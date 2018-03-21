Почему одни люди удачливее других

Тимоти Декстер был невероятно эксцентричным человеком и бизнесменом, а так же любимцем фортуны. Не имея ни образования, ни особых навыков, он начал работать фермером, затем переехал в Ньюберипорт, где женился на богатой молодой вдове и купил особняк, используя остатки своих денег. Декстер быстро обрел дурную славу среди своих соседей, так как по их мнению «женился на деньгах». Вскоре Тимоти приобрел несколько больших кораблей и организовал международную торговлю. Его конкуренты и соседи, услышав эту новость, намеренно дали несколько ужасных советов в надежде на то, что он потеряет все, что имеет, и уйдет. Соседка в шутку предложила ему продать специальные прогревающие кастрюли, которые используются для обогрева кроватей зимой, в Вест-Индию, где круглый год жарко. Однако Декстер смеялся, когда сумел продать все до единой кастрюли благодаря хитрости капитана корабля, который выдал их за ковши, которые были в дефиците. Затем Декстеру дали «отличный» совет отправить партию угля в Ньюкасл — место, где находилась огромная угольная шахта. Однако его уголь разошелся «на ура», так как именно в этот период на всех шахтах были забастовки и регион испытывал потребность в угле. Он продолжал вести бизнес не по классической схеме: например, отправил целый корабль с кошками в Карибский бассейн, чтобы помочь в борьбе с разносящими заразу крысами. Он смотрел на реакцию людей, пустив слух, что умер; поставил дома 40 статуй с великими американскими деятелями, включая самого себя. Но был ли этот человек невероятно умен и прозорлив или же просто удачлив настолько, что непременно оказывался в нужном месте в нужное время? Есть ли в нашей жизни место для удачи, или же все упирается в холодный расчет?

1. Как характер влияет на удачу

Ричард Уайзман изучал, есть ли связь между характером человека и его везением, и начал свое исследование со сравнения счастливых, самоуверенных людей с негативными, не верящими в удачу личностями. Он обнаружил, что везучие чаще улыбаются, не боятся зрительного контакта, коммуникабельны. По этой причине они встречают намного больше людей и расширяют круг общения. Их вероятность на счастливое стечение обстоятельств очень высока, так как знакомства и умение налаживать связи играют огромную роль в нашем мире.

С другой стороны, невезучие люди отличались постоянным беспокойством: они слишком волновались о том, как выглядят, что думают о них другие люди, в тот же момент не желая налаживать контакты. Чтобы изучить, как беспокойство повлияло на этих людей, им было предложено посмотреть на движущуюся точку в центре экрана и отследить, сколько точек появится вокруг нее. Чтобы увеличить уровень напряжения, второй испытуемой группе было предложено финансовое вознаграждение за успешное прохождение теста. Но излишнее напряжение привело к тому, что большинство участников не заметили мерцающие точки. Тревога ослепляет, активирует тоннельное зрение и не позволяет видеть картину в полной мере. Счастливый человек готов к новым впечатлениям и открытиям — по этой причине он не боится экспериментов.

Декстер не стал исключением. Несмотря на свою неграмотность, он решил опубликовать мемуары, назвав книгу «Пикель для знающих». Он раздавал ее бесплатно, и книга обрела чрезвычайную популярность — не из-за содержания, а из-за странности: в ней полностью отсутствовали знаки препинания, а манера изложения была довольно-таки необычной. Вскоре было напечатано второе издание, но главный редактор попросил Декстера расставить знаки препинания. В итоге книга стала настолько популярна, что получила еще и третье издание. Прекрати обвинять других в своих проблемах и неудачах

2. Как личные качества влияют на удачу

Уайзмен провел еще один эксперимент: на этот раз он раздал людям газету и попросил их подсчитать количество фотографий внутри. Невезучие потратили на это около двух минут, в тот момент как счастливчикам на это потребовалось несколько секунд. Дело в том, что на второй странице было написано: «Прекратить подсчет. В этой газете 43 фотографии». Неудачники, как правило, пропускали сообщение, в то время как счастливые люди сразу замечали его. Те, кто по своему убеждению считали себя везунчиками, на самом деле были более внимательными людьми. Декстер любил искать возможности и однажды отправился в Бостон, выкупив практически все имеющиеся кости китов. Это привело к тому, что он практически монополизировал рынок и начал устанавливать собственные цены на этот товар. Позже он написал об этом: «Я обнаружил, что мне очень повезло в спекуляциях. Спекулянты раздували меня и мой кошелек». Удачливый человек всегда оптимистичен, он с надеждой смотрит в будущее и программирует себя на успех. Даже если ситуация ухудшается, он умеет найти лучший выход. Невезучие же люди всегда ищут негатив и не умеют решать проблемы. Стивен Хокинг , несмотря на свое состояние, никогда не терял надежду и сказал следующее: «Мне повезло, что я решил работать в области теоретической физики, потому что это была одна из немногих областей, в которых мое состояние не было серьезным препятствием». Прошлые неудачи не оправдывают сегодняшнее бездействие

3. Как стать более удачливым

Чтобы увидеть, могут ли неудачники стать везунчиками, Уайзман зачислил своих участников в «школу удачи», где каждый участник выполнял серию упражнений, чтобы увеличить свою удачу. И результаты были поразительными! После одного месяца около 80% учеников заявили о себе как о везучем, более удовлетворенном своей жизнью человеке. В итоге всех этих людей лишь научили искать возможность во всем и более позитивно смотреть на мир. Чтобы развить свою удачу, выполняй следующие упражнения, которые практиковали ученики школы Уайзмана: Пусть твой ум будет всегда открыт. Беспокойство о том, что цель может быть не достигнута, закрывает перед тобой многие двери. Причем ты делаешь это сам, но бессознательно. Всегда ищи возможности и пользуйся каждым выпавшим тебе шансом.

Во всем ищи положительную сторону. Сосредотачиваясь на негативе, ты лишь ухудшаешь свое настроение. Когда ты жалуешься, то лишь усугубляешь ситуацию. Вместо этого попробуй относиться с благодарностью ко всему, что у тебя уже есть; пробуй новые подходы к решению проблемы. Сделай что-то необычное на этой неделе. Рутина приводит к тому, что ты начинаешь мыслить однообразно, узко, а жизнь превращается в бег в колесе. Выходи из зоны комфорта; делай то, что позволит расширить границы восприятия, перейти на новый уровень и освободиться от комплексов и зажимов. В итоге удача определяется личными качествами, так что, развивая в себе оптимизм, здоровое мышление, коммуникабельность, ты сможешь найти выход даже из самой сложной ситуации. Как выйти из жизненного тупика