацию, которую я бы мог использовать при подготовке плана.

Лучшие моменты практики

Skype-сессии с коллегами со всего мира. Это потрясающе — у тебя есть возможность узнать больше о лучших кейсах в разных странах и заодно понять, применимо ли это в России. Такая работа создает чувство причастности к чему-то большему. Здесь ты по-настоящему понимаешь, насколько интернациональна и разнообразна команда в международной компании.

Повод для культурного шока

Тотальная спешка. Почти все люди в Москве постоянно куда-то спешат. Особенно это заметно в московской подземке. Люди бегут вверх и вниз по эскалаторам, втискиваются в переполненный поезд, не желая ждать следующего.

Меня это очень удивляло — я не понимал, куда же можно так спешить. Но, в конце концов, я к этому привык, и теперь сам себя ловлю на том, что куда-то бегу, а зачем — не знаю.

О стереотипах

Русские недружелюбны и держат дистанцию с незнакомцами. Должен признать, после первых дней здесь я был того же мнения. Никто не улыбался на улицах. Потом оказалось, что все в порядке: стоит поближе познакомиться с русскими, как они становятся открытыми и приветливыми. На работе все приносили еду и угощали друг друга, спрашивали о предстоящих поездках и отпусках.

Они трудолюбивые, упертые и никогда не сдаются. Это частично оказалось правдой. Однако мне показалось, что когда дело касается дедлайнов, русские не всегда обязательны. Зато меня очень впечатлили некоторые студенты. Они работают весь день, а вечером идут учиться — только крайне целеустремленный народ может так трудиться. Я бы сказал, что русские действительно упертые и целеустремленные.

3 факта о России, которые я узнал только после приезда

Русская кухня. Приехав сюда, понял, что никогда в жизни не ел так вкусно, как в России. На местную кухню немало влияют страны-соседи, так что разнообразие блюд огромно.

Невероятная система метрополитена в России. Одно только московское метро ежедневно обслуживает 9 миллионов человек. А метро в Санкт-Петербурге — самое глубокое в мире и уходит под землю на 100 метров.

Интерес россиян к цветам. Каждый день на улицах можно увидеть мужчин с огромными букетами роз, возвращающихся с работы к жёнам. Здесь считается, что чётное количество цветов приносит неудачу.

Бизнес-менталитет

По моим ощущениям, в Нидерландах от сотрудников ждут больше инициативы и самостоятельности. Тем не менее, в российском отделении Philips ощущается атмосфера интернациональности, и называть его типично российским было бы некорректно.

Другая отличительная черта в ведении бизнеса «по-русски» — это согласование. Перед принятием большинства решений требовалась проверка юридического отдела на соответствие российскому законодательству. В Нидерландах с этим проблем гораздо меньше.

Иллюстрации: pngtree/Rusbase.

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