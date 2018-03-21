Аринцева о Ярошуке: «Мы ещё долгое время будем его вспоминать добрыми словами»

Председатель общественной палаты Калининградской области прокоментировала отставку Александра Ярошука , который с 2007 года возглавлял областной центр.

— Самый лучший в мире мэр — это тот, который ушёл и его вспоминают добрым словом. Если говорить об Александре Георгиевиче, я думаю, что мы ещё достаточно долгое время будем его вспоминать добрыми словами. Потому что, хотим мы этого или не хотим, мы вынуждены признать, что в течение того времени, когда он был у руля самого большого муниципалитета — столицы региона, город очень сильно развивался. Неважно, были вложения со стороны федеральной, местной власти, кто-то участвовал, какие-то общественники, бурление было. И хорошо, что было бурление. Но город развивался серьёзно, хорошо. И, честно говоря, когда возвращаешься из многих городов в наш Калининград, ну очень приятно. Понятно, что нет предела совершенству. Понятно, что вот мы сейчас с вами закончим говорить, и надо будет идти дальше его развивать и улучшать. И есть куда. Но за период Александром Георгиевичем очень много было сделано. Со своей стороны спасибо, Александр Георгиевич, мы будем продолжать.

Я не вхожу в круг близких друзей Александра Георгиевича, я его вижу на совещаниях, на экране, читаю в прессе. Человек, который очень вырос над собой, человек, который очень серьёзный путь прошёл. На самом деле, не так много людей стало серьёзными бизнесменами, после этого рискнули уйти на муниципальную службу и так тоже добились вполне себе ощутимых результатов. Поэтому путь пройден очень серьёзный. Если говорить с этой точки зрения, то, конечно, это человек, который сделал сам себя. Что называется «self-made man». У Ярошука чувство юмора хорошее. Интересный язык. Он — создатель многих афоризмов. Его ценят в срезе мэров российских городов.