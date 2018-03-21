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Ярошук о журналистах: «Благодаря вам много чего не сделали плохого»
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Ярошук о журналистах: «Благодаря вам много чего не сделали плохого» 

Вести Калининград 21 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Бывший мэр Калининграда поблагодарил журналистов за их работу. Об этом Александр Ярошук рассказал после заседания городского совета депутатов в среду, 21 марта.
«Хочу отдельное спасибо сказать журналистам. Вы знаете, я никогда вообще никому там не звонил, что бы что-то там не писал. Вы всегда были действительно четвёртой властью, оком, участвовали в тех или иных расследованиях. Вспомните, сколько у нас было историй по разным направлениям. Ну, вот то, что у меня как сильно отложилось, это озеро, когда «Ярошук украл 2 миллиарда». Не только местных, но и на всех уровнях это всё звучало, какие-то дикие фотографии. Но, тем не менее, озеро строилось, объект сдали, сейчас десятки тысяч людей гуляет», — сказал Ярошук.
Он также отметил, что благодаря журналистам он, как глава, корректировал свою работу и работу своих подчинённых.
«Благодаря вам, в городе тоже многое получилось. И, благодаря вам, много чего не сделали плохого. Вы подсказали вовремя и мы откорректировали. Поэтому продолжайте дальше в этому же темпе, потому что всегда любой власти всегда нужен взгляд со стороны. Это помогает и держит в тонусе всю команду», — добавил Ярошук.
Как ранее стало известно, Александр Ярошук досрочно сложил свои полномочия. Он, по его же словам, переходит на «вышестоящую» работу.
Александр Ярошук: «Перехожу на вышестоящую работу»
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