«Надо как-то бодрить народ»: Влад Лисовец отправился за хлебом в золотом пуховике

Известный стилист и парикмахер Влад Лисовец решил показать своим поклонникам, в каком виде он отправился в магазин. Что примечательно, сам мужчина с юмором отнесся к неожиданному выбору одежды и проявил в публикации завидную долю самоиронии, которую сразу же поддержали и многие его поклонники.

Российский стилист, парикмахер, дизайнер и телеведущий по долгу своей профессии всегда отличается от других знаменитостей выбором одежды. Даже банальный поход за хлебом он сумел обставить довольно необычно, выбрав для него куртку золотого цвета, которая, по мнению знаменитости, должна была поднять настроение прохожим на улице. Но не забыл Лисовец и о чувстве юмора, которым он также славится среди своих многочисленных поклонников. «Селебрити эффектно вышел за хлебом. КиВиН в золотом. Ну, надо же как-то бодрить народ. Пусть в моем пуховике хоть что-то увидят», — подписал публикацию Влад.

Подписчикам мужчины его образ и подача этого поста явно пришлась по вкусу. Многие из них оценили пуховик Лисовца, другие же вспомнили вполне уместную в этом случае фразу из знаменитого фильма «Бриллиантовая рука» про булочную, а третьим просто решили и сами немного пошутить в комментариях. «Молодец! Такой смелый и эффектный» «Блеснули, значит?» «Ты такой вездесущий… Я за тобой не успеваю! Ты молодец! За хлебом пошёл и то вон целое приключение!» «Наши люди в булочную в золотом не ходят!» «Золотой вы наш человек» «Главное чтобы хлеб всё-таки купил!» «Вышел за хлебом — блеснул силуэтом!» К слову, особо преданные фанаты Лисовца поразились еще одной деталью. Им не дает покоя одна мысль: если стилист столько энергии отдает людям, то как же он потом восполнят ее сам? Но на это вопрос Влад в комментариях отвечать не стал.

А недавно стилист рассказал, с какими препятствиями он сталкивался в прошлом, и призвал поклонников жить так, чтобы быть гордостью для своих родителей.