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Ученые объяснили живучесть тараканов
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Ученые объяснили живучесть тараканов 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Длинный геном позволяет тараканам есть что угодно и эффективно избегать токсинов.
Ученые из университета Южного Китая в Гуанчжоу прочитали геном вредителя Periplaneta americana и выяснили, почему он отличается такой живучестью. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.
Американский таракан, распространенный по всем континентам к мира, относится к наиболее живучим насекомым. Китайские ученые выяснили, что устойчивость американского таракана к ядам и способность есть практически все объясняется очень длинным геномом.
Это насекомое обладает большим количеством белков, участвующих в расщеплении ядов, что делает таракана устойчивым к токсинами. Огромное количество вкусовых рецепторов определяет всеядность американского таракана и позволяет ему эффективно обнаруживать еду.
Геном американского таракана содержит около трех с половиной миллиардов пар оснований, что даже больше, чем у человека. Помимо генов, кодирующих вкусовые рецепторы, насекомое может похвастаться огромным количество генов, которые отвечают за обоняние — их в два раза больше, чем у более распространенного в России рыжего таракана.
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