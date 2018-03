Волшебное преображение: Гоар Аветисян сделала макияж девушке-леопарду

Бьюти-трансформации известной визажистки сражают наповал. В этот раз она подарила преображение Ирине — девушке с редкой генетической аномалией, о которой вся Россия узнала из эфира программы Андрея Малахова

В конце февраля в передаче «Прямой эфир» Андрей Малахов представил аудитории уникальную девушку. 26-летняя Ирина Павлуцкая — модель из Якутии с редкой генетической аномалией. Из-за большого количества родинок в народе ее прозвали девушкой-леопардом. История Ирины трогает до глубины души. Родная мать избавилась от девочки, оставив ее в мусорном ведре, но прохожая спасла малышку. Ира очутилась в детдоме, училась на домашнем обучении, а потом и в обычной школе. Сейчас она построила карьеру и нашла близкого по духу человека — Никиту Хона. Он выглядит совсем так же, как и Ирина: в эфире программы выяснилось, что они двоюродные брат и сестра. Финал «Прямого эфира» никого не оставил равнодушным. В студию пришла биологическая мать девушки-леопарда и умоляла Ирину простить ее. Звездная визажистка Гоар Аветисян увидела эфир и решила сделать подарок девушке-леопарду — макияж-преображение, а заодно — веру в себя и драгоценные минуты счастья.

На днях мой Директ был взорван и все просили, что я сделала преображение для Ирины из Якутии после того, как ее показали а программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым она стала самой популярной девушкой в России, которую назвали девушка — леопард судьба к Иры очень сложная: она родилась с огромным количеством родинок по всему телу и от неё отказалась мама я решила хоть попробовать скрыть все эти родинки для того, чтобы Ирина хотя бы на день увидела себя без них как вам преображение? Оцените от 1 до 100 ______ Just the other day my dms exploded and everyone’s been asking to transform Irina from Yakutia after she was on «Live with Andrey Malakhov» tv showshe became the most popular girl in Russia who was named leopard-girl Ira’s fate is very complicated: she was born with an enormous amount of birthmarks on all of her body and her mom gave her up I decided to try and cover up those birthmarks so that Irina could see herself without them at least for a day how do you like the transformation? Rate it from 1 to 100 A post shared by Goar Avetisyan (@goar_avetisyan) on Mar 15, 2018 at 10:44am PDT Гоар рассказала своим подписчикам, как происходил процесс: «Она прекрасна такой, какой создала ее природа и знаете, я долго сомневалась, смогу ли я при помощи макияжа что-то изменить получится ли? Я сделала все, что могла и все, что было в моих силах честно для тех, кто в тот день не смотрел мои сториес, расскажу как все было: уже ночью мне сообщили, что Ира в Москве и что завтра утром она вылетает в Якутию, а я в эту минуту еду домой уставшая после тяжёлого рабочего дня думаете я долго думала?) нет в 12 ночи я приехала обратно в студию, почти засыпая, глаза закрывались, а внутренний голос говорил мне „ну, и дура, тебе завтра в 7−00 вставать “…в общем Ирина приехала в 1 час, она была такая уставшая после съёмок, что после того, как покушала, захотела в отель уехать меня накрыл шок и холодный пот, но я вошла в положение и отблагодарила ее за участие мне дали 30−40 минут я делала макияж со скоростью света я бы многое изменила и многое сделала по‑другому, но в состоянии „сна“ это лучшее что я могла сделать спала я 2 часа в тот день, но зато это преображение останется в моей памяти навсегда интересная штука жизнь, правда?)» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)

Ну и по традиции, мои дорогие, делюсь с вами фото-коллажем, где можно лучше рассмотреть все изменения я поддерживаю многих, кто написал, что Ирине без макияжа лушче — и это факт она прекрасна такой, какой создала ее природа и знаете, я долго сомневалась, смогу ли я при помощи макияжа что-то изменить получится ли? Я сделала все, что могла и все, что было в моих силах честно для тех, кто в тот день не смотрел мои сториес, расскажу как все было: уже ночью мне сообщили, что Ира в Москве и что завтра утром она вылетает в Якутию а я в эту минуту еду домой уставшая после тяжёлого рабочего дня думаете я долго думала?) нет в 12 ночи я приехала обратно в студию, почти засыпая, глаза закрывались, а внутренний голос говорил мне " ну, и дура, тебе завтра в 7-00 вставать "…. в общем Ирина приехала в 1 час, она была такая уставшая после съёмок, что после того, как покушала, захотела в отель уехать меня накрыл шок и холодный пот но я вошла в положение и отблагодарила ее за участие мне дали 30-40 минут я делала макияж со скоростью света я бы многое изменила и многое сделала по-другому, но в состоянии «сна» это лучшее что я могла сделать спала я 2 часа в тот день, но зато это преображение останется в моей памяти навсегда интересная штука жизнь, правда?) A post shared by Goar Avetisyan (@goar_avetisyan) on Mar 16, 2018 at 12:11pm PDT Сама Ирина осталась довольна результатом: «Гоар хотела выразить свою благодарность! Вы очень добрая, светлая, весёлая и на удивление простая) Меня очень порадовала, что смогла оказаться у вас в золотых руках. Спасибо ещё раз за подаренную мне улыбку. Вы дали мне понять, какой я могу быть красивой и без родинок)».

Вооолшебная работа от @goar_avetisyan) Гоар хотела выразить свою благодарность! Вы очень добрая, светлая, весёлая и на удивление простая) Меня очень порадовала, что смогла оказаться у вас в золотых руках. Спасибо ещё раз за подаренную мне улыбку. Вы дали мне понять, какой я могу быть красивой и без родинок) P. S: не умею красиво и правильно писать. В тот миг-эмоции переполнялись и восхищались работой вашей. Мне было очень, очень приятно познакомится с вами) Гоар вы остаётесь и ещё долго будете у меня в сердце) #красотавнутритебя #визажистотбога A post shared by Ирина (@irapavlytskay) on Mar 18, 2018 at 8:27pm PDT Процесс преображения Ирины:

Да, я не могла не поделиться с вами процессом преображения нашей красотки почему жизнь такая несправедливая?) почему вот когда я азиаточкам делаю смоки-все пишут надоела, давай гони че-нить другое…. опять эти смоки….. а когда я делаю технику, сложнее— имитирую складку, приближаю визуально глаза в два раза ближе, отрываю визуально взгляд, все пишут— лучше бы был смоки замазала родинки — фу, лучше бы не трогала! Не замазала бы— фу, зачем оставлять родинки, ты что не могла попробовать из замазать? И так всю жизнь тебя всегда будут осуждать #hudabeauty #fauxfilterfoundation #anastasiabeverlyhills #vegasnay #wakeupandmakeup A post shared by Goar Avetisyan (@goar_avetisyan) on Mar 19, 2018 at 10:42am PDT