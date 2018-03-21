Реконструкторы из клуба «Западная башня» представят наш регион на мировом военно-историческом фестивале

Уже в мае бойцы поедут завоёвывать победу в Рим, где и пройдёт масштабный турнир «Битва наций».

— Без брони эта атака могла бы быть критичной. Меч может легко сломать кости. Но мощные доспехи смягчают удары. Это дощатая броня. Такую носили древнерусские воины в эпоху Дмитрия Донского . Весит она около 15 килограммов.

Перед тем как скрестить мечи воины как следует разминаются. Под рубящий удар попадают шины и канаты. Эти бравые парни в доспехах — рекострукторы из клуба «Западная башня». Ребята признаются: главное оружие на ратном поле не снаряжение, а боевой кураж.

Артём Саванович — настоящий русский богатырь. На военно-историческом фестивале «Рекон», который прошёл в феврале в Санкт-Петербурге, его признали самым эффективным бойцом турнира. А в мае войско калининградских реконструкторов поедет в Рим, где представит регион на масштабном чемпионате мира «Битва наций».

Артём Саванович, реконструктор клуба «Западная башня»:

— Там будет круто, в этом году заявлено свыше 40 стран, туда приедут Америка, Япония, Китай. Каждый матч будет ответственный. Постараемся показать максимум, что мы можем. Ну и ещё и у нас в планах — это вернуть должок сборной Украине за прошлый год, она выиграла у нас одну номинацию, и поэтому планы большие, будем работать.

Сейчас брутальные витязи усиленно готовятся к турниру. На тренировках стальную экипировку используют редко. Воины сражаются в ватниках специальных стёганых куртках. Вместо железа мягкие тренировочные мечи.

Пётр Листопад, реконструктор клуба «Западная башня»:

— В этом есть романтика. Для кого-то это рыцарская романтика, для кого-то романтика русских былин. Может это банально, но я в детстве очень любил исторические книжки. Занимался спортом. Когда появилась возможность совмещать историю и спорт — это своя атмосфера.

Сегодня средневековые бои привлекают и девушек. Надежда пришла в клуб всего три месяца назад, но уже неплохо здесь освоилась.

Надежда Ажмухамедова, реконструктор клуба «Западная башня»:

— Когда ты с противником, он тебе может и по голове заехать и в любую другую часть тела, это больно, когда падаешь, тебе будет неприятно. Но по сути, когда начинаешь вливаться, это интересно, это азарт, это адреналин, стараешься показать себя, что ты можешь сделать.

В клубе занимаются более 50 человек. Помимо спорта люди здесь воссоздают быт средневековых рыцарей, строят городище под Правдинском, где устраивают битвы и отмечают славянские праздники.