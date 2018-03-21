«Что же, продолжайте!»: Саша Зверева обратилась к тем, кто пишет ей гадости

Российская певица Саша Зверева очень часто сталкивается с негативом в свой адрес со стороны Интернет-пользователей на страницах социальных сетей. И вот сейчас женщина решила ответить всем, кто с таким упорством пишет ей под публикациями в Инстаграме различные гадости.

Известная певица, диджей и успешный блогер написала ответ всем критиканам, которым не нравится ее стиль жизни, ведения аккаунтов и много другое. Многодетная мать отметила, что давно уже заметила, что нападкам со стороны больше подвержены как раз те, кто в разводе или живет один, просто потому, что им некому жаловаться. В одном из последних постов она решила обратиться именно к таким подписчикам. «Как классно говорить гадости женщине, когда за неё некому вступиться, правда? Никто не начистит тебе твой огромный нос. Никто не вышвырнет за шиворот из дома. Потому что не вырастет на пути гора, которая тряхнёт тебя за хамство в лицо любимой женщине. Ну что же, продолжай!…Те! Эта мнимая сила-и есть проявление слабости. Сильные люди-это те, кто заботится, прощает, принимает. Моё мнение»

Эта публикация не осталась без внимания со стороны поклонников Зверевой. Они начали переживать за своего кумира и попытались успокоить ее всяческими словами. А многие фанаты просто посоветовали пропускать негативные отклики мимо и совершенно не заострять на них внимания. «Мир сошёл с ума. Люди — вы же человеки, где ваша доброта?» «А есть ли вообще ещё в нашем мире люди, которые готовы заступиться за друга? За любимого? Я что-то давно не встречала…» «Да, так и есть. Даже если благополучно замужем, все равно, даже на улице, в других общественных местах люди позволяют хамство только к девушкам, женщинам!» «Саша, не обращайте внимание. Обидеть может равный, а им далековато до Вас!» «Саша, сдавайте обидчиков нам!» «Не обращайте внимания на всяких там „мелких“ людишек! Это они от зависти, от нереализованности, от невоспитанности!» Впрочем, некоторые справедливо заметили, что раз Саша — публичный человек, пишущий много постов на различные темы, то пусть будет готова и к мнению, отличному от большинства ее фанатов, готовых всегда и во всем поддерживать ее.

Кстати, некоторое время назад Саша Зверева рассказала своим многочисленным поклонникам, как ей удается ничего не бояться.