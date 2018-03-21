Сны на двух языках. О дагестанцах в Пскове, 6-й роте и строительстве мечети

как не потерять современное поколение, рассказал редактору «АиФ-Псков» заместитель председателя дагестанского землячества в Пскове Руслан Мурадалиев.

«Это жизнь!»

Лариса Малкова, pskov.aif.ru: — Руслан, вы в Пскове живете уже много лет. Как сюда попали?

— В 2001 году меня призвали на срочную службу в ВДВ, и я оказался Черёхе, в 104-м полку, тогда как раз формировали 6-ю роту. А потом я остался и служил на контрактной основе. И с тех пор живу здесь.

— Начало нулевых — непростое время. Представляю, как вам досталось…

— Всё нормально. На что жаловаться?.. Это жизнь!

— Упрекали?

— Было!

— Это сейчас, спустя время, пришло осознание, что народы ни при чем. И что их пытались столкнуть лбами, что там были замешаны огромные деньги!

— Вот именно! Причем тут народы? Все мы братья дагестанцы, чеченцы, ингуши! А когда приезжаешь в составе роты туда, мне: «Ты забыл, кто ты по национальности? Зачем сюда пришёл?» И людей можно было понять, особенно когда некоторые военнослужащие вели себя неправильно.

— Кстати, кто вы по национальности?

— Табасаранец, нас во всем мире всего 100 тысяч человек.

— А сколько уроженцев Дагестана живут в Псковской области?

— 250-300 семей. Во-первых, это взрослое поколение, которым за 50, люди, приехавшие сюда по распределению: врачи, правоохранители, строители. Более молодое поколение, которые как я, те, что здесь служили. Многие ассимилировались, женились на русских.

— Любопытно, как вы к ассимиляции относитесь?

— Это процесс неизбежен. Каждый живет, как видит, навязать ему никто не может. Люди влюбляются, женятся. На одном заседании диаспор и землячеств региона выступал председатель грузинской диаспоры. Так вот он сказал, что все грузины женаты на русских, нет уже ни одной чисто грузинской семьи.

Больной вопрос

— Но своих детей учите родному языку?

— Это самый больной и сложный момент воспитания и образования и некоторое мое упущение. Дома они говорят на русском, но я учу их родному языку, и они немного понимают. Табасаранский очень сложный язык. Один из сложнейших среди всех языков мира. В нем 46 падежей! Я и сам неважно его знаю… Когда дети родились, дилемма стояла, какой язык выбрать? Обсуждали это с супругой. Когда я думаю на родном языке, потом перевожу на русский, и не получается правильно мысли сформулировать — у меня же не такой словарный запас как у вас, носителей языка. А сны мне снятся иногда на русском, иногда — на родном. Помню, как мы в школе изучали «Мертвые души» — ничего не понимали, тогда учительница нам переводила, чтобы мы разобрались, о чем речь идет. А мы потом зубрили отрывки на русском, после пересказывали. Я считаю, что человек должен думать на одном языке. И мы решили, раз дети родились здесь, основном языком для них будет русский, чтобы думали на одном языке. Не хочу, чтобы они в школе так же мучились, как я. Но старшего сына я каждый год отправляю на родину к моей маме, чтобы он не забывал, кто он по национальности, учил язык. Сейчас он во 2 классе. Хорошо учится, изучает английский. А на следующий год отдам к нашему имаму овладевать арабским языком, чтобы читать Коран.

— А жена у вас русская?

— Нет, она моя землячка. До свадьбы знал ее 4 года, увидел на свадьбе родственников. Потом попросил ее родителей разрешить общаться. Конечно, она трудно привыкала к Пскову. Плакала дома, скучала по маме. Познакомил ее с местными дагестанцами, женами русских друзей, встречались на праздниках. Но когда появился у нас сыночек, то и проблемы ушли. Она родилась и выросла в Одессе. Жила там до 14 лет, а потом их семья переехали в Дагестан, поэтому она неважно говорит на нашем языке, вот мы еще и поэтому не хотели, чтобы у сыновей был ломаный язык.

— Знаю, что вы преподаете еще и единоборства. Почему кавказцы так любят силовые виды спорта: борьбу, бокс и т.п. ?

— Если быть точнее — смешанные единоборства. Я официальный представитель Федора Емельяненко в Пскове. Борьба у нас в крови, с детства учимся преодолевать страх, это, наверное, генетически заложено, когда с шашками воевали против Российской империи.

— Вы часто бываете в Дагестане. Скажите, чем цепляют ребят, что они попадаются в лапы террористов? Ведь идет вербовка молодежи и это самое страшное!

— В основном это происходит через интернет. Молодежь больше Сети верит, чем родителям. Люди не могут разобраться, где правильно, где плохо.

— Чем вербовщики мотивируют людей? Материальными благами?

— Разным. У кого-то жизнь не удалась, у кого-то в семье проблемы. Берут за самое больное, мол, мусульман мучают, убивают, сколько вы можете терпеть? У кого нет знаний, те и попадаются на крючок. Ислам ведь самая молодая религия, хотя по всему миру 1,5 млрд человек её исповедуют, в 125 государствах.

«Что хотят, то и предлагают»

— Хотите сказать, что это издержки роста, которое испытывало христианство в Средние века, если вспомнить Крестовые походы?

— Возможно и так! Основы ислама заключены в Коране, и там прописаны все благие цели, такие же как и у мировых религий: не убивай, не укради, не сплетничай. Всевышний создал мир и дал нам инструкцию как жить. К чему призывали все пророки? Не делай людям то, что не нравится тебе. Как я бы хотел, чтобы ко мне относились, так и относись к другим. И все имамы к этому призывают. Но ведь и другая сторона не дремлет… Что хотят люди, то им предлагают. Вот этим и добиваются своих целей. Едут ребята туда, на восток, берут по 3-4 жены, потом женами меняются. Слышал я про такие истории, как людям не выбраться теперь оттуда.

Мы же знаем, почему развязаны войны в Ираке, Ливия, Афганистане. Это большая политика, большие деньги. А когда идут к тебе в дом, там все крушат, ломают, убивают, народ берётся за оружие.

— Вы хотите сказать, что нельзя детей оставлять вне религии?

— Вот именно! Вспомните Варвару Караулову , благополучную студентку МГУ . Если бы религиозные основы были заложены в семье, такое вряд ли произошло. Поэтому мы все ходим к имаму, он беседует с молодежью, указывает ориентиры. И объясняет, что нельзя позволять недозволенное в другой республике.

— Некоторое время назад говорили о возведении мечети в Пскове…

— Время для мечети еще не пришло. Пока хватает молельной комнаты в подвальном помещении на улице Свердлова. Каждый день там проходят служения. В пятницу не пропускаю намаз, иду туда в обеденное время.

— А молодежь все равно вербуют. Месяц назад в Кизляре 22-летний мальчишка расстрелял женщин в православном храме…

— Это страшная трагедия потрясла весь Дагестан. И все, все мусульмане это осудили. Тот парень ваххабит, давал присягу главарю запрещенного государства. Он уроженец Кизляра… На следующий день в республике был объявлен траур. Скорбил весь народ, было народное шествие, на которое муфтий Дагестана приехал. Это не человеческое преступление… Сколько раз я был в Кизляре, не знал, что там есть православная церковь . В Махачкале — знаю, там колокола звенят по всем православным праздникам. Три ухоженных кладбища в центре города. Нас, табасаранцев во всем мире всего 100 тысяч. Русских больше в Дагестане живет, и, посмотрите, они значимые посты занимают — это уважаемые люди. А сколько среди них врачей, учителей. Да что посты? За моим отцом, когда в больнице лежал, и 10 дней не ел, ухаживала простая русская женщина Нина. Она — повар. Я ее просил помочь, убедить отца, чтобы. Так она с ложки его кормила. Да разве такое забывается?

В Коране говорится, что убийство не мусульманина, который живет в мире с мусульманами — страшнейшее преступление и убийство одного человека приравнивается к убийству всего человечества, а спасти одного человека все равно спасти всё человечество…