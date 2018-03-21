Катя Бутко: «Нет ничего более привлекательного, чем индивидуальность»

— Мне было 18, когда мы с моим бывшим молодым человеком Митей разбили машину моих родителей, и чтобы отдать им долг в полмиллиона рублей, стали продавать часы. Тогда не было «Инстаграма», я практически вслепую разобралась, как работает интернет-маркетинг, и продвигала наш магазин через свой блог и страницу во «Вконтакте». Через пару месяцев мы вернули родителям все деньги и начали просто хорошо зарабатывать. Через какое-то время я поняла, что хочу иметь собственный бизнес, и его частью обязательно должны стать регулярные путешествия.

Я работала стилистом у фотографа Даши Зайцевой и специально для съёмок покупала винтажную одежду. Летала по всему миру, скупала все винтажные лавки и развалы, затем привозила в Москву, где сама перешивала одежду и приводила в порядок. В какой-то момент одежды оказалось так много, что я решила продавать её онлайн. Так появился магазин винтажной одежды The Kate Shop. Продвигать его было непросто: винтажная одежда — это всё—таки не масс-маркет, но мне очень нравилось абсолютно всё делать самой. Я сама фотографировала, ретушировала, загружала на сайт, общалась с покупателями и доставляла вещи. Благодаря этому в 20 лет я поняла, из каких компонентов должен состоять успешный бизнес в Интернете. — Думаю, у меня всегда была предпринимательская жилка, но просто до определённого времени не возникало нужных обстоятельств, чтобы её реализовать.

Мой следующий проект — обувной магазин Porta 9. Его запускала команда из трёх человек, где я была креативным директором. В процесс его создания с помощью соцсетей мы вовлекали всех будущих покупателей. За полгода до открытия создали аккаунт в «Инстаграме», где люди помогали нам выбирать всё: от цвета стен в помещении до моделей обуви. Уже через год мы запустили обувной бренд Portal, который до сих пор успешен и активно развивается. Через какое-то время я покинула команду и решила сделать свой проект.

Им стал Instarguide, хотя идея принадлежит моей подруге Полине Бурашниковой. Она настоящий инстаграм-блогер: ей нравится фотографировать еду, интерьер, придумывать новые стили обработки. Мне же интересен бизнес-подход, я люблю разбираться в том, как добиться успеха в конкретной сфере, разрабатывать стратегии, а уже потом добавлять к ним креатив. Мы заметили, что нам с Полиной постоянно задают одни и те же вопросы. Ей — как стать классным лайфстайл—блогером, мне — как повторить успех Porta 9. Чтобы ответить на них, мы написали два разных гида — электронные книги с инструкциями для бизнес-аккаунтов и личных профилей в «Инстаграме».

— Мы вложили в этот проект всего 200 евро, а чистая прибыль сразу после запуска составила миллион рублей. Неожиданно бизнес начал набирать серьёзные обороты.

Гиды по обработке фотографий и ведению аккаунтов в «Инстаграме» очень популярны, но, по сути, всё это придумали именно мы, создав сильный бренд и начав сотрудничать с другими блогерами, которые делились с нами своим опытом и советами. Потом мы столкнулись с проблемой пиратства: наши гиды стали перепродавать в два-три раза дешевле — и книги обесценились.

Сейчас мы больше работаем как агентство: консультируем профили в индивидуальном порядке. Формат книг постепенно устаревает. Вообще, на мой взгляд, люди устали от идеальных картинок, раскладок в профилях, от вылизанных обработкой фотографий. Поэтому я думаю, что наш подход, который был актуальным год назад, уже работает не так эффективно: появилось слишком много одинаковых профилей. Когда люди видят в наших гидах свод правил, им сложно добавлять к ним что-то от себя, поэтому сейчас наша задача — развивать в пользователях креатив. Мы им дали базу, а теперь будет здорово вдохновить их на то, чтобы просто быть собой. Telegram в этом смысле — очень перспективная платформа. Мой новый, шестой проект The Flow Circle, который я совсем недавно запустила с Дарьей Зайцевой, посвящен именно ему. Мы создали базу подкастов (аудиозаписей) в формате телеграм-бота. У нас можно будет найти много полезной и вдохновляющей информации — как от нас с Дашей, так и от приглашённых спикеров.

В «Инстаграме» алгоритмы меняются каждую неделю. Раньше я могла сказать, что при определённой стратегии человек наберёт 10 000 подписчиков, например, за три месяца, могла посоветовать, в какое время суток лучше делать посты для максимального охвата. Теперь я не могу давать никаких обещаний и хочу дать понять людям, что чудес в этой сфере не бывает. Надо думать только о контенте, делать его качественным, интересным — и тогда он, может быть, попадёт в топ.

— Если у вашей картинки нет вау-эффекта, вряд ли вы наберёте большое количество уникальных подписчиков. Нужно быть уверенным в том, что вы делаете качественную картинку и пишете качественный текст, а дальше — как получится.

Хороший профиль в «Инстаграме» — это большая помощь для развития бизнеса и личности. Для меня это способ — с помощью красивых фотографий и сотрудничества с брендами — поддерживать заработанный имидж и привлекать внимание к посылу, который я несу. Но сейчас формат канала в Telegram стал для меня интереснее. С помощью лонгридов можно развить в себе индивидуальность, и это будет конкурентным преимуществом. На моём канале @katebutkodaily почти 6 000 подписчиков, но я чувствую от этих людей намного больше фидбека, и для меня он особенно важен.

Я не хочу, чтобы меня воспринимали как девочку-блогера из «Инстаграма», у которой нет бэкграунда. Мне пишут молодые люди в директе, знакомятся, потому что видят красивую картинку, а потом, когда встречаются со мной в реальной жизни (знакомлюсь я в «Инстаграме», к слову, очень редко), говорят: «я думал, ты просто just a pretty picture, но с тобой так интересно разговаривать». Я хочу, чтобы люди не боялись делиться тем, что у них внутри. — Пару лет назад успех человека в «Инстаграме» определялся тем, сможет ли он в профиле идеально показать свою жизнь. Сейчас в тренде сочувствие и искренность. Людей раздражает, если человек идеален. Я стараюсь разрушать стереотип о том, что блогер — это вечно путешествующая девушка с кучей одежды, и искренне пишу в телеграме о своих проблемах и душевном состоянии.

Советы тем, кто хочет стать успешным блогером

Хороший блогер — эта настоящее креативное агентство. Он продумывает концепцию подачи продукта и занимается её реализацией. Профили блогеров очень похожи друг на друга, так что определите своё конкурентное преимущество. Выделите не менее двух тем, в которых вы чувствуете себя экспертом и можете образовывать аудиторию. Консультируя людей, я часто говорю: да, у вас красивые фотографии, но почему я должна подписаться именно на вас? И здесь вы должны сразу же давать конкретный ответ.

Поддерживайте баланс между обработкой снимков и реальной жизнью. «Пластиковые» фотографии, которые похожи на идеально выстроенные картинки, уже не так ценны. Не бойтесь быть живыми.

Определите сегмент брендов, с которыми хотите работать, и не распыляйтесь. Когда я начинала сотрудничать с клиентами, мне было очень приятно бесплатно получать вещи, но я быстро поняла, что количество рекламы в моём профиле не должно быть больше 40%. Если засорять его и делать деньги на подписчиках, они очень быстро обидятся и забудут про вас. Соответственно ваша ценность для брендов как блогера будет падать.

Не забывайте про видеоконтент. Делайте короткие ролики, у которых есть потенциал стать вирусными: гифки, бумеранги — всё, на что можно просто «залипнуть».

Бизнес-аккаунтам важно не забывать про сториз, потому что именно эта функция «Инстаграма» позволяет погрузить подписчика в атмосферу бренда.

Ещё бизнес-аккаунтам раз в неделю советую анонсировать и делать прямые трансляции, приглашать в них спикеров для интервью, консультаций, паблик-токов. К трансляции можно присоединить человека из любой точки мира. Это отличная бизнес-стратегия, потому что нет ничего более привлекательного, чем человеческая индивидуальность и настоящий контакт с аудиторией.

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