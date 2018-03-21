Гости конференции «РобоСектор» в Москве примерят экзоскелет робота-аватара

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости . Гости конференции «РобоСектор-2018» смогут попробовать управлять роботом-аватаром с помощью специального экзоскелета, в их распоряжении будет «Технологический макет №1» — предшественник робота Федора, сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете конференции.

" (Робот) Федор произнесет приветственную речь, торжественно откроет конференцию, а после открытия будет общаться с гостями и позировать для фото. Каждому участнику конференции впервые в России предоставляется уникальная возможность почувствовать себя оператором робота-аватара, самостоятельно управляя через экзоскелет предшественником робота Федора — Технологическим макетом №1", — сказали в оргкомитете.

Кроме того, в ходе конференции будут представлены решения в области технического зрения и систем питания на топливных ячейках, средства разработки и отладки, аддитивные технологии, вычислительные блоки и процессоры, приводы и датчики. Можно будет ознакомиться с реабилитационным комплексом для восстановления функций кистей рук постинсультных больных и отечественное инвалидное кресло нового поколения, робот Промобот, образцы протезов кистей рук, коллаборативные роботы.

"Отдельным пунктом в программе конференции предусмотрены выступления детей-кибатлетов с протезами кистей рук для демонстрации возможностей современных протезов", — добавили в оргкомитете.

На конференции «РобоСектор-2018», которая пройдет 29 марта, будет обсуждаться, каким образом и на каких уровнях может быть реализована интеграция человека и робота в ближайшем будущем, в том числе в медицинской и реабилитационной, а также коллаборативной и сервисной робототехнике.