В поисках русскости. Сибирский Strongman — о железе, золоте и дружбе

Михаил Кокляев — один из самых известных русских богатырей. Он многократный участник конкурса «Самый сильный человек планеты», в турнирах Strongman одержал 20 побед. Силач, который вызвал восторг самого Арнольда Шварценеггера , а в общении простой мужик, без пафоса и понтов. Любящий юмор, хороший анекдот и силовой экстрим. И, конечно, Россию. С очень сильным человеком поговорил корреспондент «АиФ-Красноярск»

Заруба Кокляева

Михаил Маркович, корреспондент «АиФ-Красноярск»: Михаил, что тебя занесло в сибирскую тайгу?

Михаил Кокляев: Дружба! Мои товарищи, как и я, сильные люди, давно приглашали меня побывать в Красноярском крае. Провели в прошлом году турнир «Силачи Енисея». Потом решили отдохнуть, сплавились по Мане. Там-то и родилась мысль поехать к Сергею Сурову (друг Михаила, родом из-под Южно-Енисейска. — Прим. автора). Он меня отговаривал: «Да ты что? Там мошка, комары, дорог нет». Но договорились, поехали. И в этом году уже провели в Южно-Енисейске мой турнир. Есть у меня такой силовой экстремальный проект — «Заруба в тяге! Кокляев против всех». Вот его мы и сделали. Думали вернуться через год, но я не выдержал и позвонил Сергею: «Давай сейчас поедем». Прожили три недели на старательском прииске «Мамон». Помыли золотишка, попробовали старательский хлеб. Мужики там по 11 месяцев работают. На одной силе воли держатся, потому что человеческих сил там точно не хватит. А закончили мы своё путешествие проведением ещё одного турнира — спартакиады силового двое­борья и армреслинга. Можно честно сказать, что подобного турнира не делал ещё никогда. Ну и погрузчик 20-тонный для ребят на верёвочке повозили с Серёгой.

— Как встретила сибирская глубинка самого сильного человека?

— А как человека и встретила. Я здесь не «стронгмен», какого-то особого отношения к себе не требую, вот ко мне как к гостю и относятся. Хлеб-соль на рушнике, слава богу, не подносили. Руку пожали, здравствуйте сказали — мне большего и не надо.

Мясо белого медведя

— Есть сильные люди в Сибири?

— Я был поражён. Мужики отрабатывают тяжелейшую смену на прииске и после этого идут в спортивный зал железо тягать. Один парень в категории до 80 кг потянул 220 кг! Для непрофессионала это очень много. И ведь живут там не вахтовики какие-нибудь, а настоящие сибиряки. Там род Баландиных насчитывает уже несколько поколений старателей. Алексей Баландин в своей категории выиграл соревнования по становой тяге. Таких людей не одолеешь.

— Что ещё увидели в Сибири, что поразило, порадовало или огорчило?

— Всякого навидались. Побывали в посёлке, в котором остался один-единственный житель. Он сам себе начальник, полиция и скорая помощь. А вокруг дома стоят, хорошие, но пустые. Заезжали и в такие, где людей совсем не осталось. Тяжёлое впечатление оставил памятник Великой Отечественной войне. «Никто не забыт и ничто не забыто» — вот только помнить некому. Всё заросло лесом. Но, хочу заметить, в Южно-Енисейске не так давно в школе сгорел спортзал. Заниматься ребятам стало негде. Так тамошняя артель уже пообещала помочь открыть этот зал, не дожидаясь, пока районные власти деньги найдут. Порадовало отношение молодёжи. После того как мы показали своё силовое шоу, многие решили тренироваться. Верю, что даже если из них не вырастут олимпийские чемпионы, то уж хорошие люди получатся точно. Есть у вас здесь ощущение чего-то настоящего. «Русскости» — это слово я сам придумал. В него входят самые дорогие для меня качества человека: честность, искренность, преданность, чувство собственного достоинства, честь, смелость, верность, доблесть. Вот это и есть русскость, и её я увидел в сибиряках. Бескорыстные чистые люди, которые готовы ответить на любой вопрос честно. Здесь живут люди, любящие жить и любящие жизнь. Мы с Сергеем жили в старательском балке, могли проснуться и ощутить, что до ближайшей цивилизации 500 км по тайге непролазной, а рядом с нами настоящие мужики, и мы могли обняться и сказать друг другу: «Серёга, брат, я тебя люблю и рад тебя видеть, а сейчас вставай, пойдём мыть золото».

— Намыли золотишка?

— А как же, больше ста кубов грунта через свои руки пропустили. Всё государству сдали. Но пересказать эти ощущения сложно. Это надо пережить самому. И я счастлив, что мне в жизни удалось это попробовать. Впервые в жизни в тайге встретил свой день рождения. Причём и здесь случилась целая история. У одного местного мужика брат не выходил на связь больше 10 дней. Ушёл на другое зимовье и должен был оттуда дать знать. И тишина. Три дня, пять, семь, десять… Брат уже начал носом хлюпать — понятно, что пропал человек. Я говорю: «Завтра поедем искать». Завели снегоходы, добрались до зимовья. Пусто. Здесь уже разделились на группы, так как оттуда можно было добраться ещё на две заимки. И вот на второй пропавший брат и обнаружился. Обнялись, обрадовались, и я спросил его: «Дядь Коль, а ты зачем в молчанку играл?» «А захотел, — говорит, — проверить, кто брат, кто зять, а кто свиной хвостик»? Жестокая проверочка, но, видно, у человека сомнений теперь не будет.

— На радостях охотники деликатесами таёжными не угостили? Сохатинкой? Медвежатинкой?

— Печень ели два дня! Или, как её мужики называли, «таёжный шоколад». У вас тут вообще кулинария с юмором. Я, когда на прииск собирался, подумал, что кушать здесь будет небогато, так что надо бы запастись продовольствием. Мне как раз привезли сала и колбасы домашней в подарок, вот их я с собой и прихватил. Привёз на прииск. И когда стали собирать на стол, выложил сало. Пашка-танкист увидал кусок и говорит: «О, мясо белого медведя»! Если б я не побывал у вас, так и не узнал бы, что сало — это мясо белого медведя! (Смеётся).

Из уважения к родине

— Михаил, а может русский человек жить за границей?

— Почему же ему не жить? Забывать себя нельзя, а жить можно. Когда перед Олимпиадой поднялся спор, ехать ли без флага и без гимна защищать неназванное государство, я сразу сказал: надо.

В 2005 году я поехал в Шотландию в Школу основателей силового экстрима, доктора Дугласа Эдмундса и Дэвида Вебстера. Там я тренировался с коллегами и параллельно выступал в шоу, зарабатывал деньги. Накопив 900 фунтов, решил сшить себе настоящий килт — с пряжками, подвязками, кошельком. Заказал его в мануфактуре, которая шьёт килты уже 300 лет. Об этом стало известно в школе. Доктор Эдмундс вызвал меня к себе, вручил свою тысячу фунтов и сказал: «Ты единственный, кто таким образом выказал уважение к моей родине». Это было в мае, а в октябре он привёз мне готовый килт в Бразилию на финал Strongman и спросил: «Если ты завтра на выступлениях займёшь призовое место, то на награждение наденешь его»? И я ему сдуру пообещал это сделать. И занял третье место! Деваться некуда, пришлось надевать килт. И нашлись люди, которые начали меня подначивать, дескать, продался шотландцам Кокляев за юбку. Я им тогда всем ответил: «Вы, ребята, не сомневайтесь, под этим шотландским килтом всё русское»!