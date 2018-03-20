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В столице создали программное обеспечение для управления дронами-курьерами
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В столице создали программное обеспечение для управления дронами-курьерами 

Ясенево 20 марта 2018
Фото: Ясенево
В технополисе «Москва» разработали программное обеспечение, которое позволит использовать квадрокоптеры в работе служб доставки. Сейчас ведется тестирование программы. От оператора потребуется лишь заранее создать маршрут при помощи компьютера, планшета или смартфона, управлять полетом вручную не придется.. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
В материале поясняется, что программа позволит дронам работать практически автономно. Аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута. Это существенно увеличивает продолжительность его полета — до 30 км на одном заряде. Тогда как дроны, управляемые оператором вручную, могут улететь лишь на несколько километров от точки запуска.
Как рассказал глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, летательные аппараты с таким программным обеспечением можно будет использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Такие дроны могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один коптер способен поднять груз весом до 3 кг.
В настоящее время программное обеспечение установлено на 20 коптерах. Их перемещение, взлет и посадку, а также подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.
Фото: fashnews.ru
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