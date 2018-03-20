«Мусорный ликбез» для Челябинского облсуда

20 марта в облсуде прошло первое заседание по существу дела. Судья Максим Кучин вынужден был погрузиться в хитросплетения «мусорных» нормативных актов. Задачу ему осложнило обилие привлеченных сторон: в качестве третьих лиц в процессе участвовали представители недавно избранного регоператора по обращению с отходами в Челябинском кластере — магнитогорского ООО «Центр коммунального сервиса» и собственно полетаевской компании ООО «Полигон ТБО». Вдобавок истцы, жители поселка во главе с сельским депутатом Юлией Кудашовой, требуя признания терсхемы незаконным актом, постоянно сбивались на претензии не к документу, а к его разработчикам — министерству экологии, и руководителям полигона.

Кроме того, обе стороны оказались не лучшим образом подготовлены к процессу: сотрудники минэкологии так и не принесли затребованные судом на предварительном заседании документы, истцы сделали упор на мнении двух своих экспертов, которых судья таковыми признать не смог. В итоге заместитель начальника Нижне-Обского бассейного водного управления федерального агентства по водным ресурсам Владимир Середа Светлана Князева , инженер по водоснабжению и водоотведению, были допрошены как специалисты. Напомним, Владимир Середа — автор заключения, сделанного по запросу полетаевцев. Чиновник Росводресурса, изучив ситуацию в поселке, сделал вывод, что полигон по размещению отходов вообще не должен был появиться под Полетаево: по версии специалиста, здесь слишком близко к поверхности залегают грунтовые воды, так что в случае подтопления мусора вся гадость из него быстро уйдет под землю и в конце концов попадет в Шершневское водохранилище — главный и единственный источник воды для Челябинска и окрестностей. Эту теорию поддержала Светлана Князева. Однако, отвечая на вопросы судьи, Середа в конце концов признал, что его заключение — это выражения частного мнения, а не официальная позиция ведомства.

Главная претензия полетаевцев к территориальной схеме — заявление министерства экологии, что сравнительно небольшой полигон после закрытия Челябинской свалки будет принимать большую часть отходов из 13 муниципалитетов. Спроектированный и построенный для размещения 22 тысяч тонн мусора в год объект, как утверждают авторы терсхемы, способен принять и «переварить» 420 тысяч тонн в год — при том, что максимальная емкость полигона не превышает 627 тысяч тонн.

«Такое невозможно», — настаивали Юлия Кудашова и юрист истцов Ирина Панкрушева. Им в конце концов возразил генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Захид Камилов. «Наш полигон прошел государственную экологическую экспертизу, так что на сегодня мы работаем совершенно законно, — напомнил он. — И как раз сейчас в Росприроднадзоре проходит госэкспертизу проект модернизации полигона под требования терсхемы. Замечу, что схема — это планируемый документ, в ней возможны изменения, она предусматривает несколько вариантов развития событий. Пока мы не получим в апреле заключения Росприроднадзора, нам, собственно, не о чем говорить: уважаемые истцы оперируют одними предположениями. План же, который сейчас проверяют в надзорной организации, включает как увеличение мощности полигона до требуемых 420 тысяч тонн в год, так и рост емкости полигона — с сегодняшних 600 тысяч тонн до нескольких миллионов».

Представитель министерства экологии Алексей Федосеев добавил к этому, что полетаевский полигон не рассматривается властями, как безальтернативный вариант размещения отходов: выдерживать поток челябинского мусора ему придется не более полутора лет. «К этому времени будут построены другие полигоны! — заверил Федосеев. — А ваши предположения об ужасной перспективе — это все-таки только предположения».

Судья Максим Кучин поинтересовался у ответчиков, почему в принципе рассматривается вариант работы с отходами именно в форме полигона. «Ведь есть другие форматы — тот же мусороперерабатывающий завод!» — предположил Кучин. Захид Камилов объяснил, что завод, по оценке специалистов, ничуть не экологичнее полигона, да вдобавок еще и экономически не оправдан.

Вообще позиция ответчиков и сочувствующих им третьих лиц была выражена достаточно четко: в министерстве экологии уверены, что никакие конституционные права полетаевцев перенаправление отходов не нарушает. Вдобавок пока рано говорить о том, что поселок не сегодня-завтра захлебнется в горах ТКО: во-первых, Росприроднадзор еще не одобрил проект преобразований местного полигона, во-вторых, перенаправлять отходы в Полетаево будет регоператор. А «Центр коммунального сервиса» пока не определился даже с размером тарифа, то есть у полетаевцев в запасе как минимум несколько месяцев.

«На сегодня действуют старые правила, — заверил истцов Захид Камилов. — Мы можем принимать 20 тысяч тонн в год, причем только от Сосновского района. Пока — ничего нового!»Как сообщал «ФедералПресс», общественники и депутаты поселка, тем не менее, настроены пессимистично. На 24 марта они даже наметили проведение массового пикета против нововведений на своем полигоне.

Добавим, судья Кучин не рассчитывает завершить рассмотрение иска сегодня: в деле представлено слишком много документов, к тому же, как признался сам судья, тема обращения с отходами для него внове, а потому потребуется время на то, чтобы вникнуть во все нюансы доводов истцов и ответчиков.